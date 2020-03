Scheer bündelt Technologiekompetenz in einem Softwarehaus

Mit Wirkung vom 01.04.2020 bündelt die Scheer Holding die Technologie-, Prozess-, KI- und Integrationskompetenz verschiedener Beteiligungen der Scheer Gruppe zu einem Softwareunternehmen, der Scheer PAS Deutschland GmbH in Saarbrücken.

Die Scheer PAS Deutschland GmbH wartet mit einem klaren Angebotsprofil auf und konzentriert sich auf die marktorientierte Weiterentwicklung und internationale Vermarktung der eigenentwickelten gleichnamigen Technologieplattform Scheer PAS.

Scheer PAS ist eine Technologieplattform (PaaS), die eine Komplettlösung für Unternehmen im Digitalisierungsprozess bildet und als einziges Produkt am Markt die Kernfunktionen Automatisierung, Integration und Applikationsentwicklung umfassend und integrativ abdeckt. Durch die Einbindung von Low Code und KI Technologien ermöglicht sie schnelle, innovative Problemlösungen, die klassische Unternehmenssoftware auf Grund ihrer monolithischen Grundarchitektur nicht immer liefern kann. So werden Organisationen unabhängiger und wieder selbst in die Lage versetzt, differenzierende Geschäftsapplikationen bedarfsgerecht zu entwickeln und bereitzustellen.

Wolfram Jost, CPO: ?Das neue Unternehmen ist schlagkräftig, flexibel und auf kurze Innovationszyklen ausgerichtet. Mit unserer Low Code Plattform bieten wir Unternehmen eine zukunftsfähige Technologie, die sie jederzeit in die Lage versetzt, flexibel auf neue Geschäftsanforderungen zu reagieren. Die Bündelung aller Kernkompetenzen in einem Softwarehaus macht den Weg frei für schnelles Wachstum und agile Entwicklung. Gleichzeitig sichert die enge Verbindung zur Scheer GmbH die umfassende und prozessgestützte Beratung unserer Kunden.?

Das neue Unternehmen in der Scheer Gruppe:

Über Scheer PAS Deutschland GmbH

Die Scheer PAS Deutschland GmbH ist ein innovatives Softwarehaus, das Unternehmen und Organisationen im Rahmen der Digitalisierung dabei unterstützt, notwendige Veränderungen in Prozessen und Applikationen so einfach und schnell wie möglich umzusetzen.

Bei Scheer PAS verbinden wir Menschen, Prozesse und Systeme organisch miteinander – wobei die bestehende Infrastruktur unserer Kunden als zentrales Fundament dient. Durch die agile Automatisierung von kritischen Geschäftsprozessen auf der Basis von digitalen Applikationen und deren Integration in bestehende Infrastruktur sichert die Low Code Plattform die schnelle Reaktion auf aktuelle Herausforderungen und ermöglicht die End-to-End Digitalisierung beliebiger Arbeitsabläufe.

Scheer PAS vereint Flexibilität und Reaktionsgeschwindigkeit, und sichert so Unternehmen die Handlungsfähigkeit in Zeiten ungewisser zukünftiger Anforderungen. Als einziger Anbieter einer digitalen Transformationsplattform, die die Kernthemen IT-Integration, Prozessautomatisierung und Applikationsentwicklung gemeinsam und umfassend abbildet, kombinieren wir eine praxiserprobte Philosophie – Model2Execute – mit einer flexiblen und leistungsfähigen Softwaretechnologie.

Im starken Verbund mit den anderen Unternehmen der Scheer Group ermöglichen wir Veränderung. Schnell, Einfach, Sicher.

www.scheer-pas.com