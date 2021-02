Schlanker und schlauer im Projektmanagement

Der Lean-Management-Ansatz bringt Projektmanagern Chancen, kostbare Fehler in der Projektarbeit zu beseitigen und den Fokus auf Kundennähe zu setzen.

Lean Projektmanagement setzt ungenutzte Potenziale in Projekten frei

Lean Management ist eine Managementstrategie, die Prozesse auf ihre Essenz ?verschlankt?. Erfolg wird auf zwei Aspekte heruntergebrochen, das Erfüllen von Kundenwünschen und die Vermeidung von Verschwendung. Im IFM-Seminar ?Lean Projektmanagement? lernen Projektmanager, die Kundensicht im Blick zu behalten und Ursachen für Fehler und Ressourcenverschwendungen in Projekten methodisch zu ermitteln und zu überwinden.

Gründe für das Scheitern von Projekten sind z. B. unklar definierte Anforderungen und Ziele, schlechte Kommunikation und Konflikte im Team oder die Wahl der falschen Methodik. Das Ergebnis: Projektmanager arbeiten an Kundenbedürfnissen vorbei und verschwenden Zeit und Geld in Projekten. Mit der Lean-Philosophie lernen selbst Projektprofis, typischen ?Projekt-Killern? ein Ende zu setzen und die Kundensicht im Projektverlauf stärker im Blick zu behalten.

Was jeder Projektmanager verbessern kann

Das Ziel des Lean Projektmanagements ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. In der Praxis bedeuten ?schlanke Projekte? z. B. unnötige bürokratische Strukturen abzubauen, Engpässe in der Projektarbeit zu verdeutlichen oder Raum zur Selbstorganisation im Team zu schaffen. Dafür wird eine Reihe von Methoden eingesetzt.

Das Learning aus dem Lean Management für Projektmanager ist, die Vorteile einer positiven Fehlerkultur zu erkennen. Die aus Japan stammende Lean-Philosophie bestraft Fehler nicht, sondern betrachtet sie als Chancen zur Verbesserung. In jedem Managementbereich sollte nur zählen, was Kunden einen wirklichen Nutzen bringt. Alles andere ist Verschwendung. Lean Projektmanagement ist Projektmanagement, das auf den Punkt gebracht wird.

Zum neuen IFM-Seminar

Das IFM bietet das Seminar ?Lean Projektmanagement? als Online-Seminar und Präsenzseminar an bundesweiten Standorten wie Berlin, Hamburg, Düsseldorf oder München an. Das Seminar findet an zwei Tagen statt und richtet sich an Projektmitarbeiter, Projektmanager, Projektkoordinatoren und Führungskräfte.

