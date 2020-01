SCALTEL Winterzauber

Der IT-Dienstleister verzauberte auch in diesem Jahr, mit einem vorweihnachtlichen Event, seine Kunden und Partner. Durch die daraus resultierenden Spenden unterstütze die SCALTEL dabei zwei humanitäre Projekte.

?Schon im August wurde ich von Kunden angesprochen, ob es auch in diesem Jahr wieder den SCALTEL Winterzauber gibt. Natürlich bleiben wir bei unserer beliebten Tradition und haben uns sehr über den zahlreichen Besuch unserer Kunden und Partner gefreut. So hatten wir die Möglichkeit, uns ganz persönlich für das entgegengebrachte Vertrauen und die erfolgreich abgeschlossenen Projekte zu bedanken und konnten dabei, mit einer Spende für humanitäre Zwecke, unterstützen?, so Joachim Skala, Vorstand der SCALTEL Gruppe.

Ein Dankeschön für Groß und Klein

Wie jedes Jahr wurde ein Weihnachtsmarkt mit Imbiss und Punsch aufgebaut und für jeden Besucher ein Weihnachtsbaum reserviert. Bei Gesprächen in weihnachtlicher Atmosphäre ließ man das Geschäftsjahr Revue passieren, fachsimpelte mit den SCALTEL IT-Experten und stieß neue Projekte für 2020 an. Für die kleinen Gäste kam pünktlich um 12 Uhr der Nikolaus und verteilte an die braven Kinder eine ?süße Überraschung?. Das Kasperletheater und eine kleine Backstunde mit Plätzchen zum Mitnehmen, waren bei den kleinen Gästen ein voller Erfolg.

Spendenaktion für den guten Zweck

Für die Allgäuer Werkstätten und die Klinikclowns am Klinikum Kempten, kam durch die Besucher des Winterzaubers in der Spendenbox ein Betrag von 1.000 EUR zusammen. Den Allgäuer Werkstätten sowie den Eltern und Betreuern, ist es ein Anliegen, ihren Kindern und Betreuten, zu mehr Normalität und Inklusion zu verhelfen. Speziell auf die Menschen mit einem Handicap angepasste Arbeitsangebote, verbunden mit Förderung und Bildung, bilden die Grundlage in den Werkstätten. Die Klinikclowns am Klinikum Kempten sind wertvolle Trostspender und Spaßmacher für die kleinen Patienten ? auch für die Eltern, Pflegekräfte und Ärzte sind sie durch ihre tatkräftige Unterstützung eine wunderbare Bereicherung.

Zur SCALTEL Gruppe zählen die SCALTEL AG, die SCALTEL Smart Building GmbH, die SCALCOM GmbH, sowie die SNS Systems GmbH. Die Gruppe verfügt über ein umfassendes Produkt- & Serviceportfolio sowohl im klassischen Systemhausgeschäft als auch im Bereich Cloud- und Managed Services. Insgesamt tragen 240 Mitarbeiter zu dem Erfolg der Gruppe bei. Ausgehend von den Standorten Neuss, Köln, Wiesbaden, Neu-Isenburg, München und Waltenhofen betreuen die SCALTEL-Mitarbeiter mittelständische Unternehmen in der DACH-Region. Die Gruppe erwirtschaftete in 2018 einen Umsatz von rund 50 Mio. Euro.