Schulanfang 2020 mit Groupe Média TFO: Inspirieren, Schaffen und Lernen in der Ära eines neuen digitalen Booms

Bildungsauftrag meets digitale Realität: Groupe Média TFO wechselt zu einem Omnichannel-Modell und aktualisiert seine Marken, um Kinder in der neuen Ära der digitalen Bildung besser zu erreichen.

Die durch die Vierte Industrielle Revolution eingeläutete Störung des Arbeitsmarktes ist bereits in allen Teilen der digitalen Welt zu spüren, die gerade eine Phase der tiefgreifenden Neudefinition durchläuft. Im Vorfeld des bevorstehenden Schulanfangs hat Groupe Média TFO ihr Engagement für das Lehren von arbeitsmarktrelevanten Fähigkeiten1 bekräftigt – diejenigen Fähigkeiten also, die die Kinder für die Arbeitsplätze von morgen brauchen werden. Mit einem Fokus auf Bildung sowie auf die Vitalität und den Einfluss von Ontario und der Frankophonie Kanadas hat Groupe Média TFO (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2 898860-1&h=986998059&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o %3D2898860-1%26h%3D2808805748%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.groupemediatfo.org%2 52Fen%252F%253Futm_source%253Dinfolettre%2526utm_medium%253Dcp%2526utm_campaign% 253Drebranding_echo%26a%3DGroupe%2BM%25C3%25A9dia%2BTFO&a=Groupe+M%C3%A9dia+TFO) ihre Markenführung neu gestaltet, um frankophone und frankophile Zielgruppen inmitten sich ständig verändernder Muster im Konsum von Inhalten besser bedienen zu können.

“Bei Groupe Média TFO spornt uns diese Leidenschaft für die Mission und den Auftrag des Unternehmens jeden Tag an, uns an die digitalen Veränderungen anzupassen und kontinuierlich neue und innovative Wege zu finden, um den Mehrwert unserer Inhalte für die Öffentlichkeit mit den Bedürfnissen der Vierten Industriellen Revolution in Einklang zu bringen. Diese Neupositionierung wird uns dabei helfen, Inhalte zu erschaffen, die die aktuelle Vielfalt der ontarischen Frankophonie widerspiegeln und Kinder mit den arbeitsmarktrelevanten Fähigkeiten ausstatten, die sie in einer sich ständig verändernden Welt benötigen werden”, erklärt Eric Minoli, General Manager und Chief of Operations.

Im Vorfeld einer sehr ungewöhnlichen Schulanfangszeit wird https://c212.net/c/li nk/?t=0&l=de&o=2898860-1&h=2091213486&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft %3D0%26l%3Den%26o%3D2898860-1%26h%3D3374113342%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tfo .org%252F%253Futm_source%253Dinfolettre%2526utm_medium%253Dcp%2526utm_campaign%2 53Drebranding_echo%26a%3DTFO&a=TFO allen Zielgruppen L–Écho anbieten , ihren ersten animierten Kurzfilm und eine Allegorie über die Bildung und staatsbürgerliche Werte, die die Bedeutung des Verfolgens und Glaubens eine seine Träume thematisiert. Mit ihrer neuen Markensignatur, “Enlightening tomorrow” (deutsch etwa: Die Zukunft erhellen), erinnert TFO ihre Zielgruppen daran, dass es ihre Aufgabe ist, Schüler, Pädagogen und Eltern mit hochwertigen und vertrauenswürdigen französischsprachigen Inhalten zu unterstützen. Familien werden ermutigt, L–Écho gemeinsam anzuschauen.

“Das Idee hinter L–Écho ist es, unsere pädagogischen Werte zum Ausdruck zu bringen: Diversität und Inklusion sowie Unvoreingenommenheit und Selbstvertrauen. Die Erneuerung unserer Marken ist das Ergebnis einer außergewöhnlichen Kooperation mit Juniper Park/TBWA. Die kollaborative und kreative Transformation wurde von David Toto und seinem Team geleitet, wobei unsere Zielgruppen stets im Mittelpunkt unserer Vision standen. Mit dem Endergebnis sind wir äußerst zufrieden, denn es ist frisch, wiederbelebt und mit unseren Zielgruppen in ganz Ontario und Kanada verbunden, womit deren Neugierde und Wunsch Französisch zu lernen gefördert wird”, sagt Carole Nkoa, Chief Marketing, Communications and Philanthropy Officer.

“TFO ist ein Juwel der ontarischen und kanadischen Frankophonie, eine Institution, die eine wesentliche Rolle beim Wachstum kanadischer Gemeinschaften spielt. Die Umsetzung dieses spannenden Projekts für solch ein Medienunternehmen und dessen einzigartiges innovatives Modell war mir in den letzten Monaten ein Vergnügen. Die Erneuerung der visuellen Identität von TFO sowie die Neuorganisation ihres Markenportfolios und die Wiedereinführung ihrer Kommunikationsstrategien waren für die Teams von Groupe Média TFO und Juniper Park/TBWA ein kollaboratives, unvergessliches Erlebnis. Die Teilnahme daran hat mir auch persönlich sehr viel Freude bereitet”, sagt David Toto, President von Juniper Park/TBWA.

Der Aufbau eines Omnichannel-Medienunternehmens: Die Kraft zur Gestaltung von Inhalten

Seit der ersten Stunde nutzt Groupe Média TFO stets digitale Möglichkeiten, um ihrem Auftrag als öffentlich-rechtliches Medium für Bildung und Kultur sowie als Schaukasten für die vielen Gesichter der Frankophonie gerecht zu werden. Auf der Suche nach neuen und besseren Wegen, ihren Zielgruppen zu dienen, startete Groupe Média TFO im vergangenen Jahr eine digitale Erneuerung mit dem Ziel, ihre Konsumenten und deren Gewohnheiten besser zu verstehen und ihre Inhalte trotz einer sich verändernden Landschaft schnell anzupassen.

Dabei schien der Wandel hin zu einem Omnichannel-Medienunternehmen die organischste Lösung zu sein: TFO-Inhalte über vernetzte Kanäle im Fernsehen, auf Webplattformen und Apps so zu gestalten, dass sie im Einklang mit den Interessen der Zielgruppen stehen und die Anforderungen der Konsumenten erfüllen, egal wo diese sich befinden.

“Diese Evolution unserer visuellen Identität geschah völlig organisch im Einklang mit unseren Traditionen. Unsere Zielgruppen können sich nun selbst in unseren neuen Nischen wiedererkennen: die Marke https://c212.net/c/link/?t=0&l=d e&o=2898860-1&h=2961572312&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3D en%26o%3D2898860-1%26h%3D668415176%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tfo.org%252Fen% 252Fvideos%252Fminitfo%26a%3DMiniTFO&a=MiniTFO für Kinder bis 8 Jahre, https://c 212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2898860-1&h=2092062999&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2 Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2898860-1%26h%3D3995701526%26u%3Dhttps%253A%252F %252Fwww.tfo.org%252Fen%252Fvideos%252Ffliptfo%26a%3DFlipTFO&a=FlipTFO für Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren und https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2898 860-1&h=3907140500&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3 D2898860-1%26h%3D2751337342%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tfo.org%252Fen%252Fvid eos%252Fplustfo%26a%3DPlusTFO&a=PlusTFO , unsere neue Informations- und Kulturnische, zu der auch ONFR+ gehört, unser neues Nachrichten-Franchise für das frankophone Ontario. Die IDÉLLO-Plattform von TFO (https://c212.net/c/link/? t=0&l=de&o=2898860-1&h=2730199318&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0 %26l%3Den%26o%3D2898860-1%26h%3D2852878858%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.idello. org%252Fen%253Futm_source%253Dinfolettre%2526utm_medium%253Dcp%2526utm_campaign% 253Drebranding_echo%26a%3DID%25C3%2589LLO%2Bplatform%2Bby%2BTFO&a=ID%C3%89LLO-Pl attform+von+TFO) wird auch weiterhin Lehrer und Schüler unterstützen. Dieser neue Omnichannel-Ansatz wird die Präferenzen unserer Zielgruppen besser in unsere Entscheidungsprozesse einbinden”, sagt Nadine, Chief Content Officer.

Diese erneuerte und optimierte Vision konzentriert sich auf einen ehrgeizigen strategischen Plan mit Schwerpunkt auf Bildung und arbeitsmarktrelevante Fähigkeiten. Es wird das Unternehmen in die Lage versetzen, Geschichten zu erschaffen, die unsere kollektive Zukunft gestalten, indem sie neue Generationen von Kanadiern unterstützen. Ein besonderer Schwerpunkt dabei liegt auf der Förderung des “French Fact” – der Tatsache, dass die französische Sprache und Kultur eine entscheidende Rolle in Kanada spielen. Dies war also ein geeigneter Zeitpunkt, die Vision des Unternehmens zum Thema Lernen zu modernisieren und zu erweitern, um so – vor dem Hintergrund, dass globale Kompetenzen zu einer Priorität beim Lernen werden – die Liebe zur Bildung und die Neugierde zu fördern. Mit TFO können Kinder und Jugendliche jeden Tag ihr Wissen, ihre menschlichen Werte und ihr Sozialbewusstsein weiterentwickeln.

Informationen zu Groupe Média TFOGroupe Média TFO: Geschichten, die unsere Zukunft gestalten Groupe Média TFO ist ein öffentlich-rechtliches franko-ontarisches Medienunternehmen, dessen Angebot an französischsprachigen Bildungs-, Kultur- und Nachrichteninhalten ein vernetztes Erlebnis der Entdeckung möglich macht. Die diversen Zielgruppen stehen im Mittelpunkt der Omnichannel-Mission und -Vision von Groupe Média TFO; unterstützt durch die innovativen und preisgekrönten Kreationen von TFO können sie sich auch ihr eigenes Wachstum bildlich vorstellen. Durch ihren Bildungsauftrag sowie im Fernsehen, auf digitalen Plattformen und durch ihre Initiativen und Anwendungen rückt Groupe Média TFO Wissen in greifbare Nähe. Als Wegbereiter des digitalen Lernens spiegelt die Unternehmensgruppe die Vitalität und Diversität der Gemeinschaft wider, der sie dient, und bereitet die nächste Generation auf die Welt von morgen vor.

1 Dies sind die Fähigkeiten, die junge Generationen in Zukunft für den Arbeitsmarkt benötigen werden. Dabei handelt es sich um diese sechs: kritisches Denken und Problemlösung, Zusammenarbeit, Innovation, Kreativität und Unternehmertum, Kommunikation, Lernen lernen, Weltbürgerschaft und Nachhaltigkeit.

