Schnell und einfach zum passenden Zubehör für mobile Geräte

DICOTA macht es als einer der ersten Hersteller ab sofort noch einfacher, das passende Zubehörprodukt für mobile Geräte wie Notebooks, Tablets und Smartphones zu finden. Im neuen DICOTA Productfinder sind dazu mehr als 70.000 Geräte von über 180 Herstellern gelistet. Über einfach bedienbare Such- und Filteroptionen können sich Nutzer gezielt Produkte anzeigen lassen, die optimal für das jeweilige Gerät passen. So ist beispielsweise mit wenigen Klicks die Auswahl eines exakt passenden Blickschutzfilters möglich ? angesichts diverser Displaygrößen und individueller Unterschiede an den Gehäusen einzelner Gerätemodelle sonst oft ein aufwendiges Unterfangen.

Zubehörsuche für optimales mobiles Arbeiten

Der neue Productfinder deckt das gesamte DICOTA-Portfolio aus rund 750 Zubehörprodukten ab ? von Notebooktaschen und -rucksäcken über Blickschutzfilter und Kabelschlösser bis hin zu Docking-Stationen, USB-Hubs und weiteren Accessoires. Automatische Updates stellen sicher, dass der DICOTA Productfinder stets auf dem neuesten Stand bleibt. So lässt sich Zubehör für neueste Modelle ebenso einfach finden wie zum Beispiel für Notebooks, die bereits seit Jahren nicht mehr neu erhältlich, aber immer noch verbreitet sind. Durch Freitexteingabe oder die Auswahl über Hersteller, Geräteart und Modell bzw. Baureihe wird eine schnelle Navigation ermöglicht. Produktdaten lassen sich zudem bequem als XLXS-Datei in Listenform exportieren.

?Nahezu wöchentlich erscheinen neue Notebook-Modelle in verschiedenen Größen?, sagt Ruedi Nauer, CEO von DICOTA. ?Viele Kunden sind unsicher, ob ein gewünschtes Zubehör wirklich zu 100 Prozent für das eigene Gerät passt. Das macht die Auswahl bislang oft zeitaufwendig. Mit dem neuen Productfinder lassen sich ganz gezielt ausschließlich diejenigen Artikel herausfiltern, die für das jeweilige mobile Gerät wirklich geeignet sind. Fehlkäufe sind damit ausgeschlossen. Wir freuen uns sehr darüber, Kunden und Partnern damit eine echte Innovation bieten zu können, die viel Zeit spart und für zusätzliche Sicherheit bei der Produktauswahl sorgt.?

Der neue DICOTA Productfinder steht ab sofort zur Verfügung.

DICOTA in Deutschland:

DICOTA GmbH

Fabrikstrasse 18

73277 Owen

Telefon: +49-(0)7021-72508-0

E-Mail: info@dicota.com

Web: www.dicota.com

Als Spezialist für mobiles Arbeiten entwirft und fertigt DICOTA seit über 25 Jahren innovative, langlebige und stilvolle Tragelösungen und Zubehör für unterschiedliche Endgeräte. Das Portfolio besteht aus Notebooktaschen, Tablet-Zubehör und Mobile Office Solutions. Zudem bietet DICOTA massgeschneiderte Projektlösungen an; seien es multifunktionale Tragelösungen für Mitarbeitende oder Projektsituationen. Praktisches Zubehör wie Mäuse, Schlösser, USB-Hubs, und Bildschirm-Produkte rundet das Angebot von DICOTA ab. Die Produkte sind in über 60 Ländern erhältlich. Seit 2013 wird DICOTA von einem deutsch-schweizer Inhaber- und Managementteam geführt.

Mehr unter www.dicota.com