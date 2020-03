Schnell wirksame Unterstützung in Zeiten der Corona-Krise: Atreus hilft betroffenen Unternehmen mit Sofortmaßnahmen

Das Coronavirus hat die deutsche Wirtschaft fest im Griff. Nahezu jede Branche ist mit nie dagewesenen Unsicherheiten konfrontiert. In erster Konsequenz kommt es zu Auftragsrückgängen, Liquiditätsproblemen und Verlusten. Mittel- bis langfristig wird sich jedes Unternehmen, egal welcher Größe, gewaltigen Herausforderungen stellen müssen.

Jenen Unternehmen, die schon jetzt dringend externe Unterstützung benötigen, um ihre Liquidität zu sichern, die Personal- bzw. Sachkosten zu senken oder das Working Capital zu optimieren, steht das Atreus-Netzwerk aus über 12.000 Interim Managern zur Seite. Krisenerprobte und kurzfristig verfügbare Experten, die Unternehmen sicher durch die Corona-Krise steuern. Der Vorteil: Die Manager sind remote einsetzbar oder vor Ort! In Zeiten von Einreiseverboten und Reiseeinschränkungen ist das ein wichtiges Asset: Sofort verfügbar, deutschlandweit und international. Erst kürzlich übernahm ein Atreus-Manager in den USA das Steuer in einem deutschen Werk.

Zu den drängendsten Themen bietet Atreus den betroffenen Unternehmen eine kostenfreie telefonische Erstberatung an. Anfragen können an kontakt@atreus.de oder telefonisch an 089-452249-590 gerichtet werden.

1. CASH: Cash-Burn und Kosten-Management. Atreus unterstützt die Unternehmen bei:

• Management der Banken (Beantragung von Staatshilfen)

• Forecasting, Liquiditätsmanagement und Treasury (13 Wochen-Forecast, Financial Modelling / Reporting)

• Programm Management (PMO): Kostenreduktion, Ergebnisverbesserung, Working Capital-Reduktion, Flexibilisierung der Personalkosten, Einkaufsoptimierung, Komplexitätsreduzierung

• Exit-Vorbereitung und Verkauf von Tochtergesellschaften

• Lösung Cash-relevanter Bewertungsfragen (Auflösung stiller Reserven, IFRS 15 u.a.)

2. HR: HR-Restrukturierung und Personalabbau. Atreus unterstützt die Unternehmen bei:

• Analyse der Standort- und Werksituation, Risk Assessment

• Fahrplan für und Umsetzung von HR-Restrukturierungen

• Analyse betriebsbedingter Kündigungen oder arbeitnehmerfreundlicher Personalabbau

• Coaching Unternehmensleitung, Arbeitnehmervertreter und Gewerkschaften bis zum Commitment

• Verhandlungsführung mit Arbeitnehmervertreter/Gewerkschaften

• Ausgliederung operativer Personalaufgaben

• Einbindung von Transfergesellschaften

• Unterstützung bei Beantragung von Staatshilfen (z.B. KfW-Darlehen)

• Umsetzung

3. STANDORT: Produktions- und Standortverlagerung. Atreus unterstützt die Unternehmen bei:

• Analyse der Standort- und Werksituation, Risk Assessment

• Fahrplan für und Umsetzung von Verlagerungsthematiken

• Vorbereitung abgebendes Werk und Vorbereitung aufnehmendes Werk (z.B. in Osteuropa)

• Projektsteuerung

• Verhandlungsführung mit Arbeitnehmervertretern / Gewerkschaften

• Umsetzung

4. OPERATIONS: Produktion und Supply Chain Management. Atreus unterstützt die Unternehmen bei:

• Aktives Krisenmanagement (z.B. Vereinzelung von Produktionsmitarbeitern, Minimierung der Kontaktpunkte)

• Flexibilisierung von Produktionskapazitäten und schnelle Anpassung an die Marktgegebenheiten

• Adaptive Produktionsplanung und -steuerung (Fertigung je nach Verfügbarkeit des Materials und der Mitarbeiter)

• Sicherstellung der Lieferketten (Reaktion auf anfällige globale Supply Chains)

• Management von Bullwhip Effects (Hamsterkäufe und anschließende Flauten, auch im B2B Kontext)

• Aufbau alternativer Beschaffungsquellen (zur Überwindung von Lieferengpässen bzw. bei Ausfall von Lieferanten wegen Insolvenzen)

• Opportunismus in der Krise: Produktionsstopps für Optimierungsmaßnahmen nutzen, Anpassung von Footprints (Umsetzung unliebsamer und überfälliger Maßnahmen)

5. IT-MANAGEMENT: IT und IT-Security. Atreus unterstützt die Unternehmen bei:

• Sicherstellung der IT Operations (veränderte Anforderungen an die IT wie z.B. Reisebeschränkungen, Ausfall von wichtigem Personal, etc.)

• Sicherstellung der Remote-Arbeitsfähigkeit des Unternehmens (Applications, Equipment, Connectivity, Security, Service & Support)

• Cyber Security: Anpassung der Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf den deutlichen Anstieg der Remote- & Home Office-Nutzung

• Erstellung einer ganzheitlichen IT-Security Strategie & Governance

• Management laufender IT-Projekte & Transformationen:

– Scoping von IT-Projekten (Priorisierung: Klare Konzentration auf die kritischen Geschäftsvorfälle)

– Management der laufenden IT-Projekte, wie z.B. SAP S/4 HANA unter den veränderten Rahmenbedingungen (Budgetreduzierungen, Kurzarbeit, veränderte Timeline etc.)

• IT-Controlling (Management IT-Roadmap zu Wertbeitrag und Kosten als Entscheidungsgrundlage in der aktuellen Situation, Kostensenkung bzw. Flexibilisierung (pay-per-use))

6. COMMUNICATION: Kommunikation und Führung. Atreus unterstützt die Unternehmen in Fragen wie:

• Wie kann Führung in Krisenzeiten von Corona gelingen?

• Was brauchen Mitarbeiter und Teams von ihren Führungskräften jetzt besonders?

• Wie müssen Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern und Teams jetzt kommunizieren?

+++Atreus hilft global+++

Atreus ist Gründungsmitglied des internationalen Netzwerks globalise mit mehr als 60.000 Interim Managern. Über die Partnerunternehmen stellt Atreus den Unternehmen für Niederlassungen im Ausland Interim Manager aus dem lokalen Markt zur Verfügung – etwa einen US-amerikanischen Werkleiter für eine US-amerikanische Niederlassung. In der Corona-Krise hat das einen zusätzlichen Vorteil: Internationale Reisen lassen sich vermeiden – und trotzdem erhalten die Unternehmen schnell und sicher notwendige Ressourcen für die Niederlassungen außerhalb Deutschlands.

Weitere Informationen zu Atreus finden Sie unter: www.atreus.de