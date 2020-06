SDZeCOM zeigte Trends in Digitalisierung und Datenmanagement? mit viel Best Practices

Live aus dem ?TV-Studio? präsentierte SDZeCOM am 24. und 25. Juni spannende Beiträge zu den Themen Product Information Management (PIM), Master Data Management (MDM) und Database-Publishing.

Die Veranstaltung wurde live aus dem extra eingerichteten TV-Studio im ZEISS Forum in Oberkochen übertragen und an die über 400 Anmelder in Deutschland, Österreich und Schweiz übertragen. Moderiert wurden die beiden Veranstaltungstage von Oliver Frömmer, dem Geschäftsführer von SDZeCOM und von Stephan Bösel, der als Mitglied der Geschäftsleitung für das Marketing verantwortlich ist.

In zahlreichen Vorträgen zeigten Kunden wie WMF, Walbusch, Schulz Farben- und Lackfabrik sowie die Erwin Müller Group, wie effizientes Produktdatenmanagement und Digitalisierung funktioniert.

So nahm beispielsweise Naomi Dietrich (Product Manager Digital Solution bei WMF) die Teilnehmer mit auf eine digitale Reise und gab Einblicke in die Digitalisierung eines gesamten Geschäftsbereichs der WMF.

Trends & Visionen ? Impulse – Expertentalk

Im Interview mit Oliver Frömmer berichtet Cornelia Brinck (Leitung IT Anwendungsentwicklung bei HiPP) über die Herausforderungen und Lösungen für die automatisierte Etikettenproduktion in 50 Ländervarianten beim Babynahrungshersteller HiPP.

Als weiteres Trendthema berichtet Sven Müller von Autlay über KI-gestützte Layout-Erstellung und zeigt damit, wie gezielte Kundenansprache in Print-Werbemitteln erfolgen kann. Tülin Özcigdem, Senior Principal Sales Manager beim Software-Partner Contentserv, zeigte im Vortrag, wie man mit Product Experience Management (kurz PXM) Emotionen digital entfachen kann.

Warum die Digitalisierung ein MDM-System notwendig macht, bewies Sven Bullmann an einem Best Practice Beispiel. Er ist Head of PreSales Engineering EMEA beim Technologie-Partner Stibo Systems. Ergänzt wurde sein Vortrag durch ein Interview mit Wilfried Waibel, der die Business Unit MDM bei SDZeCOM leitet und mit seinem Team bereits im letzten Jahr als Mid-Market Partner von Stibo Systems ausgezeichnet wurde.

Experten aus der Praxis ? für die Praxis

Im Rahmen der beiden Veranstaltungstage gab es auch eine virtuelle Podiumsdiskussion, mit verschiedenen Experten zur Zukunft des Publishings. Dabei unter anderem Horst Huber, CEO von Werk II sowie Publishing-Visionär und die Fachfrau Ira Melaschuk. Ebenfalls dabei Markus Sturm, Leiter der Business Unit und sein Kollege Ralf Jung, der die Diskussion geleitet hat. Diskutiert wurden die Herausforderungen und Lösungen in diesen ?fast & furios Times?.

Wie gelungene Kommunikation in Zeiten des Social Distancing funktioniert, erzählte Peter Kenzelmann ? und nannte dabei die 20 Knaller der Kommunikation. Er ist Kommunikationsexperte, Autor, Coach und Multiunternehmer.

Die SDZeCOM-Experten Karsten Woiki und Michael Irmen präsentierten jeweils in ihren Vorträgen, warum Digitalisierung nicht ohne Datenstrategie funktioniert und welche Methoden zur Optimierung des Datenmanagements erfolgreich sind.

Im letzten Vortrag zeigte Artur Riedmann (Business Consultant bei SDZeCOM) wie Unternehmen ein PIM-Projekt weitgehend selbständig umsetzten können. Dabei stellte er den CEP-Ansatz von SDZeCOM vor, der jüngst mit dem INNOVATIONSPREIS-IT in der Kategorie IT-Services ausgezeichnet wurde.

Ergänzt wurde das Programm durch Live-Umfragen und der Möglichkeit, in den Pausen die Referenten und anderen Teilnehmer in virtuellen Networking-Rooms zu treffen.

?Viele positive Rückmeldungen signalisieren uns, dass die verschiedenen Beiträge für die Teilnehmer aus Industrie und Handel sehr interessant waren und unser Format gepasst hat?, so Stephan Bösel.

SDZeCOM ist im deutschsprachigen Raum führender Systemarchitekt und Systemintegrator auf dem Gebiet Product Information Management (PIM) und Master Data Management (MDM). Die Leistung reicht von der Auswahl und Einführung bis hin zur laufenden Betreuung der Systeme. SDZeCOM arbeitet mit verschiedenen Software-Unternehmen zusammen. Das Team verfügt über tiefgreifende Projekterfahrungen insbesondere in Bezug auf die Probleme bei der Einführung komplexer Systemumgebungen.

Weitere Systeme, wie Media Asset Management und Multi Language Management, werden ebenfalls seit vielen Jahren von SDZeCOM erfolgreich eingeführt und unterstreichen somit den ganzheitlichen Ansatz von Information Supply Chain Management (ISCM).

Wenn es um das Thema Printpublishing für Kataloge, Produktdatenblätter oder Preislisten geht, bietet SDZeCOM eine exzellente Bandbreite an Kompetenz.

Namhafte und internationale Kunden vertrauen auf das Know how von SDZeCOM. Seit 1995 wurde das Unternehmen mehrfach für innovative und komplexe Projekte ausgezeichnet. In 2017 und 2020 erhielt SDZeCOM den Innovationspreis-IT in der Kategorie IT-Service bzw. Wissensmanagement und steht somit in der IT-Bestenliste.