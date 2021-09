Schicksalswahl für das EU Klimaschutzpaket

Am Montag, den 20. September, startet die Vortragsreihe „Schicksalswahl für das EU Klimaschutzpaket“ der ÖDP Europaabgeordneten Manuela Ripa in NRW. Sie wird über die entscheidende Bedeutung dieser Bundestagswahl für den Klimaschutz sprechen. Die letzten Berichte zum Stand des Klimawandels sind mehr als beunruhigend und es muss jetzt gehandelt werden, um den Klimawandel zu begrenzen und die schlimmsten Folgen zu verhindern. Dafür sind die nächsten vier Jahre im Bundestag und in der EU entscheidend.

Die Vortragsreihe beginnt am Montag, den 20.09, um 16:00 Uhr im Manufaktur Restaurant, Hindenburgstr. 93 in Mönchengladbach.

Weitere Termine:

Montag, 20.09.21, 19:00 Uhr im AWO-Treff, Spülwall 15-16 in Kempen

Dienstag, 21.09.21, 17:00 Uhr in der Zeche Westfalen 1 in Ahlen

Dienstag, 21.09.21, 20:00 Uhr in der Hafenkäserei, Am Mittelhafen 20 in Münster