Schulstart mit Corona – MDR-Diskussionsrunde mit Sachsens Kultusminister Christian Piwarz

Präsenzunterricht, Hygieneregeln und Maskenpflicht im Schulhaus: Zum Schulstart in Mitteldeutschland veranstaltet MDR KULTUR eine Zukunftswerkstatt zum Thema Bildung. Mit dabei u.a. der sächsische Kultusminister Christian Piwarz und der Pädagogik-Professor Ralf Koerrenz von der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Sie diskutieren, wie Corona den Schul- und Bildungsalltag verändert und was neue digitale Lernräume taugen – zu sehen am 1. September, ab 18.00 Uhr im Livestream auf mdrkultur.de.

Mit so viel Freude, Lust und Begeisterung haben Kinder und Jugendliche wohl kaum jemals zuvor einem Schuljahresbeginn entgegengefiebert, wie in diesem Spätsommer 2020. Aber auch die meisten Lehrerinnen und Lehrer und viele Eltern wollen, dass es endlich wieder losgeht – raus aus der häuslichen Enge und trotz Corona rein in die Schulen, mit Vorsicht, Abstand und Hygiene-Standards, mit Laptop und Whiteboard und mit einem neuen Corona-gewandelten Blick auf die Schule. Welche Bedingungen Kinder jetzt brauchen, wie der Schulalltag mit dem Virus gelingt oder ob die Zukunft der Bildung neu gedacht werden muss, diskutiert MDR KULTUR in seiner 6. Digitalen Zukunftswerkstatt mit: Christian Piwarz, Kultusminister von Sachsen, Cornelia Sorger, Lehrerin aus Magdeburg, Leon Schwalbe, Schüler aus Saalfeld, Claudia Koch von der Landeselternvertretung Thüringen und Ralf Koerrenz, Pädagogik-Professor von der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Moderiert wird das Gespräch von Reinhard Bärenz, Leiter Hauptredaktion Kultur im MDR.

Die MDR KULTUR-Zukunftsgespräche werden live im Video-Stream auf auf http://www.mdrkultur.de sowie in den Social-Media-Profilen von MDR KULTUR ausgestrahlt. Zuschauerinnen und Zuschauer haben dabei die Möglichkeit, über Kommentarfunktionen Fragen zu stellen, die in die Live-Diskussion einfließen. Darüber hinaus werden im Nachgang alle Thesen, Meinungen und besprochenen Konzepte auf allen Plattformen von MDR KULTUR journalistisch ausgewertet und publiziert. Die Zukunftswerkstatt “Bildung” wird am 3. September, ab 18.00 Uhr bei MDR KULTUR im Radio wiederholt und ist zudem Thema im Kulturmagazin “artour” am 3. September ab 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen.

Kreative Wege aus der Corona-Krise und neue Perspektiven für die Kulturbranche aufzeigen, das will die am 18. Mai gestartete digitale Zukunftswerkstatt von MDR KULTUR. Das neue, regelmäßige Web-Format, das Macherinnen und Macher interdisziplinär vernetzt, findet bereits zum sechsten Mal statt. In den bisherigen Ausgaben ging es um die Themen Theater, Festivals, Film, Orchester und Literatur.

