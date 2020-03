Save the date: Centric SAP HCM Add On Kundentag 2020

Der Centric Kundentag findet dieses Jahr am 10. September 2020 in München statt. Im Fokus der Veranstaltung steht das Thema Internes Kontrollsystem (IKS) für SAP® HCM. In einem kompakten Tagesprogramm stellt Centric die neuesten Entwicklungen in diesem Bereich vor und zeigt, wie steigende Anforderungen an Compliance und Effizienz im Personalwesen erfüllt werden können. Auch Kunden der Centric IT Solutions GmbH werden wie in den vergangenen Jahren wieder praktische Anwendungsbeispiele aus ihrem Unternehmen präsentieren und Einblick in ihre Arbeit mit den Centric SAP HCM Add Ons geben. Kunden und Interessenten von Centric haben Gelegenheit, ihre individuellen Fragestellungen direkt mit den Experten vor Ort zu besprechen und sich mit anderen HCM-Anwendern auszutauschen. Neben informativen Vorträgen und Networking erwartet die Teilnehmer ein spannendes Rahmenprogramm am Münchner Flughafen. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.centric.eu/de/sap-hcm-add-kundentag-2020 .

Centric SAP HCM Add On Kundentag 2020

Datum: 10. September 2020

Ort: Hotel Hilton Munich Airport

Link zum: Video vom letzten Centric SAP HMC Add On Kundentag 2019:

https://www.youtube.com/watch?v=KKS-bHsTFDk&feature=youtu.be

