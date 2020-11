Schlüsseldienst günstig ? fachgerechte und preiswerte Türöffnung in München

Am liebsten möchte man die Zeit zurückdrehen, wenn es passiert ist: Die Tür ist zugefallen und der Schlüssel ist verschollen. Vielleicht liegt er noch in der Wohnung ? vielleicht ist er auch verloren gegangen oder vielleicht sogar gestohlen worden. Es nützt alles nichts. Das Schloss muss geöffnet werden. Jetzt mit brachialer Gewalt vorzugehen, oder mit Schraubenziehern und ähnlichen Gerätschaften herumzuhantieren, kann vielfach mehr Schaden als Nutzen schaffen. Vielleicht wird das Schloss so überlistet, der Zugang ist wieder frei ? aber oftmals treten dabei Schäden an Türen, Beschlägen und Schlössern auf, die vermeidbar sind und im Nachhinein mehr finanziellen Verlust bedeuten, als einen kompetenten, seriösen Schlüsselnotdienst mit der Aufgabe zu beauftragen.

Ein fairer Schlüsseldienst kann eine zugezogene Tür innerhalb weniger Augenblicke beschädigungsfrei und auch günstig öffnen

Der Begriff des Wortes ?Schlüsseldienst? ist in Deutschland nicht geschützt. Deshalb kann sich jeder, der sich jeder dazu bemüßigt fühlt, als ?Schlüsseldienst?, ?Schlüsselnotdienst? oder ?Aufsperrdienst? bezeichnen. Ob ein sogenannter Schlüsseldienst, der kein Fachbetrieb ist, eine zugezogene Tür schadenfrei öffnen kann, ist allerdings nicht garantiert. Der Schlüsseldienst günstig ist hierfür geschult durch fortlaufende Maßnahmen und durch Jahrzehnte Erfahrung in der Lage, eine einfach zugeschlagene Tür völlig schadenfrei so schnell zu öffnen, dass Kunden und Kundinnen immer wieder erstaunt sind und angenehm überrascht, dass völlig transparente und günstige Preise auch möglich sind, ohne Qualitätseinbußen in Kauf nehmen zu müssen. Hier gilt die Firmenphilosophie, dass gute Handwerksarbeit auch preislich kundenfreundlich geleistet werden kann. Auch für alle anderen Dienstleistungen der Firma sind die Preise transparent offen ersichtlich und verstehen sich immer als Festpreis all inklusive. Es gibt infolgedessen keine Aufschläge, keine Mehrkosten, die später auf einer Rechnung auftauchen würden.

Aufsperrdienst für Schlösser aller Art zum günstigen Festpreis auch in München Schwabing

Es werden vom Schlüsseldienst München Schwabing aber nicht nur Wohnungstüren geöffnet, sondern vielmehr Schlösser jeder Art, sei es das Garagentor, der Briefkasten, die Terrassentür, das Auto oder der Tresor. Das freundliche Team ist nach einem Anruf immer schnell zur Stelle und lässt Kunden und Kundinnen nie unverhältnismäßig warten. Das ist dadurch möglich, dass ein direkter Kundenkontakt gepflegt wird. Es wird persönlich mit den Anrufenden gesprochen und nicht über Vermittlungen oder Callcenter umgeleitet. Dadurch ist es möglich, auch in dem Fall Bescheid zu geben, wenn es durch einen Stau oder Unfall mal zu ein paar Minuten Verzögerung durch die Monteure kommen sollte. Hier steht der Mensch in seiner Notsituation im Vordergrund, der auf schnelle Hilfe angewiesen ist ? es wird noch ehrlich und human gearbeitet.

Firma bietet in allen Bereichen günstige Festpreise ? zum Beispiel Schlossaustausch, Sicherheitszylinder, Schließanlagen, Sicherheitsanlagen, Panzerriegel

Zum Repertoire des Teams gehört natürlich nicht nur das Öffnen von Schlössern, sondern beinhaltet alle Bereiche, die im Allgemeinen unter den Begriff ?Einbruchschutz? fallen. Gäbe es keine Einbrecher, wären sogar Schlüssel eigentlich nicht erforderlich. In den Servicebereich fallen jede Form von Schließ- und Sicherheitstechnik, der Austausch und Einbau von Schlössern, Schließzylindern über die Reparatur und Neuinstallation von kompletten Schließanlagen, bis hin zur Wohnungs- und Hausabsicherung. In der Einbruchabwehr sind zum Beispiel Panzerriegel eine äußerst effektive Möglichkeit, jeden Einbruch zu verhindern. Inwieweit in der Privatwohnung oder in der Firma Sicherheitslücken bestehen, eventuell Schlösser ausgetauscht werden müssen oder präventiv Fenster und Türen gesichert werden müssten, ist für Laien manchmal schwer zu überblicken. Deshalb bieten die Münchener Profis an, sich mit Kunden und Kundinnen einen Überblick direkt vor Ort zu verschaffen, was getan werden kann, um bestmöglich geschützt zu sein ? schnell, kompetent und unverbindlich. Bei den günstigen Preisen, der fachlichen Expertise und den qualitativ hochwertigen Materialien ist dies bestimmt eine Überlegung wert.

Der Fachbetrieb bietet seit über 25 Jahren das gesamte Servicespektrum im Bereich Sicherheit an. Dazu gehören zum Beispiel im Bereich Einbruchschutz auch die Neuinstallation und/oder der Austausch von Sicherheitszylindern und im Bereich Sicherheitstechnik die Montage von Panzerriegeln, Balkenschlössern. Die Firma ist selbstverständlich versiert in jeder Art von Schlössern, wie Türschlösser, Tresore, Briefkastensysteme und Terrassenschlösser, sei es in der Neuinstallation oder im Austausch. Als Notdienst und Aufsperrdienst für Türen wie auch Autos sind die Mitarbeiter im Bereich Schlüsseldienst in München insbesondere durch ihre Fairness mit Festpreisgarantie all inklusive ein positives Beispiel für seriöse und kompetente Arbeit, bei der Transparenz ohne versteckte Kosten oder Aufschläge noch großgeschrieben wird. Schnell – kompetent – fair.

KoMi Services GmbH

Kapellenäckerstr. 16, 80992 München

Geschäftsführer : Michael Kolb

Amtsgericht München

Handelsregisternummer HRB 218555

USt.-IdNr. DE 300 436 270