Schluss mit den Eitelkeiten / Leitartikel von Jens Anker

100 Tage ist es her, dass Tesla-Chef Musk die Automobilwelt mit

der Nachricht verblüffte, eine Giga-Fabrik für seine E-Autos vor den Toren

Berlins zu errichten. Für die Region könnten goldene 20er-Jahre anstehen, sollte

die Umsetzung zügig gelingen. Die Sogwirkung ist schon zu spüren. BASF will 200

Millionen Euro in eine Batteriefabrik investieren, Brandenburg verhandelt mit

weiteren Unternehmen über einen Umzug. Einen noch größeren Boom erwarten

Experten für das Umfeld des neuen Flughafens. Umso wichtiger ist es, dass Berlin

und Brandenburg mit der eitlen Konkurrenz brechen und begreifen, dass es nur

gemeinsam klappt. Berlin als Anziehungspunkt für junge, kluge Köpfe, Brandenburg

als attraktiver Nachbar mit jeder Menge Platz. An Beteuerungen mangelt es nicht,

aber wie so oft in der Politik: Es hapert an der Umsetzung.

