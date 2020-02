Schatten am Konjunkturhorizont belebt Bürgschaftsgeschäft (FOTO)

Auch die wachsende Unsicherheit in der brandenburgischenWirtschaft beschert der Bürgschaftsbank Brandenburg eine starke Belebung desGeschäfts. Nachdem die Bank ein Jahr zuvor den größten Rückgang imBürgschaftsneugeschäft seit Gründung der Bank vermelden musste, verzeichnet siefür 2019 den stärksten Zuwachs aller bundesdeutschen Bürgschaftsbanken. DieFinanzierung von Unternehmensnachfolgen hat daran einen entscheidenden Anteil.

2019 reichte die Bürgschaftsbank insgesamt 226 Bürgschaften mit einem

Bürgschaftsvolumen von 81 Mio. Euro aus, etwa 22 Prozent mehr als im Vorjahr (66

Mio. Euro). Das ist der stärkste Zuwachs aller deutschen Bürgschaftsbanken. Sie

rangiert bundesweit auf Platz 9 (Vorjahr 10). Im Vergleich dazu sank im

Bundesdurchschnitt das Neugeschäft der Bürgschaftsbanken um mehr als 1 Prozent.

Betrachtet man nur die neuen Bundesländer legten diese um etwa 10 Prozent zu.

Die vergebenen Bürgschaften ermöglichten Brandenburger Unternehmen Investitionen

in Höhe von 135 Mio. Euro, 25 Mio. Euro mehr als im Vorjahr.

Bürgschaftsunternehmen schufen im vergangenen Jahr fast 1.000 neue

Arbeitsplätze.

“Sinkende Wachstumsprognosen und ein Schatten am Konjunkturhorizont führen zu

mehr Unsicherheit bei den Unternehmen und mehr Vorsicht bei den

Finanzinstituten. Diese sichern sich wieder stärker ab. Bürgschaften sind wieder

–en vogue–“, erklärt Dr. Milos Stefanovic;, Geschäftsführer der Bank in Potsdam.

Von großer Bedeutung bleiben Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen. Hohe

Verkaufspreise für Unternehmen und mangelnde Sicherheiten bei den Übernehmenden

beflügeln die Bürgschaftsnachfrage. Mehr als die Hälfte aller verbürgten

Existenzgründungen sind Finanzierungen von Unternehmensnachfolgen. Das Volumen

der Nachfolgefinanzierungen ist gegenüber dem Vorjahr um über 60 Prozent

gestiegen.

Mit dem finanzierungsportal.ermoeglicher.de

(https://finanzierungsportal.ermoeglicher.de) schufen die Bürgschaftsbanken 2019

ein Angebot, das den neuen Finanzierungsbedürfnissen von kleinen und mittleren

Unternehmen gerecht wird. Es macht Unternehmensfinanzierungen schneller,

transparenter und verständlicher, ohne komplizierte und langwierige

Antragsverfahren, hohen Zeitaufwand oder unnötige bürokratische Prozesse.

Finanzierungsanfragen können über das Portal von überall und jederzeit gestellt

werden. Unterlagen sind im ersten Schritt nicht notwendig, jedoch leicht und

schnell hochzuladen. Die Anfrage über die einfache und nutzeroptimierte

Portaloberfläche nimmt weniger als fünf Minuten in Anspruch. Auf Wunsch wird der

Unternehmer anschließend zu Fragen und Möglichkeiten rund um seine Anfrage

beraten. “Die Digitalisierung der Finanzbranche schreitet unaufhaltsam voran –

das gilt inzwischen auch für online verfügbare Unternehmenskredite.

Bürgschaftsbanken sind auf die Besicherung von Firmenkrediten für den

Mittelstand spezialisiert. Eine neue Generation innovativer Unternehmer fordert

jedoch alternative Finanzierungslösungen, die schneller, einfacher und

persönlicher sind als traditionelle Kredite. Die Kombination von

Finanzdienstleistungen und neuen Technologien führt zu maßgeschneiderten

Kreditlösungen für Unternehmen”, erklärt Dr. Milos Stefanovic;, Geschäftsführer

der Bürgschaftsbank Brandenburg.

Zum 31. Dezember 2019 zählt die Bürgschaftsbank im Bestand 1.684 Bürgschaften

(2018: 1.741) und Garantien für Kredite und Beteiligungen in Höhe von 356 Mio.

Euro (Vorjahr: 359 Mio. Euro). Seit ihrer Gründung 1991 hat die Bank mehr als

8.200 Bürgschaften ausgereicht für Kredite und Beteiligungen in Höhe von 2,26

Mrd. Euro. Die Summe der dadurch ermöglichten Investitionen beläuft sich auf

insgesamt 4,6 Mrd. Euro. Knapp 140.000 Arbeitsplätze entstanden oder wurden

durch Bürgschaften seither gesichert.

85 von 226 Bürgschaften (38 Prozent) dienten 2019 der Gründungsfinanzierung.

Kredite und Beteiligungen mit einem Volumen von 25 Mio. Euro – etwas mehr als 30

Prozent – wurden 2019 für Existenzgründer verbürgt. Das entspricht etwa dem

Vorjahreswert. Mehr als die Hälfte aller Gründungsfinanzierungen sind

Unternehmensnachfolgen.

Deutliche Veränderungen brachte das Geschäftsjahr auch bei der

Branchenverteilung der ausgereichten Bürgschaften. Gingen 2018 nur 8,7 Mio. Euro

und damit 13 Prozent des gesamten Bürgschaftsvolumens an Industrieunternehmen

stieg es mit 16,7 Mio. Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr fast auf das Doppelte.

Stark gesunken ist dagegen die Nachfrage aus den Handwerksunternehmen, von 26

Prozent (17,3 Mio. Euro) des Bürgschaftsvolumens 2018 auf 19 Prozent (15,1 Mio.

Euro) im Jahr 2019. Die am stärksten nachfragende Branche im vergangenen Jahr

war die Dienstleistungsbranche/Informationswirtschaft, die Bürgschaften mit

einem Volumen von 17,9 Mio. Euro (22 Prozent) erhielt (Vj. 14,4 Mio./22

Prozent). Weitere Bürgschaften gingen an den Handel (7,2 Mio./9 Prozent),

Sonstige Branchen/Verkehr (10,6 Mio./13 Prozent) und in die Gastronomie (5,9

Mio./7 Prozent). Betriebe aus der Landwirtschaft erhielten Bürgschaften mit

einem Volumen von 2,9 Mio. Euro (3 Prozent).

Trotz steigender durchschnittlicher Bürgschaftsbeträge ist die BoB-Nachfrage

ungebrochen. 27% aller Bewilligungen (12% vom Volumen) sind in 2019 BoB-Fälle

gewesen. Das Sonderprogramm “Bürgschaft ohne Bank”, das 2019 seinen 20.

Geburtstag feierte, erleichtert Unternehmen den Zugang zu Krediten bis zu

400.000 Euro. Die Bürgschaftsbank übernimmt noch vor der Hausbank die Prüfung

des Kreditkonzeptes.

Brandenburg bleibt bei den Bürgschaftszusagen zweigeteilt. Der Kammerbezirk

Potsdam war auch 2019 mit mehr als der Hälfte des Bürgschaftsvolumens

wirtschaftliches Schwergewicht im Land und erlebte mit 119 Bürgschaften über 40

Mio. Euro einen signifikanten Zuwachs gegenüber dem Vorjahr.

Pressekontakt:

Rico Bigelmann

r.bigelmann@publicious.de

030-25298831

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141252/4517267

OTS: Bürgschaftsbank Brandenburg

Original-Content von: Bürgschaftsbank Brandenburg, übermittelt durch news aktuell