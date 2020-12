Schlüsseldienst ? trotz Corona auch an den Feiertagen Tag und Nacht 7 Tage die Woche im Einsatz für Menschen in Notsituationen

Wenn der Schlüssel abbricht, wenn die Tür zuschlägt, wenn der Schlüsselbund verloren geht, passiert dies nicht unbedingt nur werktags zu Bürozeiten. Mit Vorliebe passieren diese Unannehmlichkeiten abends und am Wochenende, aber auch feiertags. Auch Einbrecher machen an Feiertagen leider keine Pause, sondern nutzen vielmehr die Abwesenheit der Feiernden, um in deren Räume einzubrechen. Für die Heimkehrenden ist dies dann weniger eine ?schöne Bescherung?. Dies betrifft dann auch den Schlüsseldienst in München.

Der Schlüsselnotdienst ist immer im Einsatz

Gemütlich beim Festtagsbraten die Feiertage ungestört genießen können nicht alle Berufsgruppen. So ist auch der Schlüsseldienst Schwabing während der Weihnachtsfeiertage auf Abruf im Einsatz gewesen. Auch Silvester und Neujahr gilt: Wenn Menschen in Not sind, vor verschlossener Tür stehen, sind die Profis innerhalb kürzester Zeit an Ort und Stelle. Ihr Einsatzgebiet ist ganz München und Umgebung. Dabei öffnen sie aber nicht nur Türschlösser, sondern kümmern sich auch um die Öffnung von Garagen, Autos, Tresoren oder Waffenschränken gleichermaßen.

Auch in Zeiten von Corona und Lockdown pausieren Einbruchschutzfirmen nicht

Während viele Betriebe und Geschäfte aktuell pausieren müssen, fallen Schlüsseldienste und Einbruchschutzfirmen unter die Sonderregelung für den ?lebensnotwendigen Bedarf? und sind weiterhin für ihre Kundschaft im täglichen Einsatz. Das ist auch verständlich und wichtig. Wer seinen Schlüssel verloren hat, dem muss schnellstmöglich geholfen werden. Die freundlichen Facharbeiter des Schlüsseldienst München sind seit jeher für ihre Schnelligkeit, ihre Kompetenz und nicht zuletzt für ihre günstigen und transparenten Preise bekannt und haben sich dadurch den besten Ruf erworben. Selbstverständlich wird während des Lockdowns jetzt auch entsprechend der aktuellen Hygienemaßnahmen gearbeitet.

Beschädigungsfreie Türöffnung innerhalb kürzester Zeit zu günstigen Festpreisen

Wer einen Schlüsseldienst benötigt, ist oftmals in einer ungewollt angespannten Situation. Zum einen steht kein Mensch gerne vor verschlossener Tür. Zum anderen hört man immer wieder von schwarzen Schafen in der Branche, an die auch kein Mensch in Not geraten möchte. Gut zu wissen, dass Schlüsseldienst München schon seit über 25 Jahren durch Kompetenz und Seriosität in München und Umgebung positiv überrascht. Nicht zuletzt überrascht sind die Kunden und Kundinnen immer wieder darüber, dass die Preise trotz bester Qualität besonders günstig sind. Insbesondere die Transparenz, die durch die Festpreisgarantie der Firma gegeben ist, sorgt dafür, dass man vor unangenehmen Überraschungen auf der Rechnung geschützt ist: Alle Servicedienstleistungen werden zur ?Festpreisgarantie alles inklusive? angeboten. Es fallen keine weiteren Kosten oder Aufschläge an.

?Riegel vor! – Keine Chance für Einbrecher?

So rät die Polizei aktuell in einem Pressebericht, warnt und gibt Tipps. Sie rät beispielsweise, ?Haustüren auch tagsüber geschlossen zu halten, in Mehrfamilienhäusern erst den Türöffner zu betätigen, wenn Sie sicher sind, wer in das Haus will. Ein gutes Schloss kann auch jetzt noch kurzfristig nachgerüstet werden.? Deshalb gehört die Installation von Schließzylindern, der Austausch von Sicherheitszylindern, der Schlosswechsel beispielsweise auch nicht aufgeschoben, sondern sollte sofort erledigt werden, wenn es nötig wird, um bestmögliche Sicherheit vor unbefugten Gästen zu gewährleisten. Aber auch die Sicherung von Türen und Fenstern ist die beste Prävention, um Einbrechern das Handwerk schwer zu machen. So ist zum Beispiel ein Panzerriegel auch oftmals nachträglich montierbar und verhindert jeden versuchten Einbruch.

Die freundlichen Profis von Schlüsseldienst München beraten kompetent direkt vor Ort, wenn es um die Sicherung von Privaträumen und Geschäftsräumen geht. Die Beratung ist kostenfrei und unverbindlich. Gewünschte Montagen können sogar in Regel schnell ausgeführt werden, weil die Firma die modernsten und effizientesten Materialien in bester Qualität im festen Bestand führt. Bei den günstigen Festpreisen sicherlich ein Argument, Vorsichtsmaßnahmen und erforderliche Arbeiten nicht mehr auf die lange Bank zu schieben.

