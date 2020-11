Schlüsselnotdienst München ? der erfahrene, freundliche Schlüsselnotdienst, dem man vertrauen kann

Ein Schlüsseldienst ist eigentlich allen als Schlüsselnotdienst bekannt. Der Aufsperrdienst wird immer dann gebraucht, wenn ein Schloss nicht geöffnet werden kann. Das ist nicht unbedingt ausschließlich die Wohnungstür, die zugefallen ist. Das kennen wir bestimmt alle und den meisten von uns ist es auch schon passiert. Aber, auch andere Schlösser können schon einmal Probleme bereiten: das Autoschloss klemmt, gerade wenn man losfahren möchte – beim morgendlichen Gang zum Briefkasten bricht der Schlüssel im Briefkasten ab – man möchte vielleicht Geld oder den Reisepass aus dem Tresor entnehmen und das Schloss macht plötzlich mucken.

Im Notfall ist Schlüsselnotdienst München immer schnell zur Stelle, um zugezogene Türen fachgerecht und beschädigungsfrei zu öffnen

Welches Schloss auch gerade Probleme bereitet, Kunden und Kundinnen müssen sich keine Sorgen machen, weil ihnen schnell vom Schlüsselnotdienst München geholfen wird. Schon bei dem Anruf spricht man direkt mit den zuständigen Fachkräften und nicht mit einer Vermittlungsagentur oder einem Callcenter. So kann schon per Telefon konkret auf die Bedürfnisse des Menschen eingegangen werden und es entfallen auch unnötige Wartezeiten. Anders, als bei Vermittlungsagenturen kann man sich sicher sein, dass der Schlüsselnotdienst aus dem Umkreis des Anrufenden kommt und infolgedessen auch schnell vor der Tür steht. Eine Tür, die aus Versehen zugezogen wurde, ist in Nullkommanichts geöffnet, völlig beschädigungsfrei. Das ist machbar, wenn die entsprechende Fachkompetenz in Fleisch und Blut übergegangen ist: Zugezogene Türen schadenfrei zu öffnen. Aber, auch, wenn der Schlüssel im Schloss abgebrochen ist oder noch in Tür steckt, werden die Facharbeiter immer pfleglich mit dem Hab und Gut ihrer Auftraggebenden umgehen. Besonders erfreulich ist, dass die Preise dabei sehr günstig sind und mit der ?Festpreisgarantie all inklusive? auch keine unangenehmen Überraschungen zu erwarten wären. Es tauchen im Nachhinein keine Aufschläge auf der Rechnung auf.

Vernünftige Preise trotz höchster Qualität sind das Firmenkennzeichen von Schlüsselnotdienst München bei allen Serviceangeboten

Als Einbruchschutzfirma erstreckt sich das Angebot des Schlüsselnotdienstes noch auf ein weiteres Spektrum an Angeboten. Das ist beispielsweise die Sicherung von Fenstern und Türen, die Sofortreparatur bei Einbruchschäden oder das Anbringen von Balkenschlössern an Haupttüren und Nebentüren. Das ist auch der Schlosswechsel oder der Sicherheitsschlosswechsel, wie auch die Neumontage. Bei Schließzylindern, wie auch bei allen anderen Schlosswechseln und Montagen, ist die gute Qualität ein wichtiges Kriterium, dass dafür sorgt, dass Einbrüche erschwert werden. Es gibt auf dem deutschen Markt verschiedene Arten von Schließzylindern. Ihnen gemeinsam ist, dass sie einzig mit dem passenden Schlüssel zu öffnen sind. Bezeichnet wird dies als ?nachschließsicher?. Mittels Spezialwerkzeugen wird von dem freundlichen Team dafür gesorgt, dass hier ein Herausziehen des Zylinders durch Unbefugte nicht möglich ist. Durch einen Aufbohrschutz wird das Aufbohren durch Einbrecher verhindert. Aber nicht nur Einbrechern will man den Eintritt verwehren. Manchmal ist es auch nötig, das Schloss auszuwechseln, wenn ehemalige Mitwohnende ausgezogen sind und keinen Zutritt mehr haben sollen.

Wenn der Schlüssel hakt, ist es Zeit für einen Schlossaustausch

Ein Schlosswechsel ist für die erfahrenen Monteure von Schlüsselnotdienst München eine Kleinigkeit, die schnell gemacht ist und kostet nicht die Welt. Deshalb sollte besser nicht gewartet werden, bis der Schlüssel im Schloss stecken bleibt und dadurch extra Kosten verursacht.

Tipp: Wie jeder Gebrauchsgegenstand nutzt sich auch ein Schloss mit der Zeit ab und sollte gewechselt werden, wenn man bemerkt, dass es beim Schließen nicht mehr gängig funktioniert. Für die Sicherheit und die Vermeidung von unnötigen Kosten.

Der Fachbetrieb bietet seit über 25 Jahren das gesamte Servicespektrum im Bereich Sicherheit an. Dazu gehören zum Beispiel im Bereich Einbruchschutz auch die Neuinstallation und/oder der Austausch von Sicherheitszylindern und im Bereich Sicherheitstechnik die Montage von Panzerriegeln, Balkenschlössern. Die Firma ist selbstverständlich versiert in jeder Art von Schlössern, wie Türschlösser, Tresore, Briefkastensysteme und Terrassenschlösser, sei es in der Neuinstallation oder im Austausch. Als Notdienst und Aufsperrdienst für Türen wie auch Autos sind die Mitarbeiter im Bereich Schlüsseldienst in München insbesondere durch ihre Fairness mit Festpreisgarantie all inklusive ein positives Beispiel für seriöse und kompetente Arbeit, bei der Transparenz ohne versteckte Kosten oder Aufschläge noch großgeschrieben wird. Schnell – kompetent – fair.