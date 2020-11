Sechs Anzeichen, ob Sieüber einen Relaunch Ihrer Website nachdenken sollten

Eine gute Website ist für Unternehmen heute nicht nur selbstverständlich, sondern für viele in der Geschäftsanbahnung unverzichtbar. Deshalb ist es angebracht zu prüfen, ob Ihre Website wirklich ein Marketing-Werkzeug ist, oder ob es höchste Zeit für einen Relaunch wird. In zwanzig Jahren als Digital-Agentur hat die Netzbewegung viele unterschiedliche Relaunch-Projekte für kleine und große Kunden betreut. Damit der Relaunch nicht zu spät kommt, haben wir ein paar wichtige Punkte zusammengestellt, auf die man achten kann.

Verfügt Ihre Website über ein professionelles CMS?

Ein Content-Management-System mit dem die Inhalte gepflegt und aktualisiert werden können, ist heute selbstverständlich. Allerdings gibt es viele verschiedene konkurrierende Systeme. Relaunch-Bedarf besteht, wenn Sie über kein CMS verfügen, wenn Sie Ihr CMS nicht benutzen, weil es zu komplex ist, oder wenn Ihr CMS Sicherheitslücken aufweist, zum Beispiel durch Plug-Ins und Extensions, die nicht mehr unterstützt werden, oder durch fehlende Updates.

Nutzen Sie Ihre Website als Werkzeug?

Content-Marketing, zielgruppenspezifische Landingpages oder aktuelle News ? nutzen Sie die Potentiale Ihrer Website für Ihr Online-Marketing? Relaunch-Bedarf besteht, wenn Sie oder Ihre Mitarbeiter gerne mehr tun würden, aber Ihr CMS zu sperrig und unflexibel ist, um schnell und regelmäßig attraktive Inhalte zu ergänzen.

Bietet die Website echte Interaktionsmöglichkeiten?

Nur Texte und statische Bilder schöpfen die Möglichkeiten des Mediums nicht aus und erschöpfen auf Dauer Ihre Besucher. Interaktive Features wie Planungs- und Beratungstools, animierte Schaubilder, interaktive Objekte oder Rundgänge machen nicht nur Laune, sondern können oft auch kaufentscheidend sein. Solche Tools lassen sich auch in bestehenden Webseiten nachrüsten. Im Rahmen eines Relaunchs können sie aber sinnvoll und schlüssig in ein Gesamtkonzept eingebettet werden.

Ist das Design noch überzeugend?

Gutes Design ist nicht nur Geschmackssache. Gutes Design führt das Auge, transportiert Botschaften und beeinflusst Kaufentscheidungen. Ein professioneller, gut gestalteter Auftritt bestärkt das Vertrauen von Partnern und lässt Unternehmen größer wirken. Handlungsbedarf besteht, wenn Sie selbst das leise Gefühl haben, das Ihr Auftritt visuell nicht so stark ist, wie er sein könnte, wenn Produktbilder nicht das zeigen können, was sie sollten oder wenn Sie Videos und Bewegtbild nicht angemessen auf der Seite einsetzen können.

Sieht der Auftritt auf allen Mobilgeräten gut aus?

Responsives Webdesign ist mittlerweile selbstverständlich. Aber nicht immer gut gelöst. Vor allem Blogging-Lösungen weisen bei vorkonfigurierten Templates oft Schwächen auf. Es hat schließlich einen Grund, warum diese oft sehr günstig angeboten werden. Sollte es bei Ihrer Website zu Darstellungsproblemen bei mobilen Endgeräten kommen, besteht Handlungsbedarf. Immer mehr Traffic und auch immer mehr Business läuft schließlich über Mobilgeräte.

Ist der Auftritt barrierefrei?

Erfüllt Ihr Auftritt die Anforderungen der Richtlinie für barrierefreie Informationstechnik-Verordnung ? BITV 2.0.? Wahrscheinlich nicht. Die wenigsten Unternehmenswebseiten erfüllen diese Anforderungen. Dabei werden Inklusion und Barrierefreiheit immer wichtiger. Mit Lösungen wie dem NB-TYPO3-Baukasten können Sie sicherstellen, dass Ihre Website in Zukunft auch von Nutzern mit Einschränkungen besser genutzt werden kann als bisher.

Fazit

Die Firmenwebsite ist für die meisten Unternehmen zu wichtig, um damit nachlässig umzugehen. Es gibt keine Faustregel für einen Relaunch, sollten Sie aber an einem oder mehreren Punkten gestutzt haben, empfiehlt es sich mit einem geeigneten Partner über Notwendigkeit und Möglichkeiten zu sprechen. Da im Netz alles miteinander zusammenhängt, sollten Sie bei der Auswahl des Partners, darauf achten, dass Ihr Dienstleister auch Leistungen wie Performance-Marketing und SEO anbieten kann.

?Erfolgreiche Onlinekommunikation besteht nicht aus Einzellösungen sondern aus verzahnten Konzepten die einerseits Sichtbarkeit und Reichweite schaffen und andererseits interaktive Inhalte bieten, die aus unbeteiligten Besuchern aktive Nutzer machen. Deshalb denken wir als Online-Agentur Kommunikation ganzheitlich aus der digitalen Perspektive?, so Alwin Roppert, Geschäftsführer der Netzbewegung GmbH.

Die Netzbewegung ist eine Agentur für engaging experiences in Web und Social Media. Die in Ettlingen ansässige Internetagentur ist seit ihrer Gründung im Jahr 2000 auf digitale Markenerlebnisse spezialisiert und realisiert preisgekrönte Websites mit hohem Erlebnischarakter. Mit den Leistungsfeldern Social Media, Content-Marketing, Performance Marketing und SEO kann die Netzbewegung ganzheitliche Lösungen für ein schlagkräftiges Online-Marketing bieten. Zu den Kunden der Netzbewegung gehören unter anderem internationale Marken wie Capri-Sonne, HARIBO, oder Griesson de-Beukelaer, B2B-Unternehmen wie Init SE und regionale Kunden wie Peterstaler Mineralquellen. Das Unternehmen beschäftigt knapp 35 Digitalexperten am Standort Ettlingen.