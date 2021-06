Schlüsseldienst München ? günstig, schnell, beschädigungsfrei

Sie sind in Eile, die Kinder quengeln, der Hund zerrt an der Leine, und schon ist es passiert: Die Tür ist zugeschlagen, aber der Schlüssel steckt noch von innen im Schloss.

So oder ähnlich laufen tagtäglich immer wieder Situationen ab, in denen ein Schlüsselnotdienst günstig gebraucht wird. Aber nicht nur günstig soll der Schlüsselservice sein, sondern auch fachlich versiert, kompetent und erfahren und möglichst schnell an Ort und Stelle erscheinen. Gut zu wissen, dass man mit der alteingesessenen Einbruchschutzfirma in München einen seriösen Ansprechpartner hat, der all diese Forderungen durch seinen erstklassigen Service und seine ?Festpreise alles inklusive? bestens erfüllt. Die Telefonnummer sollte für den Notfall immer griffbereit sein. Eine Sorge weniger.

Tür zugefallen? Kein Problem:

Eine zugefallene Tür ist von den Fachleuten des Schlüsseldienst München in Sekunden völlig beschädigungsfrei geöffnet. Aber auch, wenn der Schlüssel noch steckt oder abgebrochen ist, kann man sich sicher sein, dass immer umsichtig mit dem entsprechendem Knowhow so wenig Schäden verursacht werden, wie möglich. Die Profis wissen, wie man mit jeder Art von Schloss umgeht und haben natürlich immer das entsprechende modernste Werkzeug parat, mit dem jedes Schloss geknackt werden kann. Das ist nicht nur das Schloss der Wohnungstür, sondern auch das Schloss des Briefkastens, die Tresoröffnung oder die Autoöffnung. Ein Anruf genügt, das freundliche Team ist in ganz München, in allen Stadtbezirken München, sei es in Schwabing oder Pasing und auch im Umkreis München immer in der Nähe und dadurch schnell zur Stelle.

Transparente, günstige Preise durch die Garantie: Festpreis alles inklusive

Einen Schlüsseldienst München günstig zu bekommen, ist schwieriger als gedacht. Vielfach wird zwar mit besonders billigen Preisen geworben, aber diese Lockangebote sind mit Vorsicht zu genießen. Was auf den ersten Blick als Schnäppchen erscheint, ist im Nachhinein alles andere, als eine echte Ersparnis. Zu den genannten Preisen kommen in der Regel weitere Posten, die den vermeintlich günstigen Preis dann in die Höhe treiben. Das sind dann Anfahrtskosten, Materialkosten, Stundensätze, Kilometerpauschalen oder Mehrwertsteuern. Bei dem Münchener Aufsperrdienst ist Fairness durch Transparenz ein Standard, der ein Lichtblick im sonst oftmals windigen Geschäftsgebaren mancher Zeitgenossen der Branche darstellt. Alle Servicepreise verstehen sich hier immer als Festpreis alles inklusive. Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als ein Preis, der wirklich diesen Namen verdient, weil er alle Posten schon beinhaltet, keine weiteren Kosten auftauchen ? ein Festpreis alles inklusive.

Der Schlüsseldienst München bietet beste Qualifikation bei allen Servicedienstleistungen

Als Einbruchschutzfirma ist das Team versiert in allen Themen rund um Sicherheitstechnik und bietet Kunden und Kundinnen immer eine bezahlbare Lösung für alle Servicewünsche. Sei es der Schlosswechsel, ein Sicherheitszylinder, die Briefkastenanlage, die Reparatur von defekter Mechanik, die Einbruchschadenbeseitigung oder der vorausschauende Einbruchschutz mit effektiven bezahlbaren Einbauten, wie einem Kastenschloss oder einem Panzerriegel. Einbruchschutzberatungen werden direkt an Ort und Stelle gebührenfrei ausgeführt, und die Profis können gewünschte Maßnahmen, wie Fenstersicherungen oder Terrassensicherung auch auf Wunsch schnell ausführen. Wartezeiten sind hier nicht erforderlich, weil die Firma erforderliche Materialien nicht erst bestellen müsste, sondern vorausschauend und kundenfreundlich immer als festen Bestand vorrätig hat. Es ist offensichtlich, dass der Schlüsseldienst günstig, gerne und mit Leidenschaft für die Sicherheit der Bürger und Bürgerinnen in München und im Umkreis aktiv ist.

KoMi Services GmbH

Kapellenäckerstr. 16, 80992 München

Geschäftsführer : Michael Kolb

Amtsgericht München

Handelsregisternummer HRB 218555

USt.-IdNr. DE 300 436 270

Der Fachbetrieb bietet seit über 25 Jahren das gesamte Servicespektrum im Bereich Sicherheit an. Dazu gehören zum Beispiel im Bereich Einbruchschutz auch die Neuinstallation und/oder der Austausch von Sicherheitszylindern und im Bereich Sicherheitstechnik die Montage von Panzerriegeln, Balkenschlössern. Die Firma ist selbstverständlich versiert in jeder Art von Schlössern, wie Türschlösser, Tresore, Briefkastensysteme und Terrassenschlösser, sei es in der Neuinstallation oder im Austausch. Als Notdienst und Aufsperrdienst für Türen wie auch Autos sind die Mitarbeiter im Bereich Schlüsseldienst in München insbesondere durch ihre Fairness mit Festpreisgarantie all inklusive ein positives Beispiel für seriöse und kompetente Arbeit, bei der Transparenz ohne versteckte Kosten oder Aufschläge noch großgeschrieben wird. Schnell – kompetent – fair.