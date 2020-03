Schule in Zeiten von Corona: Lehrer-Online und Sdui bieten gemeinsame Lösung

Landesweite Schulschließungen, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu vermeiden, stellen Lehrkräfte, Schulleitungen und Eltern vor pädagogische und organisatorische Hürden. Lehrer-Online und Sdui bieten jetzt eine gemeinsame Lösung für Lehrkräfte und Schulen in Zeiten von Corona!

Wie können Schule und Unterricht in Zeiten von Corona funktionieren?

Besondere Situationen bedürfen einer besonderen Maßnahme. Aktuell stehen wir sicher alle vor einer der größten Herausforderungen unserer Zeit. Damit einhergehend entsteht die Frage: Wie la?sst sich der Schulbetrieb fla?chendeckend und zeitnah weiterfu?hren ? trotz Schulschließung?

Lehrkräfte brauchen jetzt:

eine zuverlässige digitale Infrastruktur als Alternative zum Präsenz-Unterricht sowie

qualitativ hochwertiges, pädagogisch und redaktionell geprüftes digitales Unterrichtsmaterial.

All-In-One-Paket für den digitalen Unterricht

Wir freuen uns zu verkünden, dass das Bildungsportal Lehrer-Online gemeinsam mit der Schul-App Sdui für die aktuelle Sondersituation eine Lösung anbieten kann! Gemeinsam haben wir ein Notfall-Paket erstellt, in dem wir Schulen sowohl eine kostenlose Organisations- und Kommunikationslösung als auch Materialien für einen digitalen Unterricht zur Verfügung stellen.

Digitale Lehr- und Lernmaterialien: Lehrer-Online

Unterrichten mit digitalen Medien ? seit über 20 Jahren unterstützt das Bildungsportal Lehrer-Online Lehrkräfte mit Informationen und Materialien für ihren Unterricht und Schulalltag. Unter den Einschränkungen der weltweiten Pandemie ist dies wichtiger denn je!

Auf Lehrer-Online finden Lehrkräfte tausende digitale Lehr- und Lernmaterialien, beispielsweise im Themendossier “E-Learning zu Hause: Lernen und Kommunizieren trotz Unterrichtsausfall”. Dort finden Sie auch Antworten auf aktuell drängende Fragen: Wie kann Unterricht auch bei Schulschließungen organisiert werden? Wie können Lern-Apps, interaktive Übungen und Erklärvideos von den Schülerinnen und Schülern auch von zu Hause aus sinnvoll genutzt werden? Wie funktionieren Lernplattformen oder Messenger-Systeme? Alle Informationen und Materialien auf Lehrer-Online sind dabei selbstverständlich von unserer pädagogischen Fachredaktion geprüft, rechtssicher einsetzbar und größtenteils sogar kostenfrei verfügbar.

Digitale Infrastruktur: Sdui

Die Schul-App Sdui hilft bei der Umsetzung in der Krise und ermo?glicht datenschutzkonforme Kommunikation und Organisation zwischen Lehrkräften und Eltern sowie Schu?lerinnen und Schülern. Sie hilft bereits jetzt hunderten Schulen, trotz Corona den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten: Durch den Einsatz von Sdui können Lehrerinnen und Lehrer verschiedene Klassen organisieren, Unterrichtsinhalte in der Cloud teilen sowie einen Chat nutzen, der extra für die Umgebung Schule entwickelt worden ist.

Unter www.sdui.de/lehrer-online können Lehrkräfte und Schulleitungen einfach, schnell und kostenlos die Sdui-App für Ihre Schule beantragen. Weitere Informationen zum digitalen Unterrichten mit Sdui in Zeiten von Corona finden Sie unter www.sdui.de/coronavirus.

Lehrer-Online und Sdui bieten gemeinsame Lösung

Vorteile für digitale Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Unterricht

Die Kooperation von Lehrer-Online und Sdui versetzt Schulleitungen und Lehrkräfte in die Lage, schnell und einfach auf die gesamten Vorteile von Infrastruktur und Inhalten zugreifen zu können. Die Integration von Lehrer-Online in die Sdui-App ermöglicht eine All-In-One-Lösung für die digitale Schulorganisation, Unterrichtsvorbereitung und -durchführung. So können Sie zeitnah eine digitale Schule einrichten und datenschutzkonform kommunizieren und arbeiten.

Langfristige Lösung zur Reduktion kommunikativer und administrativer Aufwände

Diese Kooperation ist nicht nur eine kurzfristige Lösung: Lehrer-Online und Sdui verfolgen langfristig das Ziel, Schulen und Lehrkräfte hinsichtlich administrativer und kommunikativer Aufwände zu entlasten. Weiterhin planen wir gemeinsam mit anderen Expertinnen und Experten, Lehrkräfte mit Webinaren, Sonder-Newslettern, kurzen Informationen und Tipps zu unterstützen.

Wir lassen Sie nicht allein: Lassen Sie uns gemeinsam diese Herausforderung anpacken und gestärkt aus dieser Situation hervorgehen! Und vor allem: Bleiben Sie gesund!