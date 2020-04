Schneller Teylor Firmenkredit zur Überbrückung bis Freigabe Corona-Fördergelder!

Viele Selbständige, Gewerbetreibende und Kleinfirmen befinden sich wegen dem Coronavirus bereits heute in einer akuten finanziellen Notlage. Die Unterstützungsprogramme der Deutschen Bundesregierung sind zwar gut gemeint, doch bis das Geld wirklich ankommt, dürfte es für viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Selbständige, Gewerbetreibende zu spät sein.

In dieser Situation löst einzig Soforthilfe das Problem. Kurzfristige, unkomplizierte und unbürokratische Überbrückungskredite zur Sicherung der Liquidität sind das Gebot der Stunde.

Unkomplizierte Überbrückungskredite als Lösung finanzieller Engpässe:

Der kurzfristige Firmenkredit, so genannter Überbrückungskredit, ist nicht nur in Krisenzeiten wie der heutigen Coronavirus-Pandemie die am häufigsten gesuchte Kreditform von Kleinunternehmen, Selbständigen und Gewerbetreibenden und dient zur Überwindung bzw. Vermeidung von Finanzierungslücken.

Mit einem Überbrückungskredit als Zwischenfinanzierung können Selbstständige eine kurzfristige Liquiditätslücke überwinden, welche sie zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit benötigen.

Unsere Empfehlung: Teylor für schnellen Firmenkredit in wenigen Minuten!

Das Kreditunternehmen Teylor bietet einen den komplett digitalen Firmenkredit an, einer der schnellsten und einfachsten Firmenkredite Deutschlands. Dadurch verhilft Teylor kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), Selbstständigen und Gewerbetreibenden ohne bürokratische Hürden zu finanziellen Mitteln.

Bonitätsanalyse mittels selbst entwickelter Technologie:

Der von Teylor selbst entwickelte Kreditantragsprozess erlaubt es, KMU, Selbstständige und Gewerbetreibende besser und schneller zu bewerten als herkömmliche Banken. Zur Bewertung dient ein datengestütztes, digitales Modell, das eine große Zahl an Datenquellen berücksichtigt.

Der Teylor-Kredit soll den Bedürfnissen der Kunden entgegenkommen. Für einen Kredit benötigen KMU, Selbstständige und Gewerbetreibende keine Sicherheiten. Das KMU-Darlehen von Teylor ist nicht zweckgebunden und kann in den verschiedensten Branchen für die unterschiedlichsten Zwecke eingesetzt werden.

Teylor setzt mit vereinfachtem Kreditantragsverfahren neue Standards für Firmenkredite:

Teylor bringt die Vorteile von Automatisierung und Digitalisierung in eine Branche, welche von etablierten Banken bisher vernachlässigt wurde. Der Fokus liegt auf passgenauen, maßgeschneiderten Kreditlösungen für KMU, Selbstständige und Gewerbetreibende.

Teylor vergibt Darlehen bis 450.000 EUR. Die Laufzeit liegt zwischen 6 Monaten und 5 Jahren. Der Kredit steht aktuell Unternehmen der Rechtsformen GmbH, GmbH & Co. KG und AG zur Verfügung. Das Angebot wird derzeit auf weitere Gesellschaften und Unternehmensformen ausgeweitet.

Kunden können innerhalb weniger Minuten ein vollständig kostenloses und unverbindliches Angebot anfordern, indem Sie einige kurze Fragen zu ihrem Unternehmen beantworten. Führt die automatisierte Prüfung zu einem positiven Ergebnis, wird sofort ein detailliertes und unverbindliches Kreditangebot erstellt.

Vollständiger Artikel inkl. Online-Zugang zum Teylor Firmenkredit im nachfolgenden Link: