Schlüsselnotdienst München – die 1. Wahl, wenn man sich ausgesperrt hat

Ein Moment der Unaufmerksamkeit, und schon ist es geschehen: Die Tür fällt zu, aber der Schlüssel liegt noch in der Wohnung. Meist passiert es, wenn man in Eile ist oder gestresst: „Das hat gerade noch gefehlt!“ Insbesondere, wenn noch kleine Kinder in der Wohnung sind oder das Essen auf dem Herd steht – es ist Eile angesagt!

Ein seriöser Schlüsseldienst, der rund um die Uhr schnell hilft, muss her

Einen Schlüsseldienst zu finden, der schnell vor Ort ist, kompetent und schadenfrei arbeitet und günstige Preise anbietet, ist bei der schier unendlichen Masse an Angeboten schwer zu finden. Dass die Mehrzahl an Angeboten im Netz und im Branchenverzeichnis nicht von Schlüsseldiensten, sondern von Vermittlungsagenturen stammen, die nicht regional, sondern deutschlandweit agieren, vereinfacht es auch nicht gerade. Man möchte keine überhöhten Rechnungen zahlen, weil der zugewiesene Monteur etliche Kilometer anfahren muss, was sich schließlich in unnötigen Anfahrtskosten niederschlägt. Die Vermittlungsprovisionen sind auch nicht ohne und erhöhen nur wieder die Kosten. Nicht zu vergessen: Eine lange Anfahrtsstrecke bedeutet naturgemäß auch, dass man lange warten muss.

Schlüsselnotdienst München ist seit Jahrzehnten schnell vor Ort und bietet durch seine Festpreisgarantie transparente, günstige Preise für qualifizierte, schonende Schlossöffnungen

Schlüsselnotdienst München ist immer in der Nähe seiner Kunden und Kundinnen und dadurch schnellstens vor Ort, wenn die freundlichen Fachleute gebraucht werden. In ganz München und im Umkreis brauchen die Hilfesuchenden nicht länger als 20 Minuten zu warten, wenn es eilt, Tag und Nacht, sonntags und feiertags.

Jedes Schloss wird sachgerecht und schonend geöffnet, sei es ein Türschloss, der Briefkasten, die Autoöffnung, der Tresor oder die Garage. Das hochwertige passende Werkzeug hilft den bestens ausgebildeten und erfahrenen Fachmännern, so wenig Schäden wie möglich zu verursachen. Die Schlossöffnung einer zugefallenen Tür muss nicht mit einer Zylinderzerstörung einhergehen, sondern ist völlig beschädigungsfrei möglich. Wenn ein Schlüsseldienst hier Schäden verursacht, kann davon ausgegangen werden, dass nur die Preise in die Höhe getrieben werden sollen oder Laien am Werk sind. Bei den Mitarbeitern von Schlüsseldienst München kann man darauf vertrauen, dass immer fair und korrekt gearbeitet wird.

Besonders durch die transparente Preispolitik hat sich die Firma ihren guten Ruf erarbeitet. So sind alle Preise immer offen ersichtlich. Es gibt keine versteckten Kosten. Garantiert wird dies durch die Festpreisgarantie. Alle Preise verstehen sich hier immer als Festpreise, in denen schon alle Nebenkosten enthalten sind: ein Festpreis, alles inklusive. Die sonst üblichen Aufschläge, wie beispielsweise Anfahrtskosten, Mehrwertsteuer oder Mitarbeiterpauschalen sind hier schon alle enthalten. So ist man bei diesem Schlüsselnotdienst geschützt vor undurchsichtigen Preisgestaltungen und unerwarteten Aufschlägen.

Die Firma für Sicherheitstechnik ist nicht nur im Aufsperrdienst aktiv, sondern der Ansprechpartner für jede Sparte im sicherheitstechnischen Bereich

Sei es der Austausch von einem Schloss, die Installation von einem Sicherheitszylinder, die Briefkastenanlage oder eine komplette Schließanlage – in jedem Bereich vertrauen Kunden und Kundinnen den günstigen Preisen, der schnellen und sachgerechten Facharbeit bei höchster Qualität von Produkten und Materialien. Hinzu kommen Reparaturen von defekter Mechanik und die Einbruchschadenbeseitigung direkt nach einem Einbruch. Als 24hSchlüsseldienst ist die Einbruchschadenbeseitigung wie auch ein Schlosswechsel nach einem Diebstahl eine wichtige Einsatzsparte, um sofort für Sicherheit zu sorgen, Kriminelle abzuwehren.

Einbruchschutz ist dem Schlüsseldienst München generell ein besonderes Anliegen: „München ist eine der sichersten Städte Deutschlands. Sorgen wir dafür, dass es so bleibt.“ Dafür bieten sie Privathaushalten und Firmen eine Einbruchschutzberatung an. Hierbei wird durch die erfahrenen Profis ermittelt, wo sich eventuelle Schwachstellen befinden, und wie die diese mit einfachen, günstigen Montagen effektiv gesichert werden können. Die Umsetzung muss nicht lange auf sich warten lassen. Die entsprechenden Sicherungen können schnell ausgeführt werden, weil die Firma alle erforderlichen Teile im festen Bestand führt, sei es ein Querbalken für die Haustür, eine Sicherung für das Fenster oder die Terrassentür. Bei den günstigen Festpreisen, alles inklusive – bestimmt eine Überlegung wert, sein zu Hause, seine Firma vor Einbrechern zu schützen.

Vorsorge ist immer besser, als Nachsorge!

Der Fachbetrieb bietet seit über 25 Jahren das gesamte Servicespektrum im Bereich Sicherheit an. Dazu gehören zum Beispiel im Bereich Einbruchschutz auch die Neuinstallation und/oder der Austausch von Sicherheitszylindern und im Bereich Sicherheitstechnik die Montage von Panzerriegeln, Balkenschlössern. Die Firma ist selbstverständlich versiert in jeder Art von Schlössern, wie Türschlösser, Tresore, Briefkastensysteme und Terrassenschlösser, sei es in der Neuinstallation oder im Austausch. Als Notdienst und Aufsperrdienst für Türen wie auch Autos sind die Mitarbeiter im Bereich Schlüsseldienst in München insbesondere durch ihre Fairness mit Festpreisgarantie all inklusive ein positives Beispiel für seriöse und kompetente Arbeit, bei der Transparenz ohne versteckte Kosten oder Aufschläge noch großgeschrieben wird. Schnell – kompetent – fair.