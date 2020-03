Schwerpunkten Prophylaxe, Bleaching, Kommunikation, Marketing und Qualitätsmanagement zu Trainerin der Jahres 2019

Die Wahl zur Trainerin des Jahres fiel 2019 auf Vesna Braun, deren Kompetenz sich in ihren Fortbildungstrainings für Zahnarztpraxen spiegelt, in denen sie neueste wissenschaftliche Erkenntnisse stets mit hohem Praxisbezug und erwiesener Alltagstauglichkeit vermittelt.Als etablierte Meinungsbildnerin in der Dentalbranche, die sich seit mehr als 20 Jahren erfolgreich der Weiterentwicklung von Zahnärzten und deren Teams verschrieben hat, weiß Vesna Braun genau, worauf es ihrer Zielgruppe ankommt.Kaum ein Preisträger der Europäischen Trainerallianz ist so sehr spezialisiert wie die in Baden-Württemberg lebende Trainerin: Sie gilt mit ihren aktuellen Themen im Kreis der Zahnärzteschaft als unumstrittene Expertin mit hoher Relevanz. Als Trainerin aus der Praxis behandelt Sie dabei Führungsthemen ebenso wie Forschungsarbeiten. Unzählige Fachpublikationen belegen ihre Kompetenz.Doch nicht nur in firmeninternen Trainings, auch bei Patientenveranstaltungen oder Auftritten vor Kammern und Verbänden: Stets weiß sie, auch großen Zuhörerkreisen Wissen überzeugend zu vermitteln und wurde hierfür bereits in der Vergangenheit durch die Europäische Trainerallianz als International Certified Top Speaker ausgezeichnet.