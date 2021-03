Scotch Creek Ventures erwirbt zwei vielversprechende Lithiumprojekte im produktiven Clayton Valley (Nevada)



Vancouver (British Columbia), 23. März 2021. Scotch Creek Ventures Inc. (CSE: SCV, FWB: 7S2) (Scotch Creek oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Abkommen hinsichtlich des Erwerbs von zwei bedeutsamen Lithiumkonzessionsgebieten im Clayton Valley (Nevada) unterzeichnet hat. Die beiden Projekte, Highlands West und Macallan East, befinden sich in einer äußerst vielversprechenden Region für die Lithiumexploration und -produktion, die eine Reihe börsennotierter Unternehmen beherbergt, einschließlich Albemarle (ALB) (Albemarle), Cypress Development Corp. (V: CYP), Noram Ventures Inc. (V: NRM), und Pure Energy Minerals Ltd (V: PE).

Das Projekt Highlands West von Scotch Creeks besteht aus 176 20 Acres großen Seifenschürfrechten und befindet sich in der Nähe der Mine Silver Peak von Albermarle, die zurzeit der einzige lithiumproduzierende Betrieb in den USA ist. Angesichts des gestiegenen Interesses an Elektrofahrzeugen hat Albermale kürzlich Pläne bekannt gegeben, zusätzliche 30 bis 50 Millionen Dollar zu investieren, um die aktuelle Produktion an diesem Standort bis 2025 zu verdoppeln und mit einem Programm zur Bewertung von Ton sowie zur Optimierung der Lithiumextraktion von seinen Soleressourcen zu beginnen.

Das unternehmenseigene Projekt Macallan East grenzt an das Konzessionsgebiet Clayton Valley von Pure Energy Minerals Ltd., das erfolgreiche Bohrergebnisse lieferte und wo kürzlich die Absicht bekannt gegeben wurde, mit der Errichtung einer Pilotanlage zur Lithiumsoleextraktion zu beginnen. Der Erwerb von Macallan East umfasst 157 20 Acres große Schürfrechte und befindet sich an der Südostseite des Clayton Valley. Jüngste Explorationen an der Nordostseite des Clayton Valley durch Noram Ventures Inc. und Cypress Minerals Corp. haben attraktive Ergebnisse geliefert und somit die geologische Verlaufslinie sowie das Explorationspotenzial dieser Schürfrechte verstärkt. Zusammen mit dem Projekt Highlands West erhöht sich die Gesamtzahl der erworbenen Schürfrechte im Clayton Valley somit auf 333 (etwa 6.660 Acres) und etabliert Scotch Creek als einen der größten Interessenvertreter im Clayton Valley.

Weitere Höhepunkte des Projekts:

– Ganzjährig befahrbare Straßen und Infrastruktur

– Nevada belegt Platz 1 von 83 Rechtsprechungen in der 2018 vom Fraser Institute durchgeführten weltweiten Umfrage zur Investitionsattraktivität von Bergbauunternehmen

– Weiterhin vielversprechende Explorationsergebnisse in Region Clayton Valley:

o American Lithium Corp., 495 Mio. t mit Gehalt von 1.000 ppm

o Cypress Development Corp., 593 Mio. t mit Gehalt von 1.032 ppm

o Noram Ventures Inc., 166 Mio. t mit Gehalt von 900 ppm

o Spearmint Resources Inc. (C: SMPT), Analyseergebnisse von bis zu 1.840 ppm

– Ressourcenpotenzial in Gebiet, das von geprüften Ressourcen umgeben ist

– 4 Autostunden von Gigafactory von Tesla Inc. (Q: TSLA) entfernt

David Ryan, CEO von Scotch Creek, sagte: Wir freuen uns auf unsere Präsenz im wichtigsten Lithiumproduktionsgebiet Nordamerikas und sind davon überzeugt, dass wir Scotch Creek durch diese Erwerbe als einen bedeutsamen Lithiumakteur etablieren können. Diese beiden Konzessionsgebiete werden eine beträchtliche Ergänzung unseres Portfolios sein und stellen ein lastenfreies, überaus vielversprechendes Explorationsprojekt dar, das ideal für all jene ist, die vom exponentiell wachsenden Lithiummarkt profitieren möchten.

Gemäß den Bedingungen des Abkommens wird das Unternehmen 3.000.000 Aktien unter Annahme eines Preises von 0,56 Dollar an die Aktionäre von Macallan Exploration Corp. ausgeben, um eine 100-Prozent-Eigentümerschaft an den Schürfrechten zu erwerben. Das Abkommen unterliegt dem Abschluss einer Kaufprüfung innerhalb von 30 Tagen sowie einer behördlichen Genehmigung gemäß 43-101. Die Aktien unterliegen gemäß den Richtlinien der CSE einer viermonatigen Haltefrist ab dem Ausgabedatum. Die Ausgabe der Aktien wird nicht zu einem Kontrollwechsel führen oder einen neuen Insider des Unternehmens schaffen.

Nachfrage nach Lithium und Scotch Creek

Die Nachfrage nach Lithium ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen und wird sich laut GlobalData bis 2024 mehr als verdoppeln. Diese steigende Nachfrage wird wesentlich durch die zunehmende Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen angetrieben, wobei die Internationale Energieagentur damit rechnet, dass bis 2030 120 Millionen Elektrofahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein werden.

Mit den beiden neuen Konzessionsgebieten Highlands West und Macallan East etabliert sich Scotch Creek als einer der wichtigsten Akteure im aufregendsten und produktivsten Gebiet Nordamerikas für die Lithiumexploration und -produktion.

Über Scotch Creek Ventures

Scotch Creek ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralprojekten in erstklassigen nordamerikanischen Bergbaurechtsprechungen gerichtet ist. Das Projekt Cupz von Scotch Creek befindet sich im produktiven Walker Lane Mineral Belt in Nevada, innerhalb der historischen Region Goldfield-Cuprite.

Der Erwerb dieser Schürfrechte im Clayton Valley durch Scotch Creek wird für das Unternehmen einen Fuß in der Tür der aufregendsten und wettbewerbsfähigsten Region für Lithiumexplorationen in Nordamerika darstellen.

Im Namen des Board of Directors

„David K. Ryan“

David Ryan

Chief Executive Officer

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf unserer Website unter www.scotch-creek.com oder unter unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com sowie auf der Website der CSE unter www.thecse.com.

Kontakt für Public Relations

Scotch Creek Ventures Inc.

Telefon: +1.604.685.4745

E-Mail: info@scotch-creek.com

Website: www.scotch-creek.com

