Schlüsseldienst Milbertshofen ? über 25 Jahre seriös, kompetent und fair

Wir alle können schnell in die unangenehme Lage geraten, einen Schlüsseldienst zu benötigen. Es passiert immer wieder überall, dass wir vor verschlossener Tür stehen, und der Schlüssel liegt noch in der Wohnung oder auch, dass eine Autotür klemmt, gerade, wenn man es eilig hat. Es passiert auch gar nicht selten, dass der Tresor nicht geöffnet werden kann. Besonders nervtötend und unangenehme kann es allerdings sein, wenn die Alarmanlage Mucken macht und der Signalton grundlos ertönt.

In Milbertshofen wird Kunden und Kundinnen schnell geholfen, wenn Schlösser geöffnet werden müssen

Dabei spielt es keine Rolle, um welche Art von Schloss es sich handelt oder ob es sich um einen Privathaushalt, eine Firma oder den Heimatverein handelt. Das freundliche Team ist schnell zur Stelle und öffnet zugezogene Türen vollkommen beschädigungsfrei. Mit viel Liebe zum Beruf und technischen Kowhow ist es dem Schlüsseldienst Milbertshofen möglich, eine Türe zu öffnen ohne, dass im Nachhinein noch Reparaturkosten nötig wären. Nach über 25 Jahren ist das Wissen um die Funktionen und Wirkungsweisen von Schlössern in Fleisch und Blut übergegangen. Selbstverständlich kommen in diesem spezialisiertem Fachbetrieb auch nur beste Werkzeuge und modernste Materialien zum Einsatz.

Durch kundenfreundliche Firmenpolitik und faire, transparente Preisgestaltung hat der Schlüsseldienst Milbertshofen sich einen guten Namen gemacht

Die Kunden und Kundinnen wissen zu schätzen, dass in der transparenten Preisgestaltung trotz hochwertiger Materialien immer der günstigste Preis angestrebt wird. Ein besonderes Firmenmerkmal ist der garantierte Festpreis, der in dieser Branche sonst eher unüblich ist. Das heißt, dass alle Serviceangebote zu einem offen ersichtlichen Festpreis angeboten werden ? mit Garantie ? und keine Aufschläge zu erwarten sind, wie zum Beispiel für Anfahrtswege ect. Benannt ist dieses Merkmal mit: ?Festpreis all inklusive ? garantiert?. Aber, als Sicherheitsfachbetrieb und Betrieb für Einbruchschutz erstreckt sich das Angebot natürlich nicht nur auf Schlossöffnungen und nicht ausschließlich auf Milbertshofen, sondern auf ganz München und Umgebung. Zum weiteren Serviceangebot gehören beispielsweise auch einbruchhemmende Beschläge, mechanische Schließsysteme und Schließanlagen.

Wirkungsvoller Einbruchschutz durch moderne Sicherheitszylinder oder Querriegel gehören auch zum Dienstleistungsangebot in Milbertshofen

Der Einbau und/oder Austausch von Türschlössern und Sicherheitszylindern ist für die erfahrenen Profis schnell gemacht, kostet nicht die Welt und ist präventiv besonders wichtig bei einem Umzug, Mieterwechsel oder auch dem Auszug eines Mitbewohners. Wer sich effektiv vor unerwünschten Gästen schützen möchte, hat zum Beispiel mit einem Querriegel, auch Panzerriegel genannt, einen hocheffizienten Schutz, der für Haupttüren, wie auch für Nebentüren geeignet ist und Einbrechern keine Chance gibt. Das Team berät Kunden und Kundinnen nach Terminvereinbarung direkt vor Ort ausführlich und individuell zu allen Sicherheitsfragen und ist in der Lage, auch äußerst schnell die gewünschten Materialien einzubauen und zu montieren. Lange Wartefristen fallen hier nicht an, da die entsprechende technische Ausrüstung zum festen Bestand gehört.

KoMi Services GmbH

Kapellenäckerstr. 16, 80992 München

Geschäftsführer : Michael Kolb

Amtsgericht München

Handelsregisternummer HRB 218555

USt.-IdNr. DE 300 436 270

Der Fachbetrieb bietet seit über 25 Jahren das gesamte Servicespektrum im Bereich Sicherheit an. Dazu gehören zum Beispiel im Bereich Einbruchschutz auch die Neuinstallation und/oder der Austausch von Sicherheitszylindern und im Bereich Sicherheitstechnik die Montage von Panzerriegeln, Balkenschlössern. Die Firma ist selbstverständlich versiert in jeder Art von Schlössern, wie Türschlösser, Tresore, Briefkastensysteme und Terrassenschlösser, sei es in der Neuinstallation oder im Austausch. Als Notdienst und Aufsperrdienst für Türen wie auch Autos sind die Mitarbeiter im Bereich Schlüsseldienst in München insbesondere durch ihre Fairness mit Festpreisgarantie all inklusive ein positives Beispiel für seriöse und kompetente Arbeit, bei der Transparenz ohne versteckte Kosten oder Aufschläge noch großgeschrieben wird. Schnell – kompetent – fair.