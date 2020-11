Schlüsselnotdienst München ? der schnelle Schlüsselnotdienst mit 25-jähriger Erfahrung

Schlösser sind keine neue Erfindung unserer Zeit. Es gibt sie schon seit Menschengedenken. Schon immer gab es Verbrecher, Diebe, die am Hab und Gut ihrer Mitmenschen interessiert waren. Infolgedessen fingen Menschen an, sich mit Schlössern zu schützen. Durch Funde ist belegt, dass schon in der Bronzezeit Holzschlösser mit einem organischen Schlüssel benutzt wurden.

Ganz so lange existiert der Schlüsselnotdienst München noch nicht ? aber nach 25 Jahren kann eine Firma schon stolz darauf sein, auf ein Vierteljahrhundert zurückzublicken, in dem mit Liebe zum Beruf ein treuer Kundenstamm aufgebaut wurde, der bei Sicherheitsfragen immer wieder auf das freundliche Team zurückkommt.

Beschädigungsfreie Türöffnung in München bei zugezogenen Türen schnell, günstig und sachgerecht

Wir nutzen heutzutage seltener Holzschlösser und keine organischen Schlüssel mehr, wie in der Bronzezeit. Aber auch unsere aktuellen Schlösser entwickeln sich permanent weiter, um modernsten Einbruchtechniken standzuhalten. Deshalb ist es für Schlüsselnotdienst München selbstverständlich, sich durch laufende Schulungen immer wieder den neuesten Standards anzupassen. Als Fachbetrieb sind sie deshalb darin firm, eine zugezogene Tür völlig schadenfrei sekundenschnell zu öffnen. Es gibt kein Schloss, dass für sie unüberwindlich wäre. So werden auch beispielsweise Autoschlösser, Tresore, Briefkästen, Terrassentüren, Garagentore schnell, sachgerecht und günstig geöffnet.

Keine versteckten Kosten, sondern transparente, überaus günstige Preise mit Festpreisgarantie sind das Markenzeichen des Schlüsseldienstes

Besonders kundenfreundlich ist der ?Festpreis all inklusive?, das Markenkennzeichen von Schlüsselnotdienst München. Unter dieser Bezeichnung versteht sich, dass die Preise immer offen ersichtlich sind und nie mit sonst allgemein üblichen Aufschlägen zu rechnen ist, völlig transparent und fair. Es fallen keine Extrakosten für Anfahrtswege, Vermittlungsgebühren, Materialkosten oder sonstiges an. Ein Preis, der schon äußerst günstig ist ? alles inklusive.

Schließanlagen – Schlüsselnotdienst München kann noch weit mehr, als Schlösser öffnen

Schließzylinder/Sicherheitszylinder/Sicherheitslinde beispielsweise werden von den Facharbeitern, wie jedes andere Schloss, schnell neu installiert oder ausgetauscht. Dabei wird trotz der günstigen Preise kein Billigmaterial verwendet, sondern effizienteste Materialien aus Deutschland und der Schweiz. Durch entsprechende Werkzeuge werden diese so angebracht, dass Einbrecher oder sonstige Unbefugte weder durch Bohren noch durch Herausziehen zum Zuge kommen. Das sind schon Einbruchschutzmaßnahmen, die schnell erledigt sind und zudem äußerst wirksam. Wer Bedarf an noch mehr Schutz vor Langfingern hat, kann einen unverbindlichen Termin vereinbaren, und die Profis schauen sich direkt vor Ort an, welche Möglichkeiten machbar sind, um das Heim oder die Firma zu schützen, wo eventuelle Schwachstellen sind, die behoben werden können.

Querriegel zur Sicherung von Haupttüren und/oder Nebentüren sind in der Regel auch nachmontierbar

Querriegel, auch Panzerriegel oder Balkenschloss genannt, sind beispielsweise eine effiziente Methode, Haupttüren und auch Nebentüren abzusichern. Bei sachgerechter Montage kann solch eine Tür einem Druck von bis zu einer Tonne widerstehen. Dies macht es Einbrechern unmöglich, die Tür aufzubrechen. Bei einer korrekten Verankerung im Mauerwerk oder Schließkasten ist auch eine Aushebelung nicht möglich. Bei der unschlagbaren Festpreispauschale von Schlüsselnotdienst München, die auch hier greift, ein Tipp, den man vielleicht im Auge behalten sollte.

Der Fachbetrieb bietet seit über 25 Jahren das gesamte Servicespektrum im Bereich Sicherheit an. Dazu gehören zum Beispiel im Bereich Einbruchschutz auch die Neuinstallation und/oder der Austausch von Sicherheitszylindern und im Bereich Sicherheitstechnik die Montage von Panzerriegeln, Balkenschlössern. Die Firma ist selbstverständlich versiert in jeder Art von Schlössern, wie Türschlösser, Tresore, Briefkastensysteme und Terrassenschlösser, sei es in der Neuinstallation oder im Austausch. Als Notdienst und Aufsperrdienst für Türen wie auch Autos sind die Mitarbeiter im Bereich Schlüsseldienst in München insbesondere durch ihre Fairness mit Festpreisgarantie all inklusive ein positives Beispiel für seriöse und kompetente Arbeit, bei der Transparenz ohne versteckte Kosten oder Aufschläge noch großgeschrieben wird. Schnell – kompetent – fair.