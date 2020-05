Schleupen AG zieht positive Bilanz des Jahres 2019

Mit einem Jahresumsatz von 64,8 Millionen Euro kann sich die Schleupen AG über eine sehr gute Bilanz für 2019 freuen. Auch wenn das Unternehmen damit rechnet, dass die Corona-Krise für das laufende Jahr Auswirkungen auf die Entwicklung des Geschäfts haben wird, sieht die Schleupen AG sich grundsätzlich auf Wachstumskurs. Den Willen zum Wachstum bekräftigt sie unter anderem mit dem ersten Spatenstich zum Neubau der Niederlassung in Moers, der Platz für bis zu 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten wird. Mit einem Volumen von 20 Millionen Euro zählt das Bauprojekt zu den strategisch relevanten Investitionen in die Zukunft.

Am Ende eines arbeitsreichen Jahres steht ein sehr gutes finanzielles Ergebnis, das sogar die ambitionierten Planungen deutlich übertroffen hat. Einen großen Anteil an dem Ergebnis hatte die positive Entwicklung im Bereich Dienstleistungen. ?Je komplexer die Anforderungen an IT in den Versorgungsunternehmen werden, desto größer werden der Beratungsbedarf oder die Notwendigkeit, Leistungen extern zu vergeben.?, so der Schleupen Vorstandsvorsitzende Dr. Volker Kruschinski.

Einen weiteren Treiber für das Geschäft in den kommenden Jahren sieht der Softwareentwickler darin, dass einer der großen Anbieter im Markt den Support seiner aktuellen Software mittelfristig abgekündigt hat. Das führt zu einer gestiegenen Veränderungsbereitschaft. Die Nutzer überdenken die bestehenden Systeme und ziehen dabei auch Alternativen in Betracht, sofern diese leistungsmäßig und wirtschaftliche Vorteile bieten. Die Schleupen AG sieht sich in dieser Situation mit ihrer modernen und offenen Softwareplattform gut aufgestellt.

Modern aufstellen will sich die Schleupen AG auch mit dem Neubau der Niederlassung in Moers. Aufgrund ihrer soliden wirtschaftlichen Situation kann sie auch selbst als Bauherr auftreten. Momentan verteilen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens auf insgesamt vier Gebäude an zwei Standorten innerhalb der Stadt. Das neue Gebäude wird 350 helle und inspirierende Arbeitsplätze bieten und ist von vornherein auf weiteres Wachstum angelegt. Der Neubau ist nach dem New-Work-Prinzip mit viel Raum für die Kommunikation geplant. Dazu bietet es Fitnessmöglichkeiten, eine Kantine und repräsentative Schulungsräume für die Kunden. So wird die Schleupen AG die interne Zusammenarbeit unterstützen und ihre Attraktivität als Arbeitgeber weiter stärken. Energetisch soll der Bau hohen Ansprüchen wie dem KfW-55-Standard genügen. Dabei setzt Schleupen auf moderne Lüftungstechnik, die Nutzung von Geothermie zum Heizen und Kühlen der Räume sowie auf begrünte Dächer. Wenn auf der Baustelle alles wie geplant läuft, soll das neue Gebäude schon 2021 bezogen werden.

Die Schleupen AG, gegründet 1970, erwirtschaftete im Jahr 2019 mit rund 460 Mitarbeitern einen Umsatz von 64,8 Millionen Euro. Der größte Geschäftsbereich ?Energie- und Wasserwirtschaft? zählt mehr als 300 Versorgungsunternehmen zu seinen Kunden. Im Segment der Energiewirtschaft ist Schleupen einer der weni-gen Softwareanbieter, der über eine durchgängige Komplettlösung verfügt, die von der Abrechnung über die Marktkommunikation, die Energielogistik oder das Finanzwesen bis hin zur betriebswirtschaftlichen Planung aller Ressourcen im Netzbetrieb reicht. Mehr als 15.500 Anwender arbeiten mit dieser Lösung. Das Softwareangebot wird durch weitreichende IT-Services ergänzt, die von Dienst-leistungen vor Ort über die Abwicklung einzelner Geschäftsprozesse bis zur Ge-samtübernahme der kompletten IT-Infrastruktur in die Schleupen.Cloud reichen. Auf der IKT-Plattform zur Smart Meter Gateway Administration stehen über 115 Stadtwerke mit mehr als 2,7 Millionen konventionellen Zählern zur Überführung in intelligente Messsysteme bereit.