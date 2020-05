Schützende Trennwände

Die Söhner Kunststofftechnik GmbH hat auf Grund der aktuellen Situation durch die COVID-19 Pandemie sein Produktprogramm erweitert. Neben Großladungsträgern, Stapelboxen und tiefgezogenen Ladungsträgern bietet der Verpackungshersteller nun auch schützende Trennwände aus Kunststoff in mehreren Varianten an.

Die Kunststoff-Trennwände dienen als Spuck- und Hustenschutz und verringern das Risiko einer Tröpfcheninfektion durch das Coronavirus oder andere Viren. Sie können überall dort aufgestellt werden, wo Menschen zusammenkommen oder miteinander arbeiten und in der aktuellen Situation zum Schutz ihrer Gesundheit getrennt werden sollten. Dabei unterteilen die Wandsysteme große Räume in kleine Bereiche, schaffen Laufgassen oder bieten Sichtschutz zwischen Arbeitsbereichen.

Der Verpackungshersteller bietet aktuell zwei Varianten an: eine stabile, antiseptische Trennwand für den Einsatz in Bereichen mit hohen Hygieneanforderungen sowie eine leichte Trennwand für eine temporäre Raumaufteilung. Alle Systeme können mit wenigen Handgriffen aufgebaut werden und lassen sich mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln reinigen.

Antiseptische Trennwände für hohe Hygieneanforderungen

Die Trennwand ANTISEPTIC besteht aus High-Density Polyethylen und einem Additiv aus Silberionen. Durch diese spezielle Materialkombination besitzt die Trennwand eine antimikrobielle Wirkung und unterstützt die Inaktivierung von Krankheitserregern auf ihrer Oberfläche. Diese Eigenschaft ist besonders hilfreich in Bereichen mit hohen Hygieneanforderungen, wie zum Beispiel in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Kantinen. Aber auch in öffentlichen Einrichtungen oder im Einzelhandel, wo ein enger Kundenkontakt besteht, kann die Trennwand ANTISEPTIC zu sinnvollen Raumaufteilungen beitragen.

Leichte Trennwände für einen temporären Einsatz

Im Gegensatz zur antiseptischen Variante ist die Trennwand LIGHT primär für den temporären Einsatz und ein zeitweises Einrichten von Räumlichkeiten gedacht. Sie wird aus leichten Polypropylen-Hohlkammerplatten hergestellt und wiegt bei einer Abmessung von 1000 x 2000 mm nur 4,5 Kilogramm. Ihr geringes Gewicht und eine clevere Bauweise machen die Handhabung einfach. Ein Aufbau ist in Sekunden erledigt. Da die Trennwand LIGHT nur aus einem einzigen Material gefertigt wird, kann sie zudem nach Ende der Nutzung vollständig recycelt werden. Sie stellt daher nicht nur eine unkomplizierte, sondern auch eine umweltfreundliche Lösung dar.

Die Söhner Kunststofftechnik GmbH ist seit fünf Jahrzehnten der Spezialist für Kunststofftiefziehen und zählt heute zu den europaweit führenden Anbietern von Mehrwegverpackungen für den internen und externen Transport. Unser Produktspektrum umfasst faltbare Großladungsträger, produktspezifische Werkstückträger und Behälter sowie flexible Verpackungssysteme aus Hohlkammerplatten. Zu jeder Lösung bieten wir unseren Kunden einen Rundum-Service ? von der Entwicklung über den Prototypenbau und die Verpackungsprüfung bis hin zur Rücknahme und dem Recycling. Einsatz finden unsere Verpackungssysteme vorwiegend in der Automobil- und Zulieferindustrie, der Elektronikindustrie, im Handel und Maschinenbau sowie in den Bereichen Intralogistik und Transport.