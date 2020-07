SCHULTE Lagertechnik erhält zwei German Brand Awards 2020

SCHULTE Lagertechnik hat im Rahmen der German Brand Awards 2020 die Auszeichnungen German Brand Winner in der Kategorie ?Excellent Brands ? Corporate Services? und German Brand Special in der Kategorie ?Excellent Brands ? Employer Brand of the Year? erhalten.

Das Sunderner Unternehmen wurde vom Rat für Formgebung und German Brand Institute insbesondere für die konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation in Deutschland mit dem renommierten German Brand Award in zwei Kategorien geehrt.

Die im Rahmen einer Erarbeitung des Markenkerns neu gelaunchten Markenkampagne überzeugte mit dem Slogan ?lieber.logisch.lagern? und dem Kampagnenmotto ?Clever Machen? die Jury des German Brand Awards 2020.

Nach dem German Brand Award 2019 in der Kategorie ?Excellent Brands, Logistics & Infrastructure?, dem German Design Awards 2019 für den MUTLIplus Fachboden und der anerkannten IFOY Nominierung 2018, sind die Auszeichnungen des German Brand Awards 2020 ein weiterer Meilenstein für SCHULTE Lagertechnik.

Der German Brand Award entdeckt und präsentiert einzigartige Trends und bringt nicht nur die Gewinner voran, sondern die gesamte Markenwirtschaft. Seine Bruttoreichweite von jährlich rund 300 Mio. Kontakten und die breite positive Resonanz unter Unternehmen, Agenturen und Dienstleistern zeugen von der Relevanz exzellenter Markenführung und ihrer Kommunikation.

Das Familienunternehmen Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG blickt auf eine lange Tradition zurück und wurde 1921 von den Brüdern Franz und Josef Schulte gegründet. In der idyllischen Landschaft des Sauerlandes wird am Standort Sundern auf modernsten Fertigungsanlagen produziert.

Die gesamte Produktions- und Lagerfläche beträgt über 45.000 qm. Der Vertrieb über ein modernes Logistiksystem erfolgt weltweit. In den Bereichen Regalen und Sanitär zählt die Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG zu den führenden Herstellern in Deutschland.

Die kontinuierliche Ausrichtung auf Qualität “Made in Germany” sowie ein ausgeprägtes Verantwortungsgefühl gegenüber mehr als 300 Mitarbeitern in verschiedenen Berufszweigen haben Schulte zu einem anerkannten Unternehmen und Arbeitgeber in der Region werden lassen.

Unter der Marke SCHULTE Lagertechnik werden hochwertige Industrieregale für den professionellen Anwender produziert. Innovationen und umfassender Service sind die Erfolgsfaktoren die SCHULTE Lagertechnik zu einem der führenden Regalherstellern in der Branche gemacht haben.

Mit Fachbodenregalen, Weitspannregalen, Palettenregalen, Kragarmregalen sowie verschiedenen Bühnensystemen bietet SCHULTE Lagertechnik alle Regalsysteme für ein modernes Lager und eine effiziente Logistik aus einer Hand. Das umfangreiche Zubehör ermöglicht eine kundenspezifische Anpassung der Regale an nahezu jede Branchenanforderung. Der umfassende Service bietet dem Kunden eine individuelle Beratung von der Planung bis zum fertigen Lager.

Durch die ausgeprägte Fachhandelstreue verfügt das Unternehmen über ein internationales Vertriebsnetz mit zahlreichen und langjährigen Fachhandelspartnern. In der SCHULTE Akademie, dem 2012 in Sundern neu errichteten Schulungszentrum, sorgt ein umfangreiches Weiterbildungsprogramm für einen kontinuierlichen Wissenstransfer zwischen Hersteller und Handel. So ist SCHULTE Lagertechnik als Hersteller immer nah am Markt und für den Kunden immer mit einem kompetenten Ansprechpartner direkt vor Ort.