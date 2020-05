Schnelle und einfache Integration von Busdaten in Ihre Windows-Applikation

Viele Ingenieure, Informatiker und Techniker stehen vor der Herausforderung ihren Prüfstand oder ihre Anwendungssoftware um Zugriffe auf automobile Bussysteme, wie z.B. FlexRay oder CAN, zu erweitern.

Ist die erste Herausforderung, die Integration der Busdaten mit Hilfe eines geeigneten Interface und einem entsprechenden Treiber gelöst, folgt die Interpretation der empfangenen Daten. Auch hierbei müssen diverse Hürden gemeistert werden. Unterschiedliche Standards je OEM und verschiedene Datenbankformate erschweren dies zusätzlich. Hierfür muss bisher unverhältnismäßig viel Zeit investiert werden.

FlexConfig SDK von den ELEKTRONIK-Experten der STAR? bietet fu?r diese Integration eine umfassende und einfache Lösung. Eine einfache Einbindung der .NET-Bibliothek in Ihre Windows-Applikation ermöglicht Ihnen schnellen und komfortablen Zugriff auf unterschiedlichste Bussysteme, wie z.B. CAN-HS, CAN-FD oder FlexRay. Hierbei wird bereits eine breite Palette an gängigen Netzwerkbeschreibungsformaten wie FIBEX, AUTOSAR (.arxml) oder CANdb unterstützt. Durch die selbständige Interpretation der Datenbank und dem daraus resultierenden automatischen Umrechnen der Rohdaten in physikalische Werte eröffnet FlexConfig SDK neue Möglichkeiten.

Erweitern Sie Ihre Anwendung für Datenanalyse und Logging ? Prüfstände, Hardware-in-the-Loop-

Systeme (HiL), etc. ? um den Zugriff auf automobile Bussysteme. Mit einer breiten Palette unterstützter Geräte der FlexDevice- und FlexCard-Familie ist es möglich, sehr kostengünstige und perfekt zugeschnittene Lösungen fu?r Ihren speziellen Anwendungsfall zu realisieren.

