schuhplus und Gore Tex Brand spenden Schuhe von FretzMen an Wohnungslose in Delmenhorst

Beim schuhplus Weihnachtsmarkt in Sedelsberg am c-Port am letzten Advents-Wochenende in 2019 sammelte der Übergrößenhändler in enger Zusammenarbeit mit Gore Tex Brand und BNS Mainz Spenden, um Wohnungslosen in Delmenhorst eine Freude zu machen und sie mit festen und warmen Winterstiefeln von FretzMen auszustatten. Mit 38 Paar Schuhen waren die Chefs von schuhplus – Schuhe in Übergrößen, Saterland am c-Port Kay Zimmer und Georg Mahn heute in Delmenhorst auf dem Gut Dauelsberg, um dem Einrichtungsleiter Helmut Blauth das Schuhwerk zu übergeben. BNS Mainz legte sogar noch eine Thermo-Sohle obendrauf. Das Gut Dauelsberg bietet ein sehr angenehmes Wohnumfeld mit guter Infrastruktur. Die Einrichtung steht unter dem Motto: “Ein Zuhause finden”. Klienten bekommen hier die notwendige Unterstützung, um in einer eigenen Wohnung ein neues Zuhause zu finden. Die Komplexeinrichtung der Wohnungslosenhilfe in Delmenhorst, der stationären Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischen Behinderungen und der vollstationären Pflege, verfügt über eigene Werkstätten, einer größeren Landwirtschaft und über Arbeits- und Qualifizierungsangebote für langzeitarbeitslose Menschen. Das schuhplus – Team freut sich sehr, dass hier tatkräftig unterstützt werden konnte und wünscht den Mitarbeitern und Bewohnern alles Gute und viel Freude mit den neuen Stiefeln.