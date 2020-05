Schneller, flexibler, transparenter, smarter: Norwegische CTM Lyng modernisiert Elektronikfertigung

Die wachsende Nachfrage nach seinen Smart-Home-Lösungen brachte den norwegischen Hersteller CTM Lyng AS an Kapazitätsgrenzen. Mit Druck- und Bestücklösungen der ASM E-Solutions Linie sowie smarten ASM Softwarelösungen machte sich das Unternehmen auf dem Weg in Richtung Integrated Smart Factory. Das Ergebnis: ein deutlich erhöhter Durchsatz und ein Plus bei Flexibilität und Produktivität.

Die Geschäfte laufen heute gut bei CTM Lyng AS. Die Finanzkrise 2008/2009 hatte den ursprünglich reinen EMS-Anbieter arg getroffen. Das Unternehmen entschied sich damals für eine Neuausrichtung und begann neben Fertigungsdienstleistungen auch eigene Produkte anzubieten. Dies und ein erfolgreicher Firmenzusammenschluss brachte das Unternehmen zurück in die Erfolgsspur. Seither verzeichnet CTM Lyng stetig wachsende Umsätze, gehört heute zu den führenden Anbietern von Smart-Home-Lösungen in Norwegen und vertreibt mehr als 300 Produkte unter eigener Marke.

Zeit für neue Wege

?Nachdem sich unsere Produktion über die Jahre immer mehr hin zu den eigenen Smart-Home-Lösungen entwickelte, war es für uns 2018 an der Zeit, entsprechende Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen vorzunehmen?, erläutert Thomas Kruksve, Prozessingenieur bei CTM Lyng. ?Die beiden Produktionslinien stießen an ihre Kapazitätsgrenzen und auch die technischen Möglichkeiten entsprachen nicht mehr den hohen Anforderungen, die wir an Qualität und Flexibilität für unsere Produkte stellen.?

Ein weiteres Ziel der Norweger: Das Materialmanagement sollte mit entsprechend leistungsstarken Hard- und Softwarelösungen effizient modernisiert und weitgehend automatisiert werden. ?Das Materialmanagement und die Produktionsplanung wurden in über die Jahre gewachsenen Prozessen vom Bedienpersonal mehr oder weniger ?nach Gefühl? erledigt. Dies machte die Abläufe bei steigender Auslastung und wachsender Produkt- und Variantenvielfalt zunehmend störanfällig, abhängig von einzelnen Personen und auch immer arbeitsintensiver?, ergänzt Thomas Kruksve.

ASM überzeugt mit innovativem Gesamtpaket

CTM Lyng verglich die Lösungsangebote verschiedener Equipment-Anbieter in ausführlichen Evaluationen. ?Wir suchten eine Midspeed-Lösung, die uns mit kurzen Rüstzeiten und optimierter Materialversorgung die notwendige Flexibilität für die Fertigung der PCBs für unsere verschiedenen Produktlinien bietet. ASM hatte hier mit den Druck- und Bestücklösungen der E-Solutions Linie sehr schnell die Nase vorn. Dabei hat uns insbesondere das Softwarekonzept überzeugt: Die Software der E-Solutions ist identisch mit denen der High-End-Lösungen und damit kompatibel zu den ASM Workflow-Lösungen. In Verbindung mit zukunftsweisenden Lösungen wie ASM Material Manager und ASM Remote Smart Factory war das Gesamtpaket mit Blick auf die Investitionskosten, auf den effektiven Nutzen und auf Zukunfts- und Investitionssicherheit unschlagbar?, zeigt sich Kruksve begeistert.

Bestens aufgestellt

ASM implementierte bei CTM Lyng einen E by DEK Drucker und drei E by SIPLACE Bestückautomaten. Für die Versorgung mit Bauteilrollen steht den Maschinen das automatische Lagersystem ASM Material Tower zur Seite. Materialgebundene Prozesse und Rüstungen werden über die Softwarelösung ASM Material Manager koordiniert. Damit konnte die bestehende Lücke bei der Softwareunterstützung zwischen ERP und Shopfloor geschlossen werden.

?Mit dem neuen Equipment von ASM erreichen wir vollständige Kontrolle über alle Aspekte der PCB-Produktion für unsere mehr als 300 eigenen Produkte?, freut sich Thomas Kruksve und führt weiter aus: ?Von kleinen Chargen bis hin zu Losgrößen zwischen 2 000 und 4 000 Stück fertigen wir nun genau nach unserem Bedarf und in bisher unerreichter Geschwindigkeit und Qualität. Auch das Teaching und die Simulationen bei Produktneueinführungen überzeugen und beschleunigen unseren gesamten NPI-Prozess. Rüstwechselzeiten konnten wir durch das neue Rüst- und Materialversorgungskonzept von mehreren Stunden auf wenige Minuten reduzieren.?

Deutlich verkürzte Rüstzeiten

Ein Beispiel: Auf den alten Produktionslinien gehörten bei CTM Lyng Rüstzeiten von mitunter zwei und drei Stunden zum Alltag ? lange und unproduktive Zeiten für das Unternehmen. Mit ASM Material Manager und einem variablen Familienrüstkonzept konnten die Rüstzeiten auf dieser Linie, auf der 50 verschiedene Produkte gefahren werden, teilweise auf nur noch eine bis fünf Minuten reduziert werden. ?Das sind Werte, die uns zuvor undenkbare Vorteile bieten?, lobt Kruksve.

Unterstützung leistet hier auch ASM Line Monitor, der direkt über der Linie sowie auf Stationsrechnern alle produktionsrelevanten Material-Statusinformationen bündelt. Auf einen Blick werden Auftrags- und Linienstatus angezeigt. Die Software priorisiert alle anstehenden Arbeitsschritte an den Linien und informiert das Linienpersonal mit Zeitvorlauf ? etwa ob ein Bauteil für den Restauftrag noch nachgerüstet werden muss oder ob die Restmenge auf der Rolle noch ausreicht.

Materialmanagement optimiert und automatisiert

Mit Einführung von ASM Material Manager und dem Einsatz des mit der Software vernetzten ASM Material Tower vollzog sich bei CTM Lyng ein tiefgreifender Wandel. ?Der Einsatz von Workflow-Lösungen erforderte bei unseren Mitarbeitern ein Umdenken?, erklärt Thomas Kruksve. ?ASM unterstützte uns hier mit professionellen Trainings, die allen Beteiligten schnell die ?Berührungsängste? nahmen und ihnen die Vorteile der Automatisierung und den Umgang damit aufzeigten. Heute profitieren wir alle davon, jederzeit den exakten Überblick über den Verbleib der Bauteile auf dem Shopfloor zu haben. Auch dass die Maschinen bei Bedarf selbstständig die Materialausgabe anstoßen und die Mitarbeiter ebenso automatisch und mit ausreichend Zeitvorlauf über die Aufgaben Abholung und die exakte Nachfüllposition informiert werden, ist eine immense Verbesserung für uns.?

Sicherer Zugriff auf ASM Servicespezialisten

Damit ASM Servicetechniker den unternehmenseigenen Bedienern und Technikern jederzeit helfen können, entschied man sich bei CTM Lyng zudem für die moderne Fernwartungslösung ASM Smart Remote Factory. Dazu sind alle ASM Linienkomponenten und Systeme zu einem vom CTM Lyng Firmennetzwerk getrennten Remote-Service-LAN zusammengeschlossen und verfügen über einen eigenen Internetzugang. Bei Problemen oder für Optimierungen der Einstellungen können ASM Servicetechniker so direkt auf die Maschinen zugreifen ? ohne Zeitverluste und aufwendige Kommunikation. Sind für die Entstörung oder Optimierung Handgriffe erforderlich, so kann der ASM Techniker über Video zugeschaltet werden und so die CTM-Techniker Schritt für Schritt anleiten. ?Der Zugriff auf unsere Maschinen erfolgt nur auf unsere Anfrage und alle Tätigkeiten werden über Logfiles detailliert protokolliert. Diese Verbindung erfüllt unsere strengen Sicherheitsanforderungen und hat uns bereits mehrmals schnell und hocheffizient Hilfe geleistet?, bestätigt Kruksve.

Fazit

Die neuen E by SIPLACE Maschinen sind derzeit für die eigenen Markenprodukte und die Produktneuentwicklung reserviert. Auf der zweiten Linie werden die Dienste als EMS-Anbieter erbracht.

?Die Effekte der neuen Linie und des Materialmanagements auf Produktivität, Flexibilität und Qualität haben unsere Erwartungen übertroffen?, resümiert Thomas Kruksve. Das Materialmanagement soll über die Investition in zusätzliche Material Tower weiter automatisiert und optimiert werden. ?Um unsere Vorstellungen einer Smart Factory besser umsetzen zu können, wollen wir zudem ASM Lösungen und unser ERP stärker integrieren?, gibt Kruksve als Ausblick an.

CTM Lyng AS gilt als Norwegens führender Hersteller von Smart Home Solutions mit den Bereichen Sicherheits- und Komforttechnologien, Energiesteuerung sowie Licht- und Heizungs- und Ofenkontrolle. Das Unternehmen ist zugleich Fertigungsdienstleister (EMS) und Erstausrüster (OEM) mit Marken wie Mkomfy, mTouch, Microsafe und Centrol.

2015 wurde CTM Lyng Teil der Addtech Nordic AB, einem Geschäftsbereich der schwedischen Addtech Group (Addtech AB). Die Addtech Group beschäftigt in rund 140 Unternehmen etwa 2 200 Mitarbeiter.

Über das Geschäftssegment SMT Solutions der ASM Pacific Technology

Der Auftrag des Geschäftssegment SMT Solutions im Konzern ASM Pacific Technology (ASMPT) ist der Support, die Implementierung und die Realisierung der SMT Smart Factory bei Elektronikfertigern weltweit.

ASM Lösungen wie die SIPLACE Placement Systems und die DEK Printing Solutions unterstützen auf Linien- und Fabrikebene mit Hardware, Software und Services die Vernetzung, Optimierung und Automatisierung von zentralen Workflows und erlauben Elektronikfertigern somit den schrittweisen Übergang zur Smart SMT Factory mit dramatischen Verbesserungen bei Kennzahlen/KPIs für Produktivität, Flexibilität und Qualität.

Zentrales Strategieelement bei ASM ist die enge Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern. So initiierte ASM das SMT Smart Network als globales Kompetenznetzwerk für den aktiven Erfahrungsaustausch von Smart Champions. ASM ist Mitgründer des Joint Venture ADAMOS zur Entwicklung einer IIoT-Plattform für produzierende Unternehmen und etabliert gemeinsam mit anderen SMT-Herstellern den offenen Standard HERMES als SMEMA-Nachfolger für die M2M-Kommunikation in SMT-Linien.

Mehr Informationen zu ASM finden Sie auf www.asm-smt.com.

ASMPT (HKEX stock code: 0522) mit Hauptsitz in Singapur bietet als globaler Technologie- und Marktführer führende Lösungen und Materialien für die Halbleiter-Montage- und Verpackungsindustrie. Die SMT-Lösungen werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter Elektronik, Mobilkommunikation, Automobilindustrie, Industrie und LED. Die kontinuierlichen Investitionen des Unternehmens in Forschung und Entwicklung tragen dazu bei, seinen Kunden innovative und kosteneffiziente Lösungen und Systeme anzubieten, mit denen sie eine höhere Produktivität, höhere Zuverlässigkeit und verbesserte Qualität erreichen können.

Mehr Informationen zu ASMPT finden Sie auf www.asmpacific.com.