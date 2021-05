Schweizer HeiQ Gruppeübernimmt Regensburger RAS AG

Die Schweizer Technologiefirma HeiQ Materials AG aus Schlieren übernimmt die auf innovative Materialtechnologien spezialisierte RAS AG aus Regensburg für 5.1 Mio. ?. Das RAS Innovationszentrum und Netzwerk in Regensburg bleibt mit der kompletten Belegschaft unter dem Namen HeiQ RAS AG dem Standort erhalten.

Die Firma RAS AG wurde 2016 gegründet und hat mit 26 Mitarbeitern ihren Sitz im Stadtosten. Sie ging aus zwei erfolgreichen Firmen der BioRegio Regensburg hervor, der bereits 1995 gegründete Rent A Scientist GmbH und der 2010 gegründete RAS Materials GmbH. Die RAS AG ist ein erfolgreicher Dienstleister im Bereich angewandter Auftragsforschung und Entwicklung und hat mit der ?RAS Antimicrobial Technology? in der Infektionsprophylaxe, z.B. Silbercoating auf Osteosynthese-Implantaten, ein Erfolgsprodukt entwickelt. RAS Produkte und Additive finden sich heute in einem breiten Anwendungsfeld neben der Medizintechnik auch in der Textilindustrie, bei Farben und Lacken sowie der Landwirtschaft. Das Produkt AGPURE führt auf behandelten Oberflächen darüber hinaus zu einer sehr starken Reduktion von Coronaviren. Die Expertise und Erfahrung stellt das Unternehmen in seinem ?RAS Innovation Center? zur Verfügung. Dabei können Partner, u.a. der BioPark und Kunden, das RAS Netzwerk nutzen und ihre Innovationsprojekte vorantreiben.?? ?

Seit 28. April 2021 ist das Regensburger Unternehmen für innovative Materialen eine hundertprozentige Tochter der HeiQ Materials AG und wird in HeiQ RAS AG umbenannt. Die HeiQ Materials AG ist ein in Schlieren in der Schweiz ansässiges Unternehmen und wurde 2005 aus der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) ausgegliedert. Das Unternehmen ging 2020 in London an die Börse (LSE:HEIQ) und ist heute ein Pionier im globalen Markt für antimikrobielle Stoffe (Marktgröße: 10 Mrd. US $) und Textilchemikalien (Marktgröße: 24 Mrd. US $). Die RAS AG ist ein Vorreiter bei den silberbasierten Technologien für antimikrobielle und transparente leitfähige Beschichtungsanwendungen. Mit diesen hygienefördernden Zusatzstoffen und langlebigen Beschichtungssystemen komplementiert die RAS AG das bestehende Sortiment Hygienelösungen von HeiQ.

Laut Medienmitteilung der Londoner Stock Exchange wurde die Übernahme zu einem Preis von 5,1 Millionen Euro abgewickelt. Dabei werden 1,25 Millionen Euro in bar und 3,85 Millionen Euro durch die Ausgabe von neuen Aktien durch HeiQ Plc (UK) bezahlt. ?Die Übernahme der RAS AG erweitert unser Technologieportfolio und unsere Innovationsfähigkeiten und ermöglicht es uns, tiefer in Märkte wie dauerhaften Oberflächenschutz, antimikrobielle Mittel, leitfähige transparente Materialien, infrarotreflektierende Beschichtungen, Technologien zur kontrollierten Freisetzung und F&E-Innovationsdienstleistungen vorzustossen?, wird Carlo Centonze, Mitbegründer und CEO von HeiQ, in der Mitteilung der Londoner Börse zitiert. ?Wir sind stolz darauf Teil der HeiQ-Gruppe zu sein, das ganze Team freut sich auf eine fruchtbare Zusammenarbeit. Der Standort Regensburg bleibt mit seiner Führungsmannschaft und allen Ansprechpartnern unseren Kunden und Netzwerkpartnern erhalten?, ergänzt der Vorstand der RAS AG mit Dr. Oliver Zech, Gregor Schneider, Dr. Robert Nusko und Dr. Georg Maier die Meldung.

Weitere Informationen unter:

RAS AG

RAS Innovation Center

HeiQ Materials AG

Akquisitions Quelle