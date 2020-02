schuhplus: eine hervorragende Adresse für Schuhe in Übergrösse

Menschen mit großen Füßen kennen das Problem: Schuhe in Übergrösse sind nicht leicht zu finden. Der Onlineshop von schuhplus bietet die optimale Lösung an, denn hier werden Hunderte von Schuhen vorgestellt, die es bei den Themen Qualität, Verarbeitung, Material, Farbe und Design mit den kleineren Modellen aufnehmen können. Zahlreiche namhafte Marken bieten ihre Produkte an, darunter Craftland, Mustang Shoes, Rieker, Romika und viele andere mehr. Das Angebot steht für Damen wie Herren zur Verfügung. Im Übrigen können die Schuhe in Übergrösse in den drei Geschäften in Dörverden im Landkreis Verden, in Kaltenkirchen im Ohland-Park (nahe Hamburg) sowie im Saterland im Landkreis Cloppenburg persönlich in Augenschein genommen werden.

Schuhe in Übergrösse von schuhplus im aktuellen Trend

Wer große Füße hat, muss also nicht auf Komfort und Eleganz, auf Sportlichkeit und Funktionalität verzichten. Das Sortiment von schuhplus reicht von Hausschuhen und Badeschlappen über Gummistiefel und Trekkingschuhe bis zu eleganten Schuhen für die Shoppingtour oder für den großen Abend. Damen finden hier neben praktischen Alltagsmodellen auch schicke Varianten mit High Heels. Attraktive Businessschuhe und bequeme Zehentrenner liegen nah beieinander. Auf den Webseiten sind sie mit wenigen Klicks zu finden.

Das Angebot ist in jeder Hinsicht vielseitig, ob es um die Farbauswahl, das Design oder um die Art der Schuhe geht. So entdeckt jeder Kunde seine neuen Lieblingsschuhe. schuhplus zeigt außerdem, wie die aktuellen Trends der Branche aussehen, und bietet den Kunden daher immer wieder Neues. Getragen wird, was gefällt, und die Auswahl fällt angesichts der Fülle manchmal gar nicht so leicht. Sollen es die bezaubernden flachen Ballerinas oder doch eher die edle Sandalette mit dem kleinen Absatz sein? Dürfen die Halbschuhe bunt aussehen oder ist ein unifarbenes Modell gefragt? Und wie sieht es mit Sport- und Schlittschuhen aus? Auch Herren können sich für jede Lebenslage mit den passenden Schuhen in Übergrösse eindecken. Feine Slipper, kräftige Arbeitsschuhe oder vielseitig einsetzbare Stiefeletten stehen zur Auswahl.

Umfassender Service, schnelle Lieferung

Der Onlineshop hat 24 Stunden lang geöffnet und die Lieferungen gehen teilweise noch am Bestelltag auf die Reise. Ein schneller Versand ist Teil des eigenen hohen Qualitätsanspruchs.

Das Unternehmen schuhplus kann auf mehr als eineinhalb Jahrzehnte Erfahrung und eine außerordentliche Erfolgsgeschichte zurückblicken. Die Internetseiten sind als 5-Sterne-Shop ausgewiesen. Weiterhin steht eine Hotline zur Verfügung, über die die Kunden bei Fragen und Wünschen gern beraten werden. Niemand wird mit seinen Schuhproblemen allein gelassen. Das Haus ist außerdem in seiner Spezialbranche der größte Versandhändler in Europa. Wer Schuhe in Übergrösse sucht, ist hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse.