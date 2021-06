Schüleraustausch, Gap Year und Corona: Messe am 06.07.2021 zeigt, was 2021 / 22 nach der Schule geht

Viele junge Leute wollen nach der Schulzeit eine Auszeit nehmen, bevor sie mit Ausbildung oder Studium ins Berufsleben starten. Wie kann man dieses Gap Year sinnvoll nutzen, auch im Hinblick auf die Zeit danach? Vor allem Auslandsaufenthalte bieten gute Chancen, Lernen und Sinn mit Spaß zu verknüpfen. Im Augenblick sind die Auswirkungen der Corona Pandemie zu berücksichtigen. Für die Entscheidung sollte man von den eigenen Zielen ausgehen.1 Das Gap Year nach der Schule ? welche Ziele stehen im Mittelpunkt? Wer die Schule beendet, hat viele Optionen für das Gap Year. Die Stichworte sind reisen, die Welt erkunden, eine Sprache richtig lernen, selbstständig werden, eine Programmiersprache lernen, beruflich relevante Praktika machen, eine neue Sportart lernen, Yoga ausprobieren, die eigene Lebensqualität steigern, politisch aktiv werden, sich in Vereinen engagieren bis zum reinen Geld verdienen.2 Das Ziel ?Selbständig werden? im Gap Year erreicht man umso besser, je mehr die jungen Leute ihr bisheriges Umfeld verlassen und je größer der Unterschied zum zuhause ist. Sie kommen mit Situationen und Menschen Kontakt, in denen sie einen eigenen Weg finden müssen. Das spricht für einen Auslandsaufenthalt. Weniger hilft da eine Weltreise oder ein reiner Sprachkurs. Besser ist es, wenn man im Ausland etwas machst, das fordert, beispielsweise ein Freiwilligendienst, Work and Travel oder ein Schnupperstudium. Manche jungen Leute heuern in dieser Zeit auch auf einem Traumschiff an und fahren für neun Monate rund um die Welt.3 Das Ziel ?berufliche relevante Erfahrungen machen? kann man im Ausland gut, wenn man in einer Firma an einem relevanten Platz arbeiten kann. Als reines Praktikum ohne eine ?Bewährung im Job? wäre ein ganzes Jahr zu lang. Was für den Einzelnen beruflich relevant ist, wird unterschiedlich sein. So kann man im Ausland etwas machen, dass in der Persönlichkeit weiter bringt, ob Freiwilligendienst im sozialen Bereich oder in der Entwicklungshilfe. Alternativ gibt es Angebote, die fachlich auf ein Studium vorbereiten. Das kann für eine Hospitation an einer Forschungseinrichtung oder einer UNO-Organisation im Ausland sprechen.4 Das Ziel ?Studium vorbereiten im Gap Year? spricht für einen Auslandsaufenthalt mit einem Praxisanteil in einer passenden Forschungseinrichtung. Alternativ kommt ein Job in einem Startup in deinem Themenfeld in Betracht, vielleicht im Silicon Valley. Oder man belegt ein Probesemester an einer Hochschule im Ausland.5 Welche Gap Year-Aktivitäten den Zielen weniger dienen. Das sind Dinge, die eher in die Kategorien Hobby oder Stumpfsinn fallen bzw. von künftigen Arbeitgebern so eingeschätzt werden. Das betrifft etwa den Hobby-Sport, reine (Urlaubs-) Reisen und Arbeiten nur zum Geldverdienen. Die Idee, in der Politik oder in Vereinen am Ort aktiv zu werden, bringt keine Selbständigkeit und keine internationalen Erfahrungen für das Studium, da die jungen Leute dann in Deutschland bleiben müssen.6 Das Gap Year in Corona-Zeiten wird 2021 / 2022 wieder möglich sein ? allerdings nicht in allen Bereichen und Ländern. Zu den Ländern: Nur die Länder mit ausreichendem Tempo beim Impfen werden Ausländer für ein Gap Year ins Land kommen lassen. Damit fallen große Teile von Südamerika, Afrika und Asien aus. Das betrifft vor allem Freiwilligen- und Umweltprojekte. In Afrika wird es nur in Israel Chancen geben. Work and Travel wird möglich sein, sofern man in der EU bleibt oder nach Kanada oder Großbritannien geht; die traditionellen Ziele Australien und Neuseeland sind bis auf Weiteres für Ausländer verschlossen. Praktika und Schnupperstuudiengänge sind gut machbar, in der EU, in den USA, Kanada, Großbritannien und in Japan.7 Gute Ideen und Angebote für das Gap Year finden ist eine Herausforderung. Wenn / man ins Internet sieht, stellt man fest: Es gibt sehr viele Anbieter und Angebote für das Gap Year. Wichtig ist, nur solche Anbieter anzusehen, die sowohl leistungsfähig als auch seriös sind. Dafür ist es am einfachsten und sichersten, wenn man eine vor-geprüfte Anbieter-Auswahl nutzt. Dafür gibt es die Anbieter-Suchmaschine auf dem Schüleraustausch-Portal: (www.schueleraustausch-portal.de/organisationen).Vor der Entscheidung sollte man mit mehreren guten Anbietern persönlich sprechen. Dafür gibt es die bundesweiten AUF IN DIE WELT-Messen der gemeinnützigen Stiftung Völkerverständigung, die nur seriöse Anbieter zulässt (www.aufindiewelt.de), die im Moment online stattfinden (www.aufindiewelt.de/online). Der Eintritt ist frei.Wer sich vorab informieren will. Die Stiftung bietet regelmäßig kostenlos einen Kurz-Überblick mit dem Schüleraustausch Webinar (www.aufindiewelt.de/webinar) sowie den umfassenden Vorgehensplan mit dem Schüleraustausch Online Kurs (www.aufindiewelt.de/kurs).Die Messe AUF IN DIE WELT / online wird am 06.07.2021, 18 bis 20 Uhr stattfinden. Der Eintritt ist frei. Informationen und Registrierung: https://www.aufindiewelt.de/online/06072021-online