SDZeCOM setzt auf Forschung und Entwicklung

SDZeCOM erhält das Gütesiegel ?Innovativ durch Forschung? vom Stifterverband, der im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) als einzige Institution die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der deutschen Wirtschaft detailliert erhebt. Schirmherr des Stifterverbandes ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Das Engagement von SDZeCOM zeigt sich beispielsweise in den eigenen, praxiserprobten Funktionsbausteinen für das Product Information Management (PIM) -System von Contentserv. Die IT-Lösungen werden kundenspezifisch in den PIM-Projekten eingesetzt und erleichtern dort den Anwendern das Arbeiten in bestimmten Bereichen der Software ? und steigern damit auch die Performance.

?Unsere Innovationskraft ist ein Wettbewerbsvorteil, den wir permanent von uns selbst fordern und durch interne Projekte fördern.?, so Geschäftsführer Oliver Frömmer, der mit einem Team von 75 Mitarbeitern/innen erfolgreich am Markt unterwegs ist.

Zuletzt ist die Innovationskraft des Aalener IT-Unternehmens in den CEP-Ansatz geflossen. CEP steht für Customer Enablement Program. Der Ansatz ermöglicht es Unternehmen, ein PIM-System weitgehend selbständig umzusetzen und gleichzeitig von den Erfahrungen von SDZeCOM zu profitieren. Damit bietet der erfahrene Systemarchitekt und Systemintegrator eine spannende Alternative zur klassischen Software-Implementierung im PIM-Markt an.

SDZeCOM ist im deutschsprachigen Raum führender Systemarchitekt und Systemintegrator auf dem Gebiet Product Information Management (PIM) und Master Data Management (MDM). Die Leistung reicht von der Auswahl und Einführung bis hin zur laufenden Betreuung und Ausbau der Systeme. SDZeCOM arbeitet mit verschiedenen Software-Unternehmen zusammen. Das Team verfügt über tiefgreifende Projekterfahrungen insbesondere in Bezug auf die Probleme bei der Einführung und Weiterentwicklung komplexer Systemumgebungen.

Weitere Systeme, wie Media Asset Management und Multi Language Management, werden ebenfalls seit vielen Jahren von SDZeCOM erfolgreich eingeführt und unterstreichen somit den ganzheitlichen Ansatz von Information Supply Chain Management (ISCM).

Wenn es um das Thema Printpublishing für Kataloge, Produktdatenblätter oder Preislisten geht, bietet SDZeCOM eine exzellente Bandbreite an Kompetenz.

Namhafte und internationale Kunden vertrauen auf das Know how von SDZeCOM. Seit 1995 wurde das Unternehmen mehrfach für innovative und komplexe Projekte ausgezeichnet. In 2015, 2017 und 2020 erhielt SDZeCOM den Innovationspreis-IT in der Kategorie Consulting, Wissensmanagement sowie IT-Services und steht damit in der IT-Bestenliste.