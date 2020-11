Scharf durch minus 70 Grad: Chroma Deutschlands neueste Messerserie Masahiro

Wildau / Frankfurt, November 2020. ?Traditionelle Schwertschmieden in Japan stehen vor dem gleichen Problem wie viele Handwerksberufe hier in Deutschland?, erklärt Mirko Reeh, ?es findet sich einfach kein Nachwuchs.? Deshalb ist der Inhaber von Chroma Messer Deutschland umso glücklicher, ab sofort die Messer der Manufaktur Masahiro in seinem Sortiment zu führen. ?Ich bin ein Fan von besonderen Dingen, und die Masahiro-Messer suchen wirklich ihresgleichen. Die Schmiede arbeitet mit einem individuell entwickelten Stahl, der ausschließlich für die eigenen Messer verwendet wird, und das besondere Aushärteverfahren macht die Klinge unvergleichlich widerstandsfähig.? Der Vorteil: Die zeitlos eleganten Messer sind nahezu unzerbrechlich und bleiben bei richtiger Pflege dauerhaft scharf.

Nur für die ganz Harten: Ein Bad bei minus 70 Grad Celsius

Herkömmlicherweise wird Stahl durch wiederholtes Erwärmen und Abkühlen ausgehärtet. Eine höhere Qualität und Lebensdauer erhält man jedoch mit der so genannten kryogenen Härtung, bei der Masahiro seinen aus 0,9 Prozent Kohlenstoff bestehenden Stahl im Eisbad auf minus 70 Grad Celsius herunterkühlt. So wird eine Klingenhärte zwischen 58 und 60? HRC erreicht (Hardness Rockwell Cone, eine Maßeinheit für Härte technischer Werkstoffe), was dafür sorgt, dass die Klinge länger schnitthaltig bleibt und seltener nachgeschärft werden muss.

Ein hochwertiges Finish für besondere Messer

Der Griff der Masahiro-Messer besteht aus antibakteriellem, wasser- und hitzebeständigem POM-Kunststoff und ist lebensmittelecht nach HACCP. Die Klinge eignet sich aufgrund des stärkeren Schliffs auf der rechten Seite besonders gut für Rechtshänder, doch da beide Seiten geschliffen sind (80/20), können auch Linkshänder sehr gut mit Masahiro arbeiten.

Muss nachgeschliffen werden, empfiehlt sich einer der beiden Kasumi-Schleifsteine von Chroma Deutschland. Das Schneidwerkzeug reinigt man am besten ohne Spülmittel, nur mit warmem Wasser. Da die Klinge aufgrund ihrer Härte empfindlicher ist, sollten die Schneidunterlagen unbedingt aus Holz oder Kunststoff bestehen. So bleibt die Schärfe erhalten und Unebenheiten in den Klingen werden vermieden.

Die Masahiro-Serie auf einen Blick

? MH-01 Schälmesser, 9 cm, 109 Euro ? zum Schälen von Obst und Gemüse

? MH-04 Universalmesser, 15 cm, 129 Euro ? zum Schneiden von Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst

? MH-72 Ausbeiner, 16 cm, 159 Euro ? zum Entfernen von Knochen und Enthäuten von Fleisch und Geflügel

? MH-23, Santoku, 17,5 cm, 189 Euro ? zum Schneiden von Fisch, Fleisch und Gemüse

? MH-12, Kochmesser, 24 cm, 235 Euro ? zum mühelosen Schneiden von Fleisch, Fisch und Gemüse durch die lange, scharfe Klinge

? MH-18, Sashimimesser, 27 cm, 315 Euro ? zum Schneiden von Sashimi