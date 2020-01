Schweinefleischexporte nach China deutlich gestiegen

In kaum ein anderes Land exportierte Deutschland im

vergangenen Jahr so viel Schweinefleisch wie nach China, zugleich sanken die

Ausfuhren ins Hauptabnehmerland Italien leicht. Das geht aus Daten hervor, die

das Statistische Bundesamt der Düsseldorfer “Rheinischen Post” (Dienstag) auf

Anfrage mitteilte. Demnach kaufte China von Januar bis November rund 279.000

Tonnen frisches, gekühltes oder gefrorenes Schweinefleisch von deutschen

Betrieben. Im gesamten Jahr 2018 waren es nur knapp 180.000 Tonnen. Den Daten

des Bundesamtes zufolge stiegen auch die deutschen Exporte sogenannter

Schlachtnebenerzeugnisse nach China. Dazu gehören beispielsweise Kopf, Füße und

Organe. Lieferten Schlachtbetriebe 2018 noch gut 174.000 Tonnen solcher Produkte

von Schweinen und Rindern in die Volksrepublik, waren es von Januar bis November

2019 bereits 225.000 Tonnen. Die Daten für Dezember lagen noch nicht vor.

Hauptabnehmerland für deutsches Schweinefleisch bleibt jedoch Italien, auch wenn

die Exporte dorthin zuletzt etwas zurückgingen: Von Januar bis November 2019

wurden 291.000 Tonnen Fleisch über die Alpen geliefert, 2018 waren es im selben

Zeitraum knapp 317.000 Tonnen. Insgesamt dürften die deutschen

Schweinefleischexporte im vergangenen Jahr einen leichten Zuwachs verzeichnet

haben. Bis einschließlich November lieferte Deutschland 1,6 Millionen Tonnen ins

Ausland – mit einem Wert von gut vier Milliarden Euro. Im Gesamtjahr 2018 waren

es knapp 1,8 Millionen Tonnen. Experten halten die Afrikanische Schweinepest für

einen Grund, warum China die Schweinefleischimporte erhöhte. Um den heimischen

Bedarf zu decken, ist das Land auf Einfuhren angewiesen.

