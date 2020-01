Schulcatering aktuell: Masterarbeit für Modellprojekt Schulverpflegung in Berlin

Gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum Schulverpflegung an der

Universität Vechta, dem DNSV-Fördermitglied MenüPartner und der Schulleitung

will man die Schulverpflegung an der Berliner Caspar David Friedrich Schule in

Marzahn-Hellersdorf fit für die Zukunft machen. Geplant ist ein Modellprojekt

zur gesunden, nachhaltigen Schulverpflegung. Bildung und Gesundheit müssen

“essbar” miteinander verknüpft werden. Bildung ist ein wichtiger Schlüssel, um

die Lebens- und Ernährungsgewohnheiten in positivem Sinne zu beeinflussen.

Mit dem gemeinsamen Projekt soll beispielhaft entwickelt und umgesetzt werden,

wie sich die Ernährungssituation und das -verhalten der Schüler*innen nachhaltig

durch ein entsprechendes Verpflegungsangebot in Verbindung mit einer

handlungsorientierten ganzheitlichen Ernährungsbildung verbessern lässt.

In einem ersten Schritt wurde eine Masterarbeit an der Universität Vechta

vergeben, die die aktuelle Situation der Schulverpflegung an der Integrierten

Sekundarschule untersuchen soll. Die wissenschaftliche Betreuung erfolgt durch

Prof. Dr. Steffen Wittkowske, Leiter des Kompetenzzentrums Schulverpflegung

(KZSV) an der Universität Vechta, Professor für Didaktik des Sachunterrichts.

Erste Ergebnisse werden auf dem 12. Deutschen Kongress für Schulverpflegung im

November 2020 in Berlin präsentiert.

Eine Befragung von Schüler*innen und Eltern soll empirische Material dafür

liefern. “Wir werden die Welt nicht verändern können, aber sie, so sollte es das

Ziel sein, ein wenig besser machen und dies ganz im kulinarischen Sinn der

Schulverpflegung an der CDF Oberschule mit ihren schon vorhandenen guten

Voraussetzungen”, betont der Vorsitzende des DNSV zu dem Projekt. Ziel sei eine

optimale Schulverpflegung an der CDF Oberschule umzusetzen, um die

Teilnehmerzahlen am Mittagessen wesentlich zu erhöhen und eine Identifikation

der Schüler mit “ihrer Mensa” zu schaffen. Man wolle zeigen, dass mit einer

Mischküchenproduktion, täglich frisch vor Ort gekocht, eine optimale

Schulverpflegung möglich ist und sie mehr beinhaltet als nur ein warmes

Mittagessen.

Pressekontakt:

Deutsches Netzwerk Schulverpflegung e.V. (DNSV),

D-10318 Berlin, +49 171 4514615

Mail to: info@schulverpflegungev.net,

Internet: www.dnsv.eu

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/111367/4504217

OTS: Deutsches Netzwerk für Schulverpflegung e.V. DNSV

Original-Content von: Deutsches Netzwerk für Schulverpflegung e.V. DNSV, übermittelt durch news aktuell