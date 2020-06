Schnuppervorlesungen und Infochats

Das erste komplett digitale Semester an der Hochschule Aalen ist in vollem Gange. Eine gute Gelegenheit für Studieninteressierte, einen Einblick in den Ablauf und die Inhalte einer Vorlesung zu bekommen. In Video-Chats mit Studierenden gibt es zudem Infos zum Studium und dem Studentenleben aus erster Hand.?

Studieninteressierte können sich in den nächsten Wochen bei verschiedenen Aktionen digital über die vielfältigen Studienmöglichkeiten an der Hochschule Aalen informieren. Folgende Optionen werden angeboten:

Schnuppervorlesungen

Ortsungebunden und mit wenig organisatorischem Aufwand können Studieninteressierte in ausgewählte Online-Vorlesungen reinschnuppern. Das Programm ist unter www.hs-aalen.de/schnuppervorlesungen einsehbar. Anmelden kann man sich schnell und einfach über ein Online-Formular und erhält dann Zugang zu den gewünschten Vorlesungen.

Frag uns Studierende

Bis zum 19. Juni stehen Studierende aus verschiedenen Studiengängen in Video-Chats Rede und Antwort. Am 10. Juni ist das Thema Wirtschaft und Technik im Fokus, am 15. Juni kann man sich über betriebswirtschaftliche Studiengänge informieren, am 18. Juni über technische Richtungen. Die einzelnen Termine mit Zugangsdaten zu den Chats sind unter www.hs-aalen.de/studienscouts zu finden.

Wer sich gerne individuell per Telefon oder Video-Chat mit einem/einer Studenten/in unterhalten möchte, kann sich auf der folgenden Plattform anmelden:?????????????????????????????? www.hs-aalen.de/studienscouts.

Online-Vortrag zum Bewerbungsverfahren

Am 17. Juni findet um 18.30 Uhr ein Infoabend zum Bewerbungsverfahren für ein Studium an der Hochschule Aalen statt. Das Verfahren sowie Studienvoraussetzungen werden ausführlich erläutert. Informationen und den Zugangslink finden Sie unter www.hs-aalen.de.