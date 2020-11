Schnellkredite für Selbstständige, Freiberufler und kleine Betriebe gibt es digital

Unternehmer, die schnell eine Zusage für ein Finanzierungsvorhaben benötigen, können sich in der aktuellen Situation bei vielen klassischen Finanzdienstleistern auf Wartezeiten einstellen. Geschlossene Filialen und sich häufende Anfragen erschweren den Zugang zu dringend benötigten Krediten in der wirtschaftlich angespannten Lage.

Doch warum auf Termine warten, bei denen die Kreditentscheidung teilweise ungewiss ist und bei denen jede Absage bedeutet, den Prozess von vorne starten zu müssen? Es gibt längst digitale Lösungen, die Selbstständige, Freiberufler und Unternehmen aller Größen auch ganz bequem vom Schreibtisch aus beantragen können.

Denn Online-Plattformen für die Kreditvergabe machen regionale Verfügbarkeit seit geraumer Zeit nicht länger zu einer unternehmerischen Herausforderung. Zeitlich unabhängig können Unternehmer*innen hier ihr Finanzierungsvorhaben einstellen und digital an passende Kreditgeber weiterleiten. Dabei sind Plattformen wie beispielsweise Compeon mit einer Vielzahl von Finanzdienstleistern im Austausch. So wird garantiert, dass Unternehmen immer die passende Wunschfinanzierung erhalten können.

Ganz besonders praktisch sind dabei die zahlreichen digitale Schnellkredite, auf die Unternehmen seit geraumer Zeit Zugriff haben. Das Besondere: Unternehmen erhalten nach dem Upload ihrer Unterlagen noch taggleich Angebote und Konditionen zur angefragten Finanzierung. So auch in einem der jüngsten Beispiele, die Compeon mit dem Finanzierungspartner iwoca abgeschlossen hat.

Ein Unternehmer aus Nordrhein-Westfalen hatte ein Finanzierungsvorhaben mit Zeitdruck, da dringend benötigte Corona-Antigentest angeschafft werden sollten. Mit einer Anfrage über den Schnellkreditprozess von Compeon war so innerhalb kürzester Zeit die benötigte Summe bei iwoca eingebucht. So gingen 200.000 Euro über den neuen Schnellkredit an den Unternehmer, der so direkt den Händler beauftragen konnte.

Mittlerweile haben eine Vielzahl von alternativen Finanzierern und auch klassische Finanzdienstleister Schnelligkeit in der Finanzierungszusage als wichtigen Wettbewerbsfaktor in ihre Kreditprozesse integriert. So erhalten Unternehmer über Compeon eine große Auswahl an Schnellkrediten mit unterschiedlichen Konditionen:

Alle Details auf einen Blick:

? Einfacher: Compeon benötigt nur den Unternehmensnamen, Kreditsumme und Laufzeit

? Schneller: erste Angebote taggleich möglich

? Günstiger: Kreditangebote jetzt bereits ab 1,0 %

? Schlanker: keine dinglichen Sicherheiten erforderlich

? Flexibler: bis zu 250.000 Euro, noch mehr Partner

Unternehmen, die Interesse am schnellen Firmenkredit haben, können ihre Anfrage hier platzieren: