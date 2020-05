Schlüsseldienste helfen in der Not

Und immer wieder passiert es, dass wir uns selbst schnell einmal aussperren. Sei es, weil wir mal eben in den Hausflur gehen, bei der Hausarbeit, beim Putzen des Treppenhauses, oder auch das schlichte Vergessen, den Schlüssel einfach nicht eingesteckt zu haben, wenn wir die Haustüre hinter uns zuziehen und sie ins Schloss fällt. Die Not und auch der Schrecken sind dann groß, wenn man plötzlich auf der anderen Seite der Türe steht und nicht weiß, wie man ohne Schlüssel nun wieder hineinkommen soll. Die Helfer in der großen Not sind in letzter Instanz immer die Schlüsseldienste. Sie sind die Profis und wissen genau was bei welchem Schloss und Schließzylinder getan werden muss, um ins Haus zu gelangen. Sie sind es aber auch, die mit Rat und Tat zur Seite stehen und in puncto Sicherheitsmaßnahmen gute Tricks und Tipps verraten, die man dann später fachgerecht montieren und einbauen lassen kann.

Brücken bauen

Sicherlich ist es schon oft passiert, dass sich junge wie alte Menschen aus der eigenen Wohnung oder dem Haus schnell einmal ausgesperrt haben. Doch wer vorbeugt kann die Situation zumindest ein wenig entschärfen oder gar auch gar nicht erst aufkommen lassen. Denn man kann sich beispielsweise auch Brücken bauen, die gedanklich fest verankert bleiben können und die man aber als Erinnerung, um den Schlüssel die zu vergessen, immer wieder anwenden kann. Auch eine Hose mit vielen Taschen, oder die Kittelschürze, die man bei Hausarbeiten manchmal trägt, können letztlich dazu beigetragen, das man den Schlüssel nicht vergisst und ihn beim Zuschlagen der Türe in diesen Verstecken glücklicherweise dann auffinden kann und bei sich getragen hat.

Mieter im Vorteil

Als Mieter hat man meist bessere Karten, wenn man sich ausgesperrt hat. Denn die Hausverwaltung oder auch der Vermieter selbst haben sicherlich einen Ersatzschlüssel der Wohnung oder des Hauses parat. So kann die Türe ohne Probleme und Schäden durch das Aufbrechen zum Beispiel unbeschädigt bleiben und der Schlüssel kann dann im Zuge dessen nachgemacht werden. Somit hat man als Mieter auch schnelle Hilfe von oftmals nebenan, wenn der Vermieter wie es in ländlichen Regionen oft der Fall ist, gleich gegenüber wohnt. Eigentümer haben da mehr Pech. Denn sie haben wenn überhaupt nur einen Nachbarn, der einen Reserveschlüssel vom Haus hat. Ist dies nicht der Fall, dann helfen eigentlich nur noch geübte Profis des Schlüsseldienstes, die die Türe aufbrechen können.

Ortsnaher Schlüsseldienst ist wichtig

Wer schnelle Hilfe benötigt beim Türen öffnen und Aufbrechen der Türe, sollte sich einen Schlüsseldienst ordern, der aus nächster Nähe im Umfeldes Wohnortes kommt. Denn desto kürzer die Anfahrt umso günstiger und auch schneller die Hilfe. Auch unter schluesseldienst-duisburg.eu findet man in der Umgebung rund um Duisburg den geeigneten Schlüsseldienst gleich um die Ecke. Bei Schlüsseldiensten, die in der Regel auch Tages- und Nachtdienste anbieten und einen so genannten 24 Stundendienst inklusive Wochenenddienst und an Feiertagen, sollte man dringlich auf die Kosten für diese gesonderten Dienstleistungen achten. Sie können bisweilen sehr unterschiedlich ausfallen.