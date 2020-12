Schlüsseldienst München ? Schlüsselnotdienst, Einbruchschutz, Schließzylinder wechseln

Einen Schlüsseldienst benötigen wir alle ab und an. Sei es, weil Schlösser ausgetauscht werden müssen, Türen oder Fenster gesichert werden sollen, Schließzylinder zu installieren sind oder auch, wenn Schäden repariert werden müssen. Dies ist nur ein kleiner Auszug aus dem Dienstleistungsbereich des Schlüsseldienst München, der seit über 25 Jahren für seine Kundschaft zur Stelle ist, wenn Hilfe schnell, fachgerecht und zu vernünftigen Preisen gebraucht wird.

Schlüsselnotdienst München bietet durch seine Festpreisgarantie ein günstiges und transparentes Preismodell, dass vor unerwünschten Kosten absichert

Schlüsseldienste gibt es wie Sand am Meer. Diesen Eindruck bekommt man, wenn man die entsprechenden Internetseiten durchforstet oder im Branchenverzeichnis recherchiert. Das Angebot ist schier erschlagend, sollte man meinen. Was viele nicht wissen: Die meisten dieser Anzeigen, Angebote und Einträge stammen nicht von Einbruchschutzfirmen, sondern von Vermittlungsagenturen und Callcentern. Das macht es so schwierig, einen kompetenten Ansprechpartner zu finden, der mit fachgerechter Kompetenz, preislicher Transparenz und vernünftigen Preisen punktet. Schlüsselnotdienst München war es deshalb immer ein Anliegen, durch günstige und völlig transparente Preise zu überzeugen. Das Prinzip ist ganz einfach: Jede Dienstleistung wird zu dem ?Festpreis alles inklusive? angeboten. Ein Preis ? alles inklusive. Es fallen keine der sonst üblichen Kosten an, die durch intransparente Preise zu befürchten wären. Auf der Rechnung, die Kunden und Kundinnen nach erbrachter Leistung erhalten, tauchen keine weiteren Kosten und Aufschläge auf: keine aufschlagenden Materialkosten, keine Anfahrtswege, keine Stundensätze, Mehrwertsteuer oder sonstiges Kleingedrucktes. Durch diese Firmenphilosophie hat sich Schlüsseldienst München einen guten Namen gemacht und eine treue Stammkundschaft erworben, die dieses Angebot zu schätzen weiß.

Wenn man sich ausgesperrt hat, ein seriöser Schlüsselnotdienst schnellstens gebraucht wird, ist eine seriöse Hilfe wichtig

Leider tummeln sich unter dem Begriff des Wortes ?Schlüsseldienst? auch einige schwarze Schafe. Glücklicherweise sind die meisten Bürger und Bürgerinnen in München darüber durch die Medien inzwischen informiert und behalten auch in der Ausnahmesituation, in der Hilfe benötigt wird, einen kühlen Kopf. So ist es immer sinnvoll, nicht den erstbesten Schlüsselnotdienst zu beauftragen. Wer hier meint, sich in diesem Fall einen Aufsperrdienst durch die Telefonauskunft vermitteln zu lassen, kann leider auch falsch liegen. Hier wird auch nur der nächstbeste Dienst genannt und natürlich nicht vorab geprüft, wie kompetent und transparent der entsprechende Dienst arbeitet. Weder möchte man überhöhte Preise zahlen, noch will man laienhafte Arbeit in Auftrag geben, bei der im Nachhinein noch Reparaturkosten für unsachgemäße Schäden auftauchen könnten. Bei Schlüsselnotdienst München ist sichergestellt, dass immer fachgerechte Arbeit geleistet wird. So kann beispielsweise eine zugezogene Tür völlig beschädigungsfrei innerhalb kürzester Zeit geöffnet werden ? mit Sachverstand und dem modernsten Equipment ist dies möglich. Es wird generell nur mit hochwertigen Materialien gearbeitet. Schlüsselnotdienst München schafft dies zu besonders günstigen und kundenfreundlichen Konditionen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Schlüssel in der Wohnungstür abgebrochen ist, das Autoschloss Probleme macht, der Tresor sich nicht öffnen lässt oder das Garagentor sich nicht mehr bewegen lässt. Die freundlichen Fachmänner von Schlüsselnotdienst München sind minutenschnell vor Ort, wenn Hilfe gebraucht wird ? eine Sorge weniger.

Schließzylinder wechseln, Sicherheitszylinder austauschen oder neu installieren

Eine Neuinstallation von Schließzylindern oder ein Austausch ist immer mal wieder notwendig im Zuge von Mieterwechseln, Umzügen oder einfach, weil der alte Zylinder abgenutzt ist. Ein Schließzylinder ist ein Gebrauchsgegenstand, der tagtäglich genutzt wird. Wie jeder Gebrauchsgegenstand zeigt er irgendwann einmal Ermüdungserscheinungen, nutzt sich ab. Das bemerkt man daran, dass das Schließen immer schwieriger wird, nicht mehr gängig funktioniert. Jetzt sollte ein Austausch stattfinden, um zu verhindern, dass der Schlüssel abbricht. Den Schließzylinder wechseln und auch eine Neuinstallation ist durch die erfahrenen Monteure flink erledigt und mit der günstigen Festpreisgarantie auch für jeden erschwinglich. Es werden hierfür ausschließlich Schließzylinder in höchster Qualität verwendet, die den neuesten Sicherheitsstandards entsprechen und so mit Spezialwerkzeugen verbaut, dass höchstmögliche Sicherheit vor unbefugten Gästen gegeben ist. Nicht zuletzt sind Kunden und Kundinnen hierdurch auch bei Versicherungen im Schadensfall abgesichert, um an entsprechende Gelder zu kommen.

Anfallende Reparaturen sind schnell gemacht

Wenn man selbst versucht hat, seine Haustür in Eigenregie zu öffnen oder die Angestellten im Büro mit Schraubenzieher oder ähnlichem Gerät eine klemmende Tür öffnen wollten, so ist dies kein Problem. Kleinere Reparaturen werden vom Schlüsseldienst München korrekt und sachgerecht ausgeführt, zum vernünftigen Festpreis und die Sicherheit ist so schnell wieder hergestellt. Aber auch nach einem Einbruch sollte sofort für zukünftige Sicherheit gesorgt werden. Die Einbruchschäden müssen repariert werden, damit sofort Türen korrekt gesichert sind. Diese Dienstleistungen können naturgemäß nicht warten. Deshalb bietet Schlüsseldienst München für akute Notfälle seinen Service auch abends und am Wochenende an.

Vorsicht ist besser als Nachsicht ? Einbruchschutz durch gesicherte Türen und Fenster

Zum Serviceangebot gehört auch der präventive Einbruchschutz, Sicherheitstechnik, die auf die individuellen Bedürfnisse in Privathaushalten und Firmen abgestimmt ist. Hierzu sind unverbindliche Beratungen buchbar, wobei sich die Profis direkt vor Ort gemeinsam mit den Interessenten anschauen, wie und womit Fenster und Türen mit kleinem Einsatz bestmögliche Sicherheit bieten und zum günstigen Festpreis machbar sind. Schlüsseldienst München sorgt mit Herz und Leidenschaft dafür, es den Dieben und Langfingern in München und im Umkreis so schwierig wie möglich zu machen und will, dass München weiterhin eine der sichersten Städte in Deutschland bleibt.

KoMi Services GmbH

Kapellenäckerstr. 16, 80992 München

Geschäftsführer : Michael Kolb

Amtsgericht München

Handelsregisternummer HRB 218555

USt.-IdNr. DE 300 436 270

Der Fachbetrieb bietet seit über 25 Jahren das gesamte Servicespektrum im Bereich Sicherheit an. Dazu gehören zum Beispiel im Bereich Einbruchschutz auch die Neuinstallation und/oder der Austausch von Sicherheitszylindern und im Bereich Sicherheitstechnik die Montage von Panzerriegeln, Balkenschlössern. Die Firma ist selbstverständlich versiert in jeder Art von Schlössern, wie Türschlösser, Tresore, Briefkastensysteme und Terrassenschlösser, sei es in der Neuinstallation oder im Austausch. Als Notdienst und Aufsperrdienst für Türen wie auch Autos sind die Mitarbeiter im Bereich Schlüsseldienst in München insbesondere durch ihre Fairness mit Festpreisgarantie all inklusive ein positives Beispiel für seriöse und kompetente Arbeit, bei der Transparenz ohne versteckte Kosten oder Aufschläge noch großgeschrieben wird. Schnell – kompetent – fair.