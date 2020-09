ScriptRunner hat die Trouble Shooter B.V. zu ihrem Partner in Belgien gemacht

Als Partner der ScriptRunner Software GmbH unterstützt der PowerShell-Spezialist Trouble Shooter, ein ITUnternehmen mit Sitz in Belgien, den führenden Anbieter auf dem Gebiet des PowerShell-Managements, bei dem Vertrieb von dessen Komplettlösung in Belgien.

Auch der IT-Administrator in Belgien kann viele tägliche Aufgaben und Aktivitäten im IT-Betrieb mit PowerShell intelligent, einfach und sicher automatisieren. Davon sind die Experten von Trouble Shooter und ScriptRunner überzeugt. Gemeinsam werden sie ab sofort noch mehr Unternehmen in Belgien die Vorteile des Automatisierens und Delegierens mithilfe der PowerShell näherbringen. Hierzu hat Trouble Shooter sein PowerShell-Schulungsangebot um ScriptRunner Beratungs- und Implementierungs-Services erweitert.

ScriptRunner Software hat sich mit seiner PowerShell-Management Lösung in den vergangenen Jahren sehr schnell im deutschsprachigen Markt etabliert. Die Software bietet Unternehmen ein ganzheitliches Produkt für das Automatisieren, Delegieren und Steuern aller Aktivitäten rund um PowerShell. Die Partnerschaft mit Trouble Shooter ist ein konsequenter Ausbau der ScriptRunner- Partnerstrategie, um sich so zügig internationale Märkte zu erschließen.

Trouble Shooter hat auf seinem Heimatmarkt einen exzellenten Ruf als PowerShell-Experte und unterstützt Unternehmen mit PowerShell-Schulungen und Automationsprojekten. Dank der Vertriebspartnerschaft kann Trouble Shooter nun seinen Kunden auch eine professionelle und ganzheitliche PowerShell-Management Lösung anbieten.

?ScriptRunner wird unseren Kunden helfen, ihre täglichen Aufgaben und Lösungen schneller zu automatisieren, zu orchestrieren und schließlich an Service Desk Teams und Endbenutzer zu delegieren?, so Bruno Buyck, PowerShell-Spezialist und Treiber bei Trouble Shooter.

Weitere Informationen zu ScriptRunner? finden Interessierte unter www.scriptrunner.com

ÜBER TROUBLE SHOOTER B.V.:

Trouble Shooter, gegründet 2015, ist ein IT-Unternehmen mit Sitz in Belgien, das sich auf die Erstellung von Lösungen in PowerShell spezialisiert hat. Der Lösungskatalog umfasst kunden-spezifische Schnittstellen, Skripte, Berichte, End-to-End-Automatisierungen und Schulungen für kleine, mittlere und große Unternehmen. Trouble Shooter lässt Hunderte von Skripte in Produktionsumgebungen laufen, was zu über 34 Millionen Skriptausführungen pro Jahr führt. Die Mission von Trouble Shooter: dem Kunden helfen, seine Umgebung mit PowerShell zu verwalten und zu beweisen, dass PowerShell der richtige Weg ist.

Weitere Informationen: www.trouble-shooter.be

ScriptRunner ist die #1 Plattform für das Management von IT-Infrastrukturen mit PowerShell. Zentralisieren, Standardisieren, Automatisieren, Delegieren, Überwachen und Steuern von Routinetasks schafft Freiräume im IT-Betrieb. Administratoren und DevOps Teams können mitgelieferte Script-Bibliotheken verwenden, anpassen oder eigene Scripte entwickeln. ScriptRunner ermöglicht es, administrative Aufgaben sicher an Anwender ohne PowerShell-Kenntnisse oder entsprechende Rechte zu delegieren.

ScriptRunner wird weltweit von IT Teams aller Größen und Branchen eingesetzt.

Seit 2019 ist die ScriptRunner Software GmbH ein eigenständiges Tochterunternehmen der AppSphere AG.

Weitere Informationen: www.scriptrunner.com | Twitter | XING | Facebook | LinkedIn