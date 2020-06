Securosys wird offizieller HSM-Provider für OSL Digital Asset Plattform

Securosys, ein Marktführer in den Bereichen Cybersicherheit, Verschlüsselung und Sicherung digitaler Identitäten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen zum offiziellen Anbieter von Hardware-Sicherheitsmodulen (HSM) für OSL, Asiens führende Digital Asset Plattform und Mitglied der BC Group (HKSE: 863), ernannt wurde.

Die Partnerschaft umfasst die Bereitstellung von Securosys– HSMs für die OSL-Plattform für digitale Vermögenswerte, die marktführende Brokerage-, Börsen-, Depot- und Software-as-a-Service-Lösungen für professionelle Anleger und Institutionen umfasst.

Mit den HSMs von Securosys wird OSL seinen Anspruch an den Schutz privater Schlüssel erfüllen, indem es HSMs mit strenger Zugangskontrolle für administrative Operationen einsetzt.

“Der Schutz privater Schlüssel ist der Eckpfeiler der Verwahrung digitaler Vermögenswerte”, sagte Calvin Tay, Leiter der Verwahrungsdienste bei OSL. “Als ein institutioneller Akteur, der geprüft und versichert ist und zu einem an der HKEx notierten Fintech-Unternehmen – BC Group – gehört, hat OSL einen HSM-Partner mit branchenführenden Standards und Technologien für den Schutz digitaler Vermögenswerte ausgewählt. Securosys und seine HSMs erfüllen unsere Sicherheits- und Betriebsanforderungen und ermöglichen es uns, unseren Kunden einen sicheren und robusten Service zu bieten.

“Wir freuen uns, unseren Primus HSM an das Digital Asset Custody-System von OSL und der BC Group zu liefern”, sagt Gebhard Scherrer von Securosys, Director of Sales APAC, Hongkong. “Das Blockchain-HSM von Securosys bietet nicht nur den besten Schutz für private Schlüssel, sondern liefert auch eine integrierte Multisig-Authentifizierung und Algorithmen für verteilte Ledger-Technologien.

Ein HSM ist ein physisches Computergerät mit kryptografischen Funktionen, das digitale Schlüsselverwaltung, Verschlüsselung, Entschlüsselung und Hashing bietet und zum Goldstandard für den Schutz digitaler Schlüssel geworden ist.

Securosys Primus HSMs sind eine robuste Lösung zur Sicherung von Krypto-Assets. Ihre Sicherheit auf Unternehmensebene wird kontinuierlich mit zusätzlichen Funktionen zum Schutz neuer, auf den Markt kommender Blockchain-Systeme verbessert.

Der Hauptvorteil von HSMs ist eine starke Sicherheitsgarantie durch Manipulationsschutz und strenge Zugangskontrollen für Verwaltungsvorgänge.

Über OSL und die BC-Gruppe

OSL ist Asiens umfassendste digitale Vermögensplattform und bietet Software-as-a-Service (SaaS), Brokerage-, Börsen- und Depotdienstleistungen für institutionelle Kunden und professionelle Anleger.

Das Unternehmen bietet OTC-Handelsdienstleistungen, Zugang zu grossen Liquiditätspools und systematischen iRFQ-Handel. Darüber hinaus stellt es sichere, versicherte Wallets zur Verfügung, um die sichere Verwahrung digitaler Vermögenswerte mit rechtzeitiger Abwicklung von Transaktionen zu gewährleisten.

OSL ist ein Mitglied der BC-Gruppe (Börsenkürzel: 863 HK), Asiens führendem öffentlichen Technologie- und Digital Asset-Unternehmen.

Als Weltneuheit für ein börsennotiertes, auf digitale Vermögenswerte fokussiertes Unternehmen ist die BC Group “Big Four”-geprüft und erfüllt die branchenweit führenden Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und “Know-your-customer”.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.osl.com/ und https://bc.group/

Securosys SA mit Sitz in Zürich, Schweiz, ist ein Marktführer in den Bereichen Cybersicherheit, Verschlüsselung und Sicherung digitaler Identitäten. Securosys wurde 2014 gegründet und sichert im Auftrag der Schweizerischen Nationalbank die Schweizer Finanzmärkte und schützt täglich Transaktionen im Wert von über 100 Milliarden Euro. Das Unternehmen beliefert mehr als die Hälfte der Tier-1-Banken weltweit mit Hardware-Sicherheitsmodulen, die in der Schweiz entwickelt und gebaut werden.

Securosys bietet eine breite Palette von Sicherheits-Netzwerk-Appliances mit Schwerpunkt auf kommerziellen Anwendungen an. Dazu gehören Kommunikationsverschlüsselung sowie Schlüsselerzeugung und -verwaltung. Alle Produkte werden in der Schweiz entwickelt und hergestellt, frei von kontaminierenden Einflüssen.

Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei Securosys SA per E-Mail unter info@securosys.ch, telefonisch unter +41 44 552 31 00 oder in den Büros in Zürich, München und Hongkong.

www.securosys.com