Schlechte Noten sind Hilferuf / Kommentar von Dominik Bath zu Konjunktur-Umfrage

Der vollständige Kommentar: Schon bei zwei Konjunktur-Umfragen im vergangenen

Jahr hatte die Industrie- und Handelskammer dem rot-rot-grünen Senat auf sehr

deutliche Weise Hausaufgaben mit auf den Weg gegeben. In weltpolitisch und

konjunkturell schwierigen Zeiten forderten viele Unternehmer vor allem ruhigeres

Fahrwasser in Berlin, verbunden mit Bürokratieabbau und größeren Anstrengungen

im Bereich Digitalisierung. Gekommen ist hingegen der umstrittene Mietendeckel

und eine – von vielen Firmen so empfundene – Verschärfung der Kriterien zur

Vergabe von öffentlichen Aufträgen. Jetzt haben die Kammern in Berlin und

Brandenburg nachgelegt. In der veröffentlichten Konjunktur-Umfrage kommt vor

allem der Standort Berlin schlecht weg: Die Rahmenbedingungen hätten sich

zuletzt sogar noch einmal verschlechtert, beklagt ein gutes Drittel der

befragten Unternehmer. Deutlicher kann ein Hilferuf kaum ausfallen. Die

Bewertung der eigenen Arbeit müsste Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne)

nachdenklich stimmen. Denn trotz der – auch durch verschiedene

Ansiedlungserfolge bescheinigten – Attraktivität der Stadt ist die Laune der

bestehenden Unternehmerschaft in Berlin schlecht. Berlins Wirtschaftssenatorin

hat in der Vergangenheit stets gegen die schlechter werdenden Stimmungsbarometer

der Kammern argumentiert und etwa das noch immer ganz passable

Wirtschaftswachstum der Stadt in den Vordergrund gestellt. Doch das ist der

falsche Weg. Stattdessen muss die Politik endlich wieder auf das hören, was die

Unternehmen bewegt – und dann handeln. Um drohende Konjunkturkrisen abzufedern,

sind jetzt schnelle Entscheidungen nötig. Das Gute ist: Nach den vergangenen

Monaten sind die Erwartungen der Wirtschaft niedrig. Senatorin Pop hat also

beste Chancen, alle zu überraschen.

