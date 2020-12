? Schnellste Datenerfassung ? Parallele Extraktion aus bspw. Oracle und DB2 in Flat-Files beschleunigen BI/DW-, Migration und Archivierung ?

Paralleles Entladeprogramm für sehr große Datenbanken: ETL, Reorgs & Migration!

Ein schneller Extraktionsschritt kann eine kritische Komponente sein:

Datenbankarchivierung und -replikation

Datenbankberichte und Migrationen

Data Warehouse ETL-, ELT- und ODS-Operationen

Offline-Berichterstattung und Schutz von Massendaten

IRI FACT? ist ein Dienstprogramm zum parallelen Entladen von sehr großen Datenbanktabellen (VLDB). FACT verwendet einfache Job-Skripte (unterstützt in einer vertrauten Eclipse-GUI), um schnell portable Flat-Files zu erstellen. Die Geschwindigkeit von FACT basiert auf nativen Verbindungsprotokollen und einer proprietären Split-Abfragelogik, die Milliarden von Zeilen in Minuten entladen.

Obwohl FACT ist ein eigenständiges und anwendungsunabhängiges Dienstprogramm ist, kann es auch gut mit anderen Programmen und Plattformen zusammenarbeiten. So erstellt FACT optional Metadaten für Datendefinitionsdateien (.DDF), mit denen IRI CoSort und seine kompatiblen Datenmanagement- und Schutztools die Flat-Files manipulieren können. FACT erstellt auch automatisch Konfigurationsdateien für das Laden von Datenbanken für dieselbe Quelle.

FACT ist auch eine optionale und nahtlos integrierte Komponente in der IRI Voracity ETL- und Datenmanagementplattform. Die automatische Metadatenerstellung – und die Koexistenz anderer IRI-Software in derselben IDE – erleichtert die Spezifikation und kombinatorische Ausführung von sofortigen oder nachgelagerten Datentransformations-, Schutz-, Berichts- und (vorsortierten) Ladevorgängen. Wenn Sie FACT, CoSort und Ihren Datenbanklader in einem einzigen I/O-Pass zusammenfassen, werden ETL- und Reorg-Vorgänge noch schneller, befriedigen Sie nicht nur SLAs. Erfüllen Sie die Anforderungen an die Skalierbarkeit von VLDB-Daten!

Weltweite Referenzen: Seit über 40 Jahren nutzen unsere Kunden wie die NASA, American Airlines, Walt Disney, Comcast, Universal Music, Reuters, das Kraftfahrtbundesamt, das Bundeskriminalamt, die Bundesagentur für Arbeit, Rolex, Commerzbank, Lufthansa, Mercedes Benz, Osram,.. aktiv unsere Software für Big Data Wrangling und Schutz! Sie finden viele unserer weltweiten Referenzen hier und eine Auswahl deutscher Referenzen hier.

Partnerschaft mit IRI: Seit 1993 besteht unsere Kooperation mit IRI (Innovative Routines International Inc.) aus Florida, USA. Damit haben wir unser Portfolio um die Produkte CoSort, Voracity, DarkShield, FieldShield, RowGen, NextForm, FACT und CellShield erweitert. Nur die JET-Software GmbH besitzt die deutschen Vertriebsrechte für diese Produkte. Weitere Details zu unserem Partner IRI Inc. hier.

JET-Software entwickelt und vertreibt seit 1986 Software für die Datenverarbeitung für gängige Betriebssysteme wie BS2000/OSD, z/OS, z/VSE, UNIX & Derivate, Linux und Windows. Benötigte Portierungen werden bei Bedarf realisiert.

Wir unterstützen weltweit über 20.000 Installationen. Zu unseren langjährigen Referenzen zählen deutsche Bundes- und Landesbehörden, Sozial- und Privatversicherungen, Landes-, Privat- und Großbanken, nationale und internationale Dienstleister, der Mittelstand sowie Großunternehmen.