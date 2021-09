Scantech bringt iReal 3D V3.0 Scansoftware heraus für intelligentes Scannen in 3D

Scantech, ein weltweit tätiges Unternehmen für 3D-Scanner mit Produkten, die in mehr als 50 Ländern und Regionen verkauft werden, veröffentlicht die neueste 3D-Scansoftware iReal 3D V3.0 unserer iReal (https://www.3d-scantech.com/product_category/color-3d-scanner/) Produktpalette.

Dieses bahnbrechende Update der iReal 3D-Software wurde mit einem KI-basierten Algorithmus entwickelt und verbessert die Benutzerfreundlichkeit erheblich.

Es bietet neue Möglichkeiten zum Scannen und ist besonders für niedrige und hohe Auflösungen auf mehreren Detailebenen geeignet. Mit der neuen Funktion können Benutzer 3D-Scanner in der Nähe von Bereichen mit reichhaltigen Texturen und Geometrien positionieren, um jedes Detail zu erfassen. Beim Scannen von Bereichen mit wenigen Details in großer Entfernung, ermöglicht es ein größeres Sichtfeld und kann so Ausrichtungsfehler und Scan-Zeit reduzieren.

Mit der „Smart Color Map“-Funktion können Benutzer den Scanvorgang in Echtzeit überwachen, um genaue Scanergebnisse zu gewährleisten. Beim Scannen eines Objekts zeigt die grüne Farbkarte eine qualitativ hochwertige Datenerfassung an, während die rote Karte das Gegenteil anzeigt. Die Smart Color Map-Funktion beseitigt die Probleme, die bisher bei der Bewertung der Scanleistung in Echtzeit aufgetreten sind.

iReal 3D V3.0 unterstützt den Wechsel zwischen Projektoberfläche, Punktwolke, Netzdateien und Farbkarte. Es bietet die Möglichkeit, zur Projektoberfläche zurückzukehren, um mit dem Scannen fortzufahren und eine neue Auflösung einzustellen, oder zur Oberfläche der Punktwolken zu wechseln, um die Mesh-Dateien erneut zu finalisieren oder zu optimieren.

Dank seines einzigartigen Algorithmus ist er für das gleichzeitige Scannen von weißen und schwarzen Oberflächen optimiert. Dank ihrer hohen Anpassungsfähigkeit an verschiedene Farben stellt die Software die Gesamtbelichtung automatisch so korrekt wie möglich ein. Es ist perfekt für Benutzer, die ein einfaches und reibungsloses 3D-Scannen wünschen.

Sogar das Scannen von Haaren wird ganz einfach: Mit dem Ein-Klick-Modus können wir eine größere Anzahl von Punktwolken von dünnem und dunklem Haar erfassen. Dieser Modus erhöht die Empfindlichkeit des 3D-Scanners, so dass er verschiedene Frisuren und sogar komplizierte Haarschnitte scannen kann.

Das strukturierte Infrarot-VCSEL-Licht bietet Ihnen das sicherste und komfortabelste 3D-Scannerlebnis, da es keine Probleme mit blendendem Licht gibt. Es ist sicher für das Scannen des menschlichen Körpers und schadet den menschlichen Augen nicht.

Beim Scannen eines Objekts, das nicht über genügend geometrische Merkmale und Texturen verfügt, kann der intelligente gemischte Ausrichtungsmodus das Problem mit nur wenigen Markierungen lösen, was wesentlich zu einer hohen Genauigkeit und Wiederholbarkeit der Scanergebnisse beiträgt.

