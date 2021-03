Schauspielerin Liz Baffoe startet bei CHANNEL21 mit eigener Schmuck- und Modekollektion

Baffoes familiäre Wurzeln liegen in Ghana, geboren wurde sie in Bonn. Sie möchte eine Brücke zwischen den verschiedenen Kulturen bauen und ein friedliches Miteinander unterschiedlicher Kulturen vermitteln. Ihre Marke ist deshalb inspiriert von der Symbolsprache Adrinka, die an der Elfenbeinküste und in Ghana verwendeten wird. Die Symbole sind kunstvolle Abstraktionen traditioneller Sprichwörter und Redensarten. Daraus leitet Liz Baffoe auch das Selbstverständnis ihrer Marke ab: atinka ist wie ein guter Wunsch, den man mit sich trägt oder gern anderen wünscht und weitergibt. Symbole aus dieser Sprache finden sich sowohl in der Mode als auch in den Schmuckstücken der atinka-Kollektionen.????????

?Liz Baffoe hat das Mode- und Schmuckteam von CHANNEL21 neugierig und auf sich aufmerksam gemacht?, sagt Klaus Skripalle, Geschäftsführer von CHANNEL21. ?Sie hat die Teams mit ihren Ideen so inspiriert, dass daraus verschiedene, einzigartige und exklusive Kollektionen entstanden sind.?

Die Schmuckkollektion präsentiert Liz Baffoe erstmals am 15.03.2021 um 16.00 und 21.00 Uhr an der Seite von Moderatorin Andrea Rubino-Sanchez. Gemeinsam mit Elke Hofmann zeigt Baffoe die neue Modekollektion am 16.03.2021 ebenfalls um 16.00 und 21.00 Uhr.

CHANNEL21 mit Sitz in Hannover ist der drittgrößte Homeshopping-Sender Deutschlands. Das Unternehmen vermarktet und vertreibt ein Vollsortiment mit einem breiten Warenangebot von Mode über Beauty, Gesundheit und Schmuck bis hin zu Haushaltswaren und Elektronik über eigens hierfür konzipierte Teleshopping-Produktionen und das Internet. Gegründet im Jahr 2001, ist CHANNEL21 bisher via Satellit, Kabel und DVB-T bundesweit in 95 Prozent aller deutschen TV-Haushalte zu empfangen. Bis heute haben sich bereits knapp 6 Millionen Kunden für das attraktive und stetig wachsende Produktangebot entschieden. Das Unternehmen ist Teil der CHANNEL21 Holding AG.

Satellitenfrequenz CHANNEL21:

Satellit: ASTRA 2 C

Orbitalposition: 19,2? Ost

Transponder: 87

Polarisation: horizontal

Downlink-Frequenz: 12.148,50 MHz

Symbolrate: 27.500 MSym/s

FEC: 3/4