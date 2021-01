Schirmmacher ? Das alte Handwerk im digitalen Zeitalter

Das Unternehmen „Schirmmacher“ hat sich auf das Bedrucken von Werbeschirmen und Zelten spezialisiert. Ziel ist es, seinen Kunden den besten Service und perfekt passende Werbeschirme anbieten zu können. Dabei blickt Schirmmacher auf eine längere Familiengeschichte zurück.

Die Firma Schirmmacher wurde 2014 von Christian Ströhle innerhalb des Familienunternehmens Ströhle GmbH gegründet. Das alte Familiengeschäft mit den Schirmen beförderte Schirmmacher erfolgreich ins digitale Zeitalter. Seit der Gründung schaffte es Schirmmacher in kürzester Zeit einer der führenden Anbieter für bedruckte Regenschirme, Sonnenschirme und Zelte innerhalb der DACH-Region zu werden.

Vom Dächlemacher zum E-Commerce

Christians Urgroßvater war allerorts als der ?Dächlemacher“ bekannt. Man sah ihn immer mit seinem Fahrrad im Dorf herumfahren, um Schirme zwischen seinen Kunden und der Werkstatt hin- und her zu transportieren. Jedoch blieb es nicht bei der kleinen Werkstatt. Christians Großvater gründete schließlich eine eigene Schirmfabrik, welche noch stark handwerklich betrieben wurde. Diese bestand bis in die Achtzigerjahre hinein, dann änderten sich die wirtschaftlichen Strukturen stark. Günstige Regenschirme als Massenprodukt kamen auf dem Markt, daher konnte das Geschäft mit den Schirmen vorerst nicht fortgeführt werden. Die Firma Schirmmacher nahm das alte Geschäft mit den Schirmen wieder auf, allerdings in einem zeitgemäßen Gewandt. Schirmmacher versteht sich selbst als ein modernes Online-Unternehmen im E-Commerce Bereich. Die Vision von Schirmmacher ist es, jedem seiner Kunden ein optimal auf die Zielgruppe zugeschnittenes Produkt anbieten zu können.

Das heutige Geschäft mit dem Werbeschirm

Seinen Regenschirm mitzunehmen, das vergisst man manchmal. Dass man einen Regenschirm geschenkt bekommen hat, vergisst man nie. Schirmmacher hat sich auf Werbeschirme und somit auf das individuelle Herstellen und Bedrucken von Sonnen- und Regenschirmen spezialisiert. Das Team ist vom Regenschirm als idealen Werbeartikel überzeugt. Schon allein, weil das Produkt so nützlich ist und eine sehr breite Zielgruppe anspricht. Außerdem sind der Kreativität bei der Gestaltung fast keine Grenzen gesetzt. Alle Schirme können flexibel mit Logo- oder Bildmotiven bedruckt werden. Unter https://schirmmacher.de/regenschirme sieht man eindrücklich, wie vielseitig und detailreich die Gestaltungsmöglichkeiten sind. Selbst kleine Details wie Griff-Gravuren oder bedruckte Schließbänder sind möglich. Zum Bedrucken bietet Schirmmacher in seinem Sortiment eine große Vielfalt an Modellen an. Sehr beliebt sind beispielsweise vollflächig bedruckbare sowie europäische, ökologische, reflektierende und innovative Regenschirme.