Sauberes Wasser dank Silber

Emsig arbeiten Forscher an Silberanwendungen. So hat etwa Silber, verbaut in Duscharmaturen, eine das Wasser desinfizierende Wirkung. Viele Einrichtungen besitzen Wasserfiltersysteme, die auf Silber basieren. Gerade nach den Schließungen großer Gebäude aufgrund der Corona-Pandemie geht die Angst um sich, dass in Wasserleitungen vermehrt Bakterien sich ansiedeln und vermehren. Vielen ist sicher die Legionärskrankheit bekannt, die besonders in älteren Gebäuden in den Leitungen vorgefunden werden kann. Läuft lange kein Wasser durch die Leitungen, kann die Wasserqualität leiden.

Mithilfe von Silberatomen kann ein Katalysator erzeugt werden, der giftige Chemikalien entfernt. Rund die Hälfte des Silbers geht heute in die Industrie. Im Jahr 2019 lag die gesamte Silbernachfrage bei rund 31.000 Tonnen. Da musste der Silberpreis in der Corona-Pandemie natürlich Federn lassen, hat sich aber sehr gut erholt. Denn die Nachfrage der Investoren ist stark angestiegen.

Viele Anleger schauen gern auf die Gold-Silber-Ratio. Sie liegt aktuell bei gut 72. Um eine Feinunze Gold zu kaufen, braucht man also derzeit gut 72 Unzen Silber. Im März markierte die Gold-Silber-Ratio mit 123 einen neuen Rekordwert. Liegt der Wert über 80, so ist Silber billig im Vergleich zu Gold. Gehen die Werte unter 40, ist Silber teuer. So ist ein Investment in Silber aktuell interessant. Denn beim Goldpreis sehen viele Experten noch deutlich Luft nach oben und der Silberpreis wird in der Regel vom Goldpreis mit nach oben gezogen. Mit Silberaktien kann nochmal ein Hebel auf den Silberpreis erworben werden. Dafür sollte sich ein Anleger starke Silbergesellschaften wie etwa Endeavour Silver oder Summa Silver ansehen.

Summa Silver – https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-tarachi-gold-isoenergy-summa-silver-und-trillium-gold/ – erforscht die historische Belmont-Mine in Nevada. Sie gehörte früher zu den produktivsten Silberminen in den USA. Gerade erwirbt Summa Silver eine 100-prozentige Beteiligung an einer Liegenschaft in New Mexico.

Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-trillium-gold-und-endeavour-silver/ – besitzt im Silberland Mexiko drei produzierende Silberminen und konnte im zweiten Quartal 2020 634.000 Unzen Silber und rund 5.200 Unzen Gold verkaufen ? satte Einnahmen also.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Summa Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/summa-silver-corp/ -) und Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -).

Gemäß ?34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/