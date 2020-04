Schneller Überbrückungskredit bis Freigabe Corona-Fördergelder!

Der Deutsche Bundesregierung bietet über die Förderbank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) verschiedene Möglichkeiten an, um Firmen und Selbstständige vor den wirtschaftlichen Aus zu bewahren.

Das Problem mit staatlichen Hilfsprogrammen besteht jedoch darin, dass diese erst zeitlich verzögert freigegeben werden, wenn es für viele bereits zu spät sein dürfte!

Viele Kleinbetriebe, Selbständige und Gewerbetreibende stecken bereits in einer finanziellen Notlage. In dieser Situation löst einzig Soforthilfe das Problem. Kurzfristige, unkomplizierte und unbürokratische Überbrückungskredite zur Sicherung der Liquidität sind das Gebot der Stunde.

Unkomplizierte Überbrückungskredite als Lösung akuter Coronavirus-Ausfälle:

Der kurzfristige Firmenkredit, so genannter Überbrückungskredit, ist nicht nur in Krisenzeiten wie der heutigen Coronavirus-Verwerfungen die am häufigsten gesuchte Kreditform von Kleinunternehmen, Selbständigen und Gewerbetreibenden und dient zur Überwindung bzw. Vermeidung von Finanzierungslücken.

Mit einem Überbrückungskredit als Zwischenfinanzierung können Selbstständige eine kurzfristige Liquiditätslücke überwinden, welche sie zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit benötigen.

Unsere Empfehlung: FinTech Portal COMPEON für schnelle Überbrückungskredite:

compeon ? ein banken-unabhängiges Finanzportal mit 220 Finanzdienstleistern ? bietet volldigitalisierten, schnellen Firmenkredit:

– Überbrückungskredit bis 100.000 Euro innerhalb 24 Stunden

– Überbrückungskredit bis 750.000 Euro innerhalb von 48 Stunden

Vollständiger Beitrag inkl. Online-Zugang zum COMPEON-Überbrückungskredit im nachfolgenden Link: